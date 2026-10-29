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Με πωλήσεις που πλησιάζουν τα 300 εκατ. ευρώ, αλλά και ζημιές, απώλειες μεριδίων σε βασικές κατηγορίες και έντονη πίεση στη ρευστότητα, η ΔΕΛΤΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της σταδιακής αποδυνάμωσής της. Η ιστορική γαλακτοβιομηχανία, που επί δεκαετίες πρωταγωνιστούσε στην ελληνική αγορά και είχε αναπτύξει σημαντική παρουσία στο εξωτερικό, αποτελεί πλέον ένα από τα τελευταία μεγάλα περιουσιακά στοιχεία της Vivartia που η CVC επιδιώκει να πουλήσει.

Ο ισολογισμός του 2025 αποτυπώνει τις δυσκολίες της επιχείρησης. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,5%, στα 298,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο όμιλος εμφάνισε ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 657.000 ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές περιορίστηκαν σε μόλις 790.000 ευρώ, από 8,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα διαθέσιμα υποχώρησαν στα 9,2 εκατ. ευρώ.

Η CVC έχει ήδη πουλήσει τον Μπάρμπα Στάθη και τη Δωδώνη και έχει συμφωνήσει τη μεταβίβαση της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited. Στις βασικές εκκρεμότητες της αποεπένδυσής της από τη Vivartia παραμένουν η ΔΕΛΤΑ και η Ελληνική Ζύμη, με την οικονομική κατάσταση της γαλακτοβιομηχανίας να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτίμησή της.

Τα μερίδια

Η πίεση που δέχεται η ΔΕΛΤΑ στην ελληνική αγορά αποτυπώνεται αναλυτικά στην έκθεση της διοίκησής της. Στο φρέσκο γάλα, την κατηγορία με την οποία έχει ταυτιστεί το όνομά της, το μερίδιο περιορίστηκε στο 17,8% σε αξία και στο 13,1% σε όγκο, χάνοντας μέσα σε έναν χρόνο 2,5 και 2,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Η εταιρεία συνδέει την υποχώρηση με τη διακοπή της συσκευασίας των δύο λίτρων. Παράλληλα, όμως, ενισχύονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που έχουν φτάσει να ελέγχουν το 25,1% της συγκεκριμένης αγοράς σε όγκο.

Στο γάλα υψηλής παστερίωσης η ΔΕΛΤΑ διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των επώνυμων προϊόντων, με μερίδιο 28,5% σε αξία, αυξημένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ισχυρή παραμένει και στο σοκολατούχο γάλα, όπου το Milko στηρίζει μερίδιο 37,5% σε αξία για την εταιρεία.

Αντίθετα, στα επιδόρπια πρωτεΐνης η Vitaline έχασε 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία, με το μερίδιό της να περιορίζεται στο 38,2%. Παραμένει πρώτη μεταξύ των επώνυμων προϊόντων, αλλά με αισθητά μικρότερη συμμετοχή στην αγορά.

Το γιαούρτι

Στο στραγγιστό γιαούρτι, μια κατηγορία που έχει εξελιχθεί σε βασικό πεδίο ανάπτυξης για τις ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες, η θέση της ΔΕΛΤΑ παραμένει περιορισμένη.

Παρότι η αγορά αυξήθηκε κατά 14% σε αξία και 9,6% σε όγκο το 2025, η εταιρεία κατέχει μερίδιο 5,8% σε αξία και 4,8% σε όγκο. Οι πωλήσεις της ενισχύθηκαν, κυρίως χάρη στο Complet, χωρίς όμως να μεταβληθεί ουσιαστικά η θέση της. Την ίδια περίοδο, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έφτασαν στο 39,7% της αγοράς σε όγκο.

Καλύτερη είναι η εικόνα στις εξαγωγές. Οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,4% σε αξία και 8,7% σε όγκο, με βασικό όχημα το Delta Authentic Greek Yogurt. Το γιαούρτι αντιπροσωπεύει το 86% της διεθνούς δραστηριότητας της εταιρείας, ενώ στο εξωτερικό κατευθύνεται το 47% του συνολικού όγκου γιαουρτιού που παράγει.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στη Γαλλία η ΔΕΛΤΑ διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών σημάτων ελληνικού γιαουρτιού, με μερίδιο 35% σε αξία, ενώ ενίσχυσε τις πωλήσεις της και στην Ιταλία.

Οι αποχωρήσεις

Το 2021 η ΔΕΛΤΑ αποχώρησε από τη ΜΕΒΓΑΛ, πουλώντας τη συμμετοχή της, η οποία είχε φτάσει στο 43,2%. Ακολούθησε, το 2022, η πώληση της βουλγαρικής United Milk Company στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη, περιορίζοντας σημαντικά τη διεθνή παραγωγική παρουσία της.

Οι κινήσεις αυτές άλλαξαν το αποτύπωμα της ΔΕΛΤΑ, ενώ η πώληση της Δωδώνης από τη Nutrico, τη μητρική της εταιρείας, στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία τον Νοέμβριο του 2025, έναντι 110 εκατ. ευρώ, αναδιαμόρφωσε περαιτέρω τις ισορροπίες στον κλάδο.

Η ΜΕΒΓΑΛ και τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία συγκαταλέγονται σήμερα στα ονόματα που συζητούνται ως πιθανοί αγοραστές της ΔΕΛΤΑ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ενεργή διαπραγμάτευση με κάποια από τις δύο πλευρές.

Η οικονομική εικόνα

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, τα περιθώρια κέρδους εξακολουθούν να πιέζονται. Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 78,6 εκατ. ευρώ, από 79,7 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να περιορίζεται στο 26,3%, έναντι 27,4% το 2024. Η διοίκηση αποδίδει την εξέλιξη στην απορρόφηση αυξήσεων του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας, χωρίς αντίστοιχη μετακύλισή τους στις τιμές.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 20%, στα 22,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα δημοσιευμένα EBITDA υποχώρησαν στα 16,9 εκατ. ευρώ, από 18,4 εκατ. ευρώ, καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από έκτακτες δαπάνες και επισφάλειες.

Ιδιαίτερο βάρος είχαν οι επισφάλειες συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,5 εκατ. ευρώ αφορούν αποδοχή εκχώρησης επισφαλούς απαίτησης από συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου και 2 εκατ. ευρώ εμπορική απαίτηση. Η διοίκηση υπολογίζει ότι χωρίς τις έκτακτες αυτές επιβαρύνσεις ο όμιλος θα είχε εμφανίσει κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο της ίδιας της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 232 εκατ. ευρώ, από 234,7 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία επέστρεψε σε οριακή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη 193.000 ευρώ, έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ το 2024. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν και μερίσματα 3 εκατ. ευρώ από θυγατρικές της.

Το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στη ρευστότητα. Παρότι ο δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ, οι λειτουργικές ταμειακές ροές υποχώρησαν δραστικά, την ώρα που οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 8,9 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος της χρήσης, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 6,5 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση προσδοκά βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης μέσα στο 2026, με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων.

Η πώληση

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι εσωτερικές αναδιαρθρώσεις. Τον Ιούνιο του 2026 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Ευρωτροφές από τη ΔΕΛΤΑ, ενώ είχε προηγηθεί τον Μάρτιο η επιστροφή κεφαλαίου 40,93 εκατ. ευρώ προς τη Nutrico, μέσω συναλλαγής που συνδέθηκε με την αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού.

Σε επίπεδο Vivartia και Nutrico έχουν προηγηθεί και σημαντικές κεφαλαιακές κινήσεις. Η πώληση της Δωδώνης επέτρεψε την επιστροφή 72,5 εκατ. ευρώ στη Vivartia, ενώ ο δανεισμός της Nutrico μειώθηκε κατά περίπου 131 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Vivartia προχώρησε τον Απρίλιο του 2026 στην έκδοση ομολογιακού δανείου 150 εκατ. ευρώ, με εξασφαλίσεις που περιλαμβάνουν τις μετοχές της ΔΕΛΤΑ.

Οι προηγούμενες αποεπενδύσεις, σε συνδυασμό με τη συμφωνία για την Evergood, προσφέρουν στην CVC μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου για την πώληση της ΔΕΛΤΑ, χωρίς να αποκλείεται μια συμφωνία νωρίτερα, εφόσον προκύψει κατάλληλη πρόταση.

Η ιστορική γαλακτοβιομηχανία εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά εμπορικά σήματα, παραγωγικές εγκαταστάσεις, οργανωμένο δίκτυο διανομής και εξαγωγική παρουσία. Όμως οι πιέσεις στην κερδοφορία και τη ρευστότητα, μαζί με την απώλεια μεριδίων στην ελληνική αγορά, διαμορφώνουν ένα διαφορετικό περιβάλλον για την αναζήτηση αγοραστή. Αυτά είναι τα δεδομένα που θα βαρύνουν στην αποτίμηση και στις διαπραγματεύσεις για την επόμενη ημέρα της ΔΕΛΤΑ.