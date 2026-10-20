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Η πώληση της Δωδώνης έφερε στη Vivartia επιστροφή κεφαλαίων 72,5 εκατ. ευρώ και συνέβαλε στη σημαντική μείωση του δανεισμού του γαλακτοκομικού της ομίλου. Την ίδια ώρα, όμως, οι δραστηριότητες που παρέμειναν στη Nutrico εξακολουθούν να καταγράφουν ζημιές, με τη ΔΕΛΤΑ να βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό ανταγωνισμό και την πρόκληση της ανάκτησης της κερδοφορίας της. Αυτή τη διπλή εικόνα αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις της Nutrico για το 2025, σε μια περίοδο κατά την οποία η CVC συνεχίζει τις αποεπενδύσεις της από τη Vivartia και η ιστορική γαλακτοβιομηχανία παραμένει ένα από τα τελευταία μεγάλα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου.

Πρόσθετο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί για το νέο ομολογιακό δάνειο των 150 εκατ. ευρώ της Vivartia, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μετοχές της Nutrico και της ΔΕΛΤΑ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της Vivartia, η συμφωνία πώλησης της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited έδωσε στην CVC μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου για να εξετάσει τις επιλογές της σχετικά με τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς να πιέζεται για άμεσες αποφάσεις.

Τα κεφάλαια της Δωδώνης

Η πώληση της Δωδώνης στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με τίμημα 110 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή απέφερε στη Nutrico λογιστικό κέρδος 83,3 εκατ. ευρώ, καθώς η καθαρή λογιστική αξία των δραστηριοτήτων που μεταβιβάστηκαν ανερχόταν σε 26,7 εκατ. ευρώ.

Από τα χρήματα της πώλησης, 72,5 εκατ. ευρώ επέστρεψαν στη Vivartia μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Nutrico, ενώ μέρος του τιμήματος κατευθύνθηκε στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων. Στις ενοποιημένες ταμειακές ροές, η καθαρή εισροή από τη μεταβίβαση των θυγατρικών εμφανίζεται στα 91,13 εκατ. ευρώ, καθώς από το τίμημα αφαιρούνται τα χρηματικά διαθέσιμα που μεταφέρθηκαν μαζί με τις πωλούμενες εταιρείες.

Η αλλαγή αποτυπώνεται και στον ισολογισμό. Στο τέλος του 2025 οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Nutrico είχαν περιοριστεί στα 80,5 εκατ. ευρώ, από 211,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Από τη μείωση των 131,2 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος προήλθε από την έξοδο της Δωδώνης από την ενοποίηση, η οποία αφαίρεσε δανεισμό 87,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές δανειακών υποχρεώσεων.

Τον Μάρτιο του 2026 ακολούθησε μία ακόμη κεφαλαιακή κίνηση, αυτή τη φορά στο εσωτερικό του γαλακτοκομικού ομίλου. Η ΔΕΛΤΑ επέστρεψε στη Nutrico κεφάλαιο 40,93 εκατ. ευρώ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή ενδοομιλικού δανείου, των αντίστοιχων τόκων και άλλων υποχρεώσεων.

Οι νέες εξασφαλίσεις

Τον Απρίλιο του 2026 η Vivartia σύναψε νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ με τις τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank. Για τη χρηματοδότηση συστάθηκε πρώτο ενέχυρο επί των μετοχών της Nutrico και δεύτερο επί των μετοχών της ΔΕΛΤΑ.

Το δάνειο αφορά στη Vivartia και όχι τη γαλακτοβιομηχανία. Ωστόσο, οι συμμετοχές στον γαλακτοκομικό όμιλο εξακολουθούν να αποτελούν εξασφαλίσεις για χρηματοδοτήσεις της μητρικής, παρά τη σημαντική μείωση του δανεισμού της Nutrico.

Η ίδια η ΔΕΛΤΑ έχει περιορίσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Το υπόλοιπο του βασικού ομολογιακού της μειώθηκε στα 69 εκατ. ευρώ, από 80,5 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ στις εξασφαλίσεις περιλαμβάνονται πρώτα ενέχυρα επί των μετοχών των θυγατρικών Ευρωτροφές, Cold Sin, Γκατένιο και Κουρέλλας.

Στο μεταξύ, το χαρτοφυλάκιο της Vivartia έχει αλλάξει ριζικά. Ο Μπάρμπα Στάθης πέρασε το 2025 στην Ideal Holdings, η Δωδώνη στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ενώ στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε η συμφωνία πώλησης της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται τους επόμενους μήνες. Μετά και αυτή τη συμφωνία, η προσοχή στρέφεται στη ΔΕΛΤΑ και στις επιλογές της CVC για το μέλλον της.

Η μάχη της αγοράς

Για τη ΔΕΛΤΑ, πάντως, η επιστροφή σε ισχυρή κερδοφορία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εταιρεία έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία της στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία, την ώρα που ανταγωνιστές της έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Ελληνικών Γαλακτοκομείων, που απέκτησαν αρχικά τη βουλγαρική United Milk Company από τη ΔΕΛΤΑ και στη συνέχεια τη Δωδώνη, διευρύνοντας την παραγωγική τους βάση και το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους.

Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Nutrico, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% το 2025, στα 298,7 εκατ. ευρώ, από 291,5 εκατ. ευρώ το 2024, με σημαντική συμβολή από την ανάπτυξη των εξαγωγών γιαουρτιού.

Στην ελληνική αγορά, η ΔΕΛΤΑ κατάφερε να ενισχύσει ελαφρώς τα μερίδιά της στο λευκό γιαούρτι, στα επιδόρπια και στο σοκολατούχο γάλα. Δεν συνέβη το ίδιο στο λευκό γάλα ψυγείου, στα φυτικά ροφήματα και στους χυμούς, όπου καταγράφηκε υποχώρηση, με τη διοίκηση να επισημαίνει και την αυξανόμενη πίεση από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η άνοδος του τζίρου, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών περιόρισε τα μικτά κέρδη στα 78,6 εκατ. ευρώ, από 79,7 εκατ. ευρώ το 2024, με το μικτό περιθώριο να υποχωρεί στο 26,3%, έναντι 27,4%.

Η εικόνα στη λειτουργική κερδοφορία ήταν μικτή. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, χωρίς την επίδραση του λογιστικού προτύπου για τις μισθώσεις και τις έκτακτες ή μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις, αυξήθηκαν κατά 19%, στα 22,2 εκατ. ευρώ, από 18,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων υποχώρησαν στα 16,7 εκατ. ευρώ, έναντι 18,4 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Nutrico εμφάνισαν ζημιές 4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το 2024, παρά τη μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων στα 8,3 εκατ. ευρώ, από 9,4 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τα ενοποιημένα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της Nutrico, στις οποίες η ΔΕΛΤΑ έχει τον κυρίαρχο ρόλο, και όχι για τις αυτοτελείς επιδόσεις της γαλακτοβιομηχανίας, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας αναμένονται.

Τα σενάρια πώλησης

Η συμφωνία για την Evergood δίνει πλέον στην CVC μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου για τις επόμενες κινήσεις της στη ΔΕΛΤΑ. Όπως ανέφεραν στο newmoney κύκλοι της Vivartia, η πώληση του κλάδου εστίασης επιτρέπει στον επενδυτή να εξετάσει με μεγαλύτερη άνεση τις επιλογές του για την ιστορική γαλακτοβιομηχανία, ακόμη και από τη νέα χρονιά, χωρίς να πιέζεται για άμεσες αποφάσεις. Αυτό, βεβαίως, δεν αποκλείει μια συμφωνία νωρίτερα, εφόσον εμφανιστεί ενδιαφερόμενος αγοραστής με ικανοποιητική πρόταση.

Το ενδεχόμενο πώλησης παραμένει, άλλωστε, στο τραπέζι. Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για επαφές με ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, αλλά και αναφορές σε πιθανό ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει ανακοινωμένη διαδικασία πώλησης ή επιβεβαιωμένη συμφωνία.

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα σε οποιαδήποτε μελλοντική συναλλαγή θα είναι η αποτίμηση. Η ΔΕΛΤΑ διαθέτει ισχυρό εμπορικό σήμα και μακρά παρουσία στην ελληνική αγορά, αλλά η πίεση στην κερδοφορία και η ενίσχυση των ανταγωνιστών της δεν μπορούν να αγνοηθούν από έναν υποψήφιο αγοραστή.

Στις οικονομικές καταστάσεις της Nutrico η συμμετοχή στη ΔΕΛΤΑ εμφανίζεται με λογιστική αξία 252,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό προέκυψε από την αποτίμηση της εισφοράς της συμμετοχής κατά τη σύσταση της Nutrico και δεν αποτελεί σημερινή εμπορική αποτίμηση της γαλακτοβιομηχανίας ούτε ένδειξη του τιμήματος που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε ενδεχόμενη πώληση. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο τέλος του 2025 δεν προέκυψε ανάγκη απομείωσης.

Στο επιχειρησιακό πεδίο, η διοίκηση του γαλακτοκομικού ομίλου θέτει για το 2026 ως προτεραιότητες την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, την ενίσχυση των εμπορικών σημάτων και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Η πρόκληση για τη ΔΕΛΤΑ είναι να μετατρέψει την αύξηση των πωλήσεων σε ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας της, διεκδικώντας παράλληλα μερίδια σε μια αγορά όπου οι ισορροπίες έχουν αλλάξει σημαντικά.