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Ένα μικρό νησί στον Ινδικό Ωκεανό έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, προσελκύοντας επιχειρήσεις που αναζητούν οικονομικές και ευέλικτες λύσεις αδειοδότησης. Ωστόσο, πίσω από τη ραγδαία ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των αδειών, τη διαφάνεια των εταιρειών, την προστασία των παικτών και, φυσικά, το ξέπλυμα χρήματος.

Το Ανζουάν, ηφαιστειογενές νησί των Κομορών, ανάμεσα στη Μοζαμβίκη και τη Μαδαγασκάρη, εμφανίζεται πλέον ως έδρα αδειοδότησης εκατοντάδων online καζίνο και επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων.

Στο δημόσιο μητρώο της Anjouan Gaming Authority καταγράφονται σχεδόν 1.500 κάτοχοι αδειών, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση των Κομορών αμφισβητεί ευθέως τη νομιμότητα του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Η υπόθεση αποκτά διεθνείς διαστάσεις, καθώς οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με επιχειρήσεις εκτός του νησιού, ενώ οι αρχές των Κομορών έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Βρετανίας.

Η μεγάλη διαφορά στο κόστος αδειοδότησης

Ένας από τους βασικούς λόγους που το Ανζουάν προσελκύει επιχειρήσεις είναι το χαμηλό κόστος απόκτησης άδειας.

Η αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου στο Κουρασάο, παραδοσιακό κέντρο αδειοδότησης offshore καζίνο, έχει οδηγήσει ορισμένους φορείς στην αναζήτηση εναλλακτικών δικαιοδοσιών.

Ενώ μια άδεια στο Κουρασάο μπορεί να κοστίζει περίπου 80.000 στερλίνες, η αντίστοιχη διαδικασία μέσω εταιρειών που προωθούν το Ανζουάν περιορίζεται σε περίπου 19.000 έως 20.000 στερλίνες.

Η σημαντική οικονομική διαφορά αποτελεί ισχυρό κίνητρο για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να περιορίσουν το κόστος λειτουργίας τους.

Παράλληλα, το μητρώο δημοσιοποιεί κυρίως εταιρικές επωνυμίες, αρκετές από τις οποίες συνδέονται με δικαιοδοσίες όπως ο Παναμάς, η Μπελίζ και η Κόστα Ρίκα, όπου η πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες μπορεί να είναι δυσκολότερη.

Ακόμη και μια αμφισβητούμενη άδεια μπορεί να δημιουργεί εντύπωση θεσμικής αξιοπιστίας, διευκολύνοντας δυνητικά τις συναλλαγές με εμπορικούς συνεργάτες και παρόχους πληρωμών.

Οι εταιρικές διασυνδέσεις με το Λονδίνο

Στο επίκεντρο των ερωτημάτων βρίσκονται επιχειρηματικές διασυνδέσεις με τη βρετανική αγορά ακινήτων και υπηρεσιών.

Η Sherm Group, με έδρα το Finchley του Λονδίνου, εμφανίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των 25 εκατ. στερλινών, ενώ δραστηριοποιείται και σε υπηρεσίες χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων.

Διευθύνων σύμβουλός της είναι ο Elliot Sorsky, μέλος οικογένειας με επιχειρηματική παρουσία και σε άλλες εταιρείες.

Τέσσερα μέλη της οικογένειας Sorsky έχουν κατά καιρούς διατηρήσει συμμετοχές στην ACS Global Custodian, η οποία συνδέεται με την ιστοσελίδα της Anjouan Corporate Services.

Η τελευταία διαφημίζει υπηρεσίες απόκτησης offshore αδειών σε τομείς όπως τα κρυπτονομίσματα, οι τραπεζικές υπηρεσίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

Το τραπεζικό υπόλοιπο της ACS Global Custodian αυξήθηκε από 13.130 σε 614.826 στερλίνες το 2025.

Ωστόσο, ο Harold Sorsky αρνείται ότι η εταιρεία εκδίδει ή πωλεί άδειες τυχερών παιχνιδιών, υποστηρίζοντας ότι δεν παρέχει τέτοιες υπηρεσίες από το 2023.

Επισημαίνει επίσης ότι η ACS και η Sherm Group αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις, παρά την ύπαρξη κοινών διευθυντών.

Οι ευάλωτοι παίκτες και τα κενά προστασίας

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στην εταιρική διαφάνεια.

Ορισμένα καζίνο που εμφανίζονται ως αδειοδοτημένα από το Ανζουάν προωθούνται στη βρετανική αγορά ως πλατφόρμες εκτός του συστήματος GamStop.

Το GamStop επιτρέπει στους πολίτες να αποκλείουν εθελοντικά την πρόσβασή τους σε αδειοδοτημένες ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών, αποτελώντας βασικό εργαλείο προστασίας όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού.

Η διαφήμιση καζίνο που δεν συμμετέχουν στο σύστημα δημιουργεί ανησυχίες ότι μπορεί να προσελκύονται ιδιαίτερα ευάλωτοι παίκτες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της SlotsCharm, όπου, μετά τη διακοπή δοκιμαστικής δραστηριότητας σε διαδικτυακά παιχνίδια, καταγράφηκαν περισσότερες από 100 τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες με προσφορές επιστροφής.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι λειτουργεί βάσει των εσωτερικών κανόνων της και ότι οι χρήστες συμμετέχουν με δική τους επιλογή.

Στο μητρώο του Ανζουάν εμφανίζεται επίσης η BC.Game, γνωστή από τη χορηγική παρουσία της στη Leicester City, η οποία έχει αντιμετωπίσει καταγγελίες για αποδοχή Βρετανών παικτών χωρίς την απαιτούμενη εγχώρια άδεια.

Οι Κομόρες ζητούν διεθνή παρέμβαση

Η κυβέρνηση των Κομορών υποστηρίζει ότι το επίμαχο σύστημα αδειοδότησης δεν διαθέτει νόμιμη εξουσιοδότηση και ότι το όνομα της χώρας χρησιμοποιείται καταχρηστικά.

Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για τις συνέπειες στη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και στις προσπάθειες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζονται δικαστικές ενέργειες, ενώ έχει ζητηθεί επίσημη συνεργασία από τη βρετανική κυβέρνηση και τις διωκτικές υπηρεσίες.

Το αίτημα αφορά την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τη διερεύνηση προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τον μη εξουσιοδοτημένο μηχανισμό.

Η υπόθεση του Ανζουάν αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα της παγκόσμιας αγοράς διαδικτυακού τζόγου: τη δυνατότητα επιχειρήσεων να αξιοποιούν διαφορές μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων, δημιουργώντας αμφιβολίες για την πραγματική εποπτεία των δραστηριοτήτων τους.