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Η Ελίζαμπεθ Χολμς, η γυναίκα που κάποτε μεσουρανούσε ως το απόλυτο σύμβολο της υπόσχεσης και των οραμάτων της Σίλικον Βάλεϊ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εκ των πιο ηχηρών πτώσεων στη σύγχρονη ιστορία του επιχειρηματικού κόσμου. Αφορμή στάθηκαν οι ψευδείς και παραπλανητικοί ισχυρισμοί της σχετικά με μια επαναστατική, όπως υποστήριζε, συσκευή ανάλυσης αίματος της εταιρείας της, Theranos.

Σήμερα, η πολυσυζητημένη νέα ταινία «You Can See Everything» επιχειρεί να εξερευνήσει σε βάθος τον αινιγματικό και βαθιά αντιφατικό χαρακτήρα της, προσφέροντας μια πρωτοποριακή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Ο Νέιθαν Φίλντερ δεν είχε σχεδιάσει αρχικά να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη Χολμς. Όπως εξήγησε στη σκηνή μετά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, η αρχική του κινητήριος δύναμη ήταν απλώς η προσωπική περιέργεια να τη γνωρίσει από κοντά. Η επιθυμία του αυτή δεν αποτελούσε εξαίρεση, καθώς η Χολμς έχει αιχμαλωτίσει την προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης, για θετικούς αλλά και για αρνητικούς λόγους, για περισσότερο από μία δεκαετία.

Το 2014, η Χολμς φιγουράριζε στις λίστες ως η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος και ιδρύτρια της Theranos, μιας startup τεχνολογίας υγείας που ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια συσκευή ικανή να διεξάγει εκατοντάδες διαγνωστικές εξετάσεις με ένα μόνο τρύπημα στο δάχτυλο. Η ίδια είχε οικοδομήσει μια εξαιρετικά υποβλητική δημόσια εικόνα, η οποία αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στο εξώφυλλο του περιοδικού Fortune: ένα καθηλωτικό βλέμμα με διάπλατα μάτια, έντονο κόκκινο κραγιόν και το εμβληματικό μαύρο ζιβάγκο που παρέπεμπε ευθέως στον Στιβ Τζομπς. Ωστόσο, η προσωπικότητά της έγινε ακόμη πιο ελκυστική για το κοινό μετά τη θεαματική κατάρρευση της αυτοκρατορίας της, όταν αποκαλύφθηκε ότι η τεχνολογία της δεν λειτουργούσε και παρήγαγε επικίνδυνα λανθασμένα αποτελέσματα. Καταδικασμένη για απάτη σε βάρος επενδυτών, οδηγήθηκε σε ομοσπονδιακή φυλακή τον Μάιο του 2023.

Η Πολιτισμική Εμμονή με μια «Παγωμένη Ξανθιά» της Σίλικον Βάλεϊ

Η διαρκής γοητεία που ασκεί η φιγούρα της Χολμς είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το πνεύμα της εποχής. Κάποτε αποτελούσε το λαμπερό σύμβολο των δυνατοτήτων της τεχνολογίας κατά τις μέρες της μεγάλης ανόδου της Σίλικον Βάλεϊ, ενώ σήμερα ενσαρκώνει την υπερβολή, την αλαζονεία και τους κινδύνους της ασύδοτης τεχνολογικής ανάπτυξης, σε μια περίοδο όπου ο σκεπτικισμός απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς βρίσκεται στο ζενίθ. Παράλληλα, το γεγονός ότι η δραστηριότητά της αφορούσε άμεσα στην ανθρώπινη υγεία προσέδωσε στην αποτυχία της μια βαθιά συναισθηματική και ηθική διάσταση.

Η υπόθεσή της περιγράφηκε εύστοχα ως μια αληθινή εγκληματική ιστορία με στοιχεία Fyre Fest και πρωταγωνίστρια μια «παγωμένη ξανθιά» με μυστήρια βαθιά φωνή. Η διαδρομή της ενέπνευσε ήδη το καυστικό ντοκιμαντέρ «The Inventor» του Άλεξ Γκίμπνι, το δημοφιλές podcast «The Dropout», καθώς και την ομώνυμη δραματική μίνι σειρά, η οποία χάρισε στην Αμάντα Σέιφριντ βραβείο Έμμι για την ερμηνεία της.

Τώρα, το «You Can See Everything» έρχεται να προσθέσει ένα νέο, ειρωνικό και συχνά κωμικό επίπεδο σε αυτόν τον λαβύρινθο. Η ταινία εξελίχθηκε άμεσα σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές, με τις ουρές στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης να καλύπτουν ολόκληρα τετράγωνα. Οι διθυραμβικές κριτικές κάνουν λόγο για «αριστούργημα», ενώ έντονες είναι οι εικασίες ότι η ταινία θα μπορούσε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας – μια ιστορική πρωτιά για το είδος του ντοκιμαντέρ.

Η Παρασκηνιακή Πρόσβαση και η Μεταμόρφωση της Εικόνας

Ο Φίλντερ και ο συν-σκηνοθέτης του, Λανς Όπενχαϊμ, εξασφάλισαν αποκλειστική πρόσβαση στη ζωή της Χολμς, του συντρόφου της Μπίλι Έβανς και των δύο μικρών παιδιών τους, κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της εισαγωγής της στη φυλακή. Η απόφασή της να επιτρέψει την παρουσία της κάμερας εντασσόταν σε μια συστηματική προσπάθεια να διακηρύξει την αθωότητά της και να αναμορφώσει τη δημόσια εικόνα της. Στο πλαίσιο αυτό εντασσόταν και μια εκτενής συνέντευξη στους New York Times, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις για την προθυμία του μέσου να την παρουσιάσει ως μια αφοσιωμένη μητέρα.

Στο «You Can See Everything», το προσεκτικά επιμελημένο μακιγιάζ και τα μαύρα ζιβάγκο αντικαθίστανται από καθημερινές σκηνές όπου η Χολμς εμφανίζεται ξυπόλυτη, να νανουρίζει το μωρό της ενώ συνομιλεί με τον Φίλντερ. Ωστόσο, το ατάραχο βλέμμα της παραμένει ανεπαίσθητα παρόν καθώς επιμένει ότι δεν είπε ποτέ ψέματα, ότι η συσκευή της λειτουργούσε και ότι υπήρξε θύμα αδικίας. Οι ισχυρισμοί της υπονομεύονται διαρκώς από την οπτική γωνία του σκηνοθέτη, του οποίου οι σιωπηλές αντιδράσεις αμηχανίας και σκεπτικισμού προκάλεσαν αδιάκοπα γέλια στο κοινό της πρεμιέρας.

Μια Μετα-Κινηματογραφική Ανατροπή και τα Απάντητα Ερωτήματα

Το πλέον καθοριστικό σημείο της ταινίας σημειώνεται στα μισά της προβολής, όπου μια δομική ανατροπή μετατρέπει το ντοκιμαντέρ σε μια στοχαστική μετα-κινηματογραφική εμπειρία. Με τη Χολμς πλέον στη φυλακή, ο Φίλντερ εισάγει ένα νέο πρόσωπο, η παρουσία του οποίου θέτει θεμελιώδη ερωτήματα. Αναρωτιούνται αν η αμετακίνητη θέση της Χολμς ότι δεν διέπραξε κανένα σφάλμα πηγάζει από μια ακραία ικανότητα χειραγώγησης ή αν πρόκειται για μια βαθύτερη ψυχολογική κατάσταση παραληρητικών ιδεών.

Η Χολμς παραμένει μια προσωπικότητα που προκαλεί έντονες συζητήσεις, εν όψει και της προγραμματισμένης μεταφοράς της σε κέντρο επανένταξης και της τελικής αποφυλάκισής της το 2030. Η επιτυχία του «You Can See Everything» έγκειται στον τρόπο με τον οποίο αποδομεί το είδος του ντοκιμαντέρ, δημιουργώντας μια αιχμηρή αλληγορία για την αλήθεια, τη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας και την άρνηση της πραγματικότητας στη σύγχρονη εποχή.