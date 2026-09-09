© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην Κάτω Κηφισιά, οι εργασίες συνεχίζονται εν μέσω θέρους σε ένα κτίριο περίπου 4.000 τ.μ., όπου η Veridos Μatsoukis ετοιμάζει τη δεύτερη παραγωγική της βάση. Η μονάδα στο Ιλιον έχει ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητές της, έχοντας φτάσει τα προηγούμενα χρόνια να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, χωρίς άλλα περιθώρια επέκτασης.

Η ανάπτυξη των τελευταίων ετών ξεπέρασε ακόμη και τους στόχους που είχαν τεθεί για τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. «Ο στόχος τότε ήταν τα 50 εκατ. ευρώ και φτάσαμε στα 100 εκατ.», λέει ο κ. Δημήτρης Ματσούκης, CEO της κοινοπραξίας της ελληνικής Ματσούκης με τη γερμανική Veridos, η οποία αποτελεί κοινό σχήμα των Giesecke+Devrient και Bundesdruckerei. Οι πωλήσεις συνέχισαν ανοδικά, φτάνοντας το 2025 στο ιστορικό υψηλό των 106,7 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια ανάπτυξη σχεδόν εξ ολοκλήρου προσανατολισμένη στο εξωτερικό. Το 99,5% των πωλήσεων αφορά εξαγωγές, με την παραγωγή της Αθήνας να κατευθύνεται σε αγορές διαφορετικών ηπείρων. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα: η εταιρεία που παράγει από την Αθήνα για τον κόσμο δεν έχει μέχρι σήμερα κατασκευάσει ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο. Τώρα συμμετέχει, μαζί με την Uni Systems, στη διεκδίκηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ), του έργου των 515 εκατ. ευρώ για τα νέα έγγραφα ασφαλείας.

Η συζήτησή μας γίνεται σε ειδικό χώρο στην είσοδο των εγκαταστάσεων στο Iλιον, αφού έχει προηγηθεί πέρασμα από θάλαμο ελεγχόμενης πρόσβασης, ταυτοποίηση και καταγραφή του επισκέπτη. Μια πρώτη εικόνα του επιπέδου ασφαλείας που συνοδεύει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

«Φρένο δεν πατάμε», λέει λίγο αργότερα ο κ. Ματσούκης όταν η συζήτηση φτάνει στις επενδύσεις.

Νέος κύκλος

Το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε αρχικά σχεδιαστεί στα 20 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2025 διευρύνθηκε στα 30 εκατ. ευρώ και επεκτάθηκε έως το 2027 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, η Veridos Μatsoukis επενδύει επιπλέον 2-3 εκατ. ευρώ ετησίως από τα κέρδη της για ανανέωση εξοπλισμού. Eτσι, σε ορίζοντα πενταετίας οι συνολικές επενδύσεις προσεγγίζουν τα 40 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, με ακόμη μία γραμμή παραγωγής να προγραμματίζεται για τη νέα βάση της Κάτω Κηφισιάς, αλλά και βαθύτερη καθετοποίηση. «Να καθετοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την παραγωγή ώστε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο και την ευελιξία. Kερδίζουμε δε αρκετά και από συστατικά του διαβατηρίου που είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε από το εξωτερικό, που έχει να κάνει με τους μικροεπεξεργαστές. Και το σχέδιο είναι αρκετά από αυτά να τα κάνουμε in house», εξηγεί ο κ. Ματσούκης. Η επόμενη φάση των επενδύσεων επομένως συνδέεται όχι μόνο με την παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και με τη μείωση του κόστους μέσω βαθύτερης καθετοποίησης.

Εξαγωγές

Το μέγεθος αυτών των επενδύσεων δύσκολα εξηγείται κοιτάζοντας την ελληνική αγορά. «Αυτή τη στιγμή το 99,5% των πωλήσεων, δηλαδή τα 99,6 εκατ. ευρώ από τα 100, ήταν εξαγωγή», λέει ο κ. Ματσούκης. Στον αντίποδα, λιγότερα από 400.000 ευρώ προέρχονται από την Ελλάδα – και αφορούν ουσιαστικά τα γραμματόσημα των ΕΛΤΑ. «Είναι μία δραστηριότητα που προσπαθούμε να την κρατήσουμε όσο μπορούμε λόγω ηθικής υποχρέωσης προς το κράτος», σημειώνει.

Περίπου 50 εκατομμύρια διαφορετικά έγγραφα ασφαλείας πέρασαν το 2025 από τις γραμμές παραγωγής στην Αθήνα, με το διεθνές αποτύπωμα να εκτείνεται από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έως την Αφρική, την Κεντρική Ασία και την Κεντρική Αμερική. Μεταξύ των αγορών που αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Veridos Μatsoukis βρίσκονται το Μπαγκλαντές και το Ιράκ, χώρες με μεγάλες ανάγκες λόγω πληθυσμού, αλλά και η Δανία, η Λετονία, το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν και η Ουγκάντα. Περίπου το 80% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τα διαβατήρια και το υπόλοιπο 20% από τις ταυτότητες, με το διαβατήριο να αποτελεί, λόγω μεγαλύτερης αξίας και πολυπλοκότητας, το «στρατηγικό προϊόν» της εταιρείας.

Πίσω από αυτό το εξαγωγικό αποτύπωμα, ωστόσο, βρίσκεται ένα διαφορετικό μοντέλο από εκείνο μιας τυπικής εξαγωγικής βιομηχανίας. Η ελληνική εταιρεία δεν αναζητεί η ίδια συμβόλαια στις διεθνείς αγορές. «Η πώληση έρχεται από το Μόναχο. Δεν έχουμε εμείς την ευθύνη των πωλήσεων, έχουμε την ευθύνη της υλοποίησης», ξεκαθαρίζει ο κ. Ματσούκης. Και συνεχίζει: «Η Veridos άρχισε να κερδίζει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα και εμείς κληθήκαμε να το παράγουμε». Η αύξηση των διεθνών συμβολαίων της Veridos μεταφράστηκε έτσι σε μεγαλύτερη παραγωγή για την Αθήνα. Σταδιακά, όμως, ο ρόλος της ελληνικής μονάδας άρχισε να ξεπερνά την ίδια την παραγωγή.

Εξαγωγή τεχνογνωσίας

Καθώς περισσότερες κυβερνήσεις ζητούν τα κρίσιμα έγγραφα ασφαλείας να κατασκευάζονται εντός των χωρών τους, από το Ιλιον εξάγεται πλέον και τεχνογνωσία για το πώς στήνεται η παραγωγή τους. Από το 2020-2021 η ελληνική ομάδα συμμετέχει στην ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων σε τρίτες χώρες. «Αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε στην επιλογή και στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μόνιμο προσωπικό παρόν εκεί», λέει ο κ. Ματσούκης. Η υποστήριξη περιλαμβάνει ακόμη πρώτες ύλες και εκπαίδευση του τοπικού προσωπικού, με ανθρώπους της ελληνικής εταιρείας να παραμένουν στις νέες μονάδες για δύο ή τρία χρόνια. Το μοντέλο εφαρμόζεται ήδη σε δύο μεγάλα projects στην Αφρική, ενώ αντίστοιχη ήταν η περίπτωση των ΗΠΑ, όπου η ελληνική ομάδα συμμετείχε στο στήσιμο της παραγωγικής υποδομής και εξακολουθεί να την υποστηρίζει. «Αντιγράφοντας αυτά που έχουμε κάνει εμείς εδώ», συνοψίζει ο κ. Ματσούκης. Ο ίδιος περιγράφει αυτή τη διεύρυνση του ρόλου της Αθήνας με ακόμη πιο χαρακτηριστικό τρόπο: «Αυτή τη στιγμή έχουμε γίνει ένα πολύ σημαντικό μέρος όχι της Veridos, αλλά του Ομίλου Giesecke+Devrient».

Η αιχμή

Η αναβάθμιση του ρόλου της Αθήνας αποτυπώνεται και στην ίδια την παραγωγή. Από το 2018 ένα από τα βασικά πεδία επενδύσεων είναι η πλαστική σελίδα δεδομένων των διαβατηρίων, όπου ενσωματώνονται η φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου μαζί με χαρακτηριστικά ασφαλείας. «Ξεκίνησε το 2018 και ανά δύο χρόνια διπλασιάζεται», λέει ο κ. Ματσούκης για την παραγωγική δυναμικότητα. Οι διαδοχικές επενδύσεις έχουν φέρει, κατά την εκτίμησή του, την Αθήνα στην κορυφή της ευρωπαϊκής παραγωγής. «Πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα στην Ευρώπη εδώ στην Αθήνα», σημειώνει.

Η πλαστική σελίδα δεν χρησιμοποιείται μόνο στα διαβατήρια που παράγει ολοκληρωμένα η Veridos. Μπορεί να πωλείται αυτοτελώς σε χώρες που έχουν μεταφέρει την παραγωγή των διαβατηρίων τους στο εσωτερικό τους, αλλά δεν διαθέτουν την τεχνολογία για την κατασκευή του συγκεκριμένου συστατικού. Ετσι, προϊόν της ελληνικής μονάδας μπορεί να βρίσκεται σε ένα διαβατήριο ακόμη και όταν η Veridos δεν κατασκευάζει το τελικό έγγραφο. Πρόκειται για δραστηριότητα που απαιτεί ακριβό εξοπλισμό και συνεχή τεχνολογική ανανέωση, με σημαντικό μέρος της κερδοφορίας να επιστρέφει, σύμφωνα με τον κ. Ματσούκη, σε νέες επενδύσεις. Αυτή η επενδυτική λογική αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε έναν κλάδο όπου η συγκέντρωση και οι επιχειρηματικές αναδιατάξεις μεταξύ των μεγάλων διεθνών παικτών συνεχίζονται. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ίδιος υπογραμμίζει τη μετοχική σταθερότητα της Veridos και τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση των Giesecke+Devrient και Bundesdruckerei.

Το φρένο

Η συνεχής ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, πάντως, δεν συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό το 2026. Μετά το ιστορικό υψηλό του 2025, οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει να αφήνουν το αποτύπωμά τους και στην ελληνική εταιρεία. «Υπάρχουν 2-3 projects τα οποία λόγω του πολέμου δεν συνέχισαν να κινούνται με την ταχύτητα που υπολογίζαμε», λέει ο κ. Ματσούκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έργα δεν έχουν χαθεί, αλλά έχουν μετακινηθεί χρονικά. Η επιβράδυνση πέρασε και μέσα από τις πύλες του εργοστασίου στο Ιλιον. «Αυτό το διάστημα έχουμε μειώσει κάποιες βάρδιες κινούμενοι από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Κυρίως βάρδιες που ήταν το Σαββατοκύριακο», λέει ο κ. Ματσούκης.

Την ίδια περίοδο, το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου κατήγγειλε απολύσεις εργαζομένων ενώ η εταιρεία προερχόταν από τη χρήση-ρεκόρ του 2025. Ο CEO αποδίδει μέρος των μειώσεων προσωπικού στις μεταβαλλόμενες παραγωγικές ανάγκες και μέρος στις αξιολογήσεις. «Κάποιες μειώσεις προσωπικού μπορεί να έρχονται λόγω της αξιολόγησης που κάνουμε», αναφέρει, συνδέοντας τις υπόλοιπες με τον περιορισμό των βαρδιών. Απέναντι στις καταγγελίες, η διοίκηση αντιπαραβάλλει την πορεία της συνολικής απασχόλησης: το 2024 και το 2025 έγιναν 179 προσλήψεις, ενώ στο τέλος του 2025 η εταιρεία απασχολούσε 523 εργαζομένους έναντι 479 έναν χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με τον κ. Ματσούκη, απαιτούνται περίπου έξι μήνες για την πλήρη εκπαίδευση ενός νέου εργαζόμενου.

Ανεξάρτητα από αυτή τη συγκυρία, η εταιρεία είχε ήδη προχωρήσει σε ευρύτερη οργανωτική αναδιάρθρωση. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έχει τεθεί σε εφαρμογή νέα οργανωτική δομή. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μεγαλύτερη αποκέντρωση των αποφάσεων, η δημιουργία νέων επιπέδων ευθύνης και η προετοιμασία της επόμενης γενιάς στελεχών μέσα από διαδικασία σχεδιασμού διαδοχής.

Η Ελλάδα

Και ενώ σχεδόν ολόκληρη η παραγωγή της Veridos Μatsoukis κατευθύνεται εκτός συνόρων, η Ελλάδα βρίσκεται τώρα ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Η στροφή αυτή έρχεται μετά την ανάληψη στην Κύπρο δεκαετούς σύμβασης για τη νέα γενιά εγγράφων ασφαλείας, που περιλαμβάνει διαβατήρια και ταυτότητες, εξοπλισμό, data center και κέντρο προσωποποίησης.

Ο κ. Ματσούκης περιγράφει το κυπριακό έργο ως αντίστοιχο, σε μικρότερη κλίμακα, με εκείνο που διεκδικείται τώρα στην Ελλάδα, με εξαίρεση ορισμένες κτιριακές και αστυνομικές υποδομές. Πρόκειται για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εγγράφων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ), προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ, το οποίο η Veridos Μatsoukis διεκδικεί μαζί με την Uni Systems έπειτα από μια μακρά διαδρομή διαγωνιστικών προσπαθειών του Ελληνικού Δημοσίου. Ο ίδιος το χαρακτηρίζει «αυτή τη στιγμή τον μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Ευρώπη για ταυτότητες και διαβατήρια» και δεν κρύβει τις προσδοκίες του: «Αυτή τη φορά νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και θα είμαστε αυτοί που θα αναλάβουν αυτό το σημαντικό έργο». Ενα από τα επιχειρήματα που προβάλλει είναι η υφιστάμενη παραγωγική υποδομή στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Veridos Μatsoukis είναι σήμερα η μοναδική εταιρεία στη χώρα που διαθέτει ήδη παραγωγική δυνατότητα σε όλο το εύρος των συγκεκριμένων εγγράφων ασφαλείας. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν αποτελεί ανυπέρβλητο πλεονέκτημα: ένας διεθνής ανταγωνιστής, όπως λέει, μπορεί να εγκαταστήσει αντίστοιχη υποδομή στην Ελλάδα μέσα σε περίπου έναν χρόνο.

Η συνέχεια

Ανεξάρτητα από την έκβαση του διαγωνισμού, πάντως, ολόκληρη η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια διαφορετική μετάβαση: από το φυσικό στο ψηφιακό έγγραφο. Η μετάβαση έχει ήδη μπει στον επενδυτικό σχεδιασμό του ομίλου. Η Giesecke+Devrient επενδύει στην ψηφιακή ταυτοποίηση, ενώ η Veridos συμμετέχει ήδη σε δοκιμές εφαρμογών, παρότι, όπως επισημαίνει ο κ. Ματσούκης, δεν υπάρχει ακόμη ένα ενιαίο και ασφαλές πανευρωπαϊκό σύστημα. «Για την ψηφιακή ταυτότητα, ναι, θα υπάρχει εξέλιξη», λέει, εκτιμώντας ότι μέσα στο 2027-2028 οι αλλαγές θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερο ορατές. Η εκτίμησή του είναι ότι για αρκετό διάστημα η ψηφιακή ταυτότητα θα συνυπάρχει με τη φυσική. Διαφορετική θεωρεί την περίπτωση του διαβατηρίου, από το οποίο άλλωστε προέρχεται περίπου το 80% του κύκλου εργασιών της εταιρείας. «Για το ψηφιακό διαβατήριο νομίζω όχι», σημειώνει, εκτιμώντας ότι η διεθνής χρήση και οι αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας μεταθέτουν πολύ μακρύτερα την πλήρη υποκατάσταση του φυσικού εγγράφου. Την ίδια ώρα, σε περιοχές όπως η Αφρική και η Απω Ανατολή εξακολουθεί, όπως σημειώνει, να υπάρχει ισχυρή ζήτηση για αναβάθμιση των φυσικών διαβατηρίων.

Μια διαφορετική μετάβαση έχει ήδη αρχίσει και μέσα στην ίδια την εταιρεία. «Το 2030 θα είμαι σε ηλικία που κανονικά βγαίνεις στη σύνταξη», λέει ο Δημήτρης Ματσούκης. Η προετοιμασία της διαδοχής, ωστόσο, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. «Η επόμενη γενιά δεν μπήκε τώρα. Εχει ήδη ξεκινήσει από το 2018». Πρόκειται για την τέταρτη γενιά της οικογένειας Ματσούκη, η οποία βρίσκεται ήδη στην εταιρεία και από φέτος έχει αυξημένες ευθύνες, έχοντας προηγουμένως εργαστεί και στο εξωτερικό. Η συνεργασία της οικογένειας Ματσούκη με την Giesecke+Devrient ξεκίνησε το 1969. Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, στην ελληνική πλευρά προετοιμάζεται η τέταρτη γενιά, ενώ στη γερμανική οικογένεια βρίσκεται ήδη η έβδομη.

Πάντως, όταν καλείται να εξηγήσει τι θεωρεί ότι διαφοροποιεί τη Veridos Μatsoukis σε μια αγορά όπου η τεχνολογία και ο εξοπλισμός μπορούν να αποκτηθούν και από τον ανταγωνισμό, ο ίδιος επιλέγει να μιλήσει για κάτι λιγότερο μετρήσιμο. «Εμπιστοσύνη προσφέρουμε. Δεν προσφέρουμε προϊόντα», λέει. «Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται με το αν κάναμε 50 ή 100 εκατομμύρια. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται από πολύ χρόνο και κόπο». Για τον ίδιο, η διαφορά βρίσκεται τελικά στους ανθρώπους. Και όπως λέει, αυτό είναι που εισπράττουν οι ξένες αντιπροσωπείες όταν συγκρίνουν την ελληνική μονάδα με αντίστοιχα εργοστάσια άλλων χωρών: «Το βλέπουν στα μάτια και στην κίνηση των εργαζομένων».

Διαβάστε ακόμη

Οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν: Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για τους αγρότες (tweets)

Πολυτελής κατοικία: Ο φόρος 15%, οι ξένοι αγοραστές και ο κίνδυνος για τις νέες αναπτύξεις, από το Ελληνικό έως την Πελοπόννησο

Από τη γέννηση μέχρι το πανεπιστήμιο: Τρία νέα «μπόνους» για οικογένειες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ