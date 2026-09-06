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Εκατοντάδες σκάφη, μικρά και μεγάλα, ταξιδεύουν αυτή την περίοδο στις ελληνικές θάλασσες. Οπως κάθε καλοκαίρι, από μικρά ιστιοπλοϊκά μέχρι πολυτελείς θαλαμηγοί σκίζουν το Αιγαίο και το Ιόνιο, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

Η χώρα μας, άλλωστε, με τα πανέμορφα νησιά και τα καταγάλανα νερά της, ανήκει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες που επιλέγουν να την επισκέπτονται με ναυλωμένα ή ιδιόκτητα σκάφη. Σε αυτή την αγορά δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη ναύλωση, την πώληση και τη συντήρηση σκαφών. Από τις παλαιότερες και πλέον καταξιωμένες στον κλάδο του ελληνικού yachting είναι η Athenian Yachts.

Με διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα, επικεντρώνεται στα ιστιοπλοϊκά σκάφη, με επιλογές ναύλωσης για bareboat (χωρίς πλήρωμα για όσους έχουν δίπλωμα), skippered (με έμπειρο καπετάνιο) και πλήρως crewed charters (με καπετάνιο και πλήρωμα), στις πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων σκαφών, στη διαχείριση και συντήρησή τους. Παράλληλα, είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γαλλικής Jeanneau στην Ελλάδα για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, καθώς και της Aquila Sailing Catamarans, αλλά και επίσημος συνεργάτης κορυφαίων brands όπως η Lagoon, η Bali κ.ά.

Είναι μια εταιρεία με υψηλού επιπέδου στελέχη που διακρίνεται για τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία της. Γι’ αυτό και την εμπιστεύονται εκατοντάδες πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρά το μέγεθός της, παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Λεσχοπούλου.

Η διαδρομή

Η Athenian Yachts ιδρύθηκε το 1980, σε μια εντελώς διαφορετική εποχή για το ελληνικό yachting, «με όνειρο να φέρει στους ανθρώπους τη χαρά της ιστιοπλοΐας». Ηδη από το 1988 γίνεται ο επίσημος αντιπρόσωπος της γαλλικής Jeanneau Sailboats στην Ελλάδα.

Το 1993 εισάγει το πρώτο πρόγραμμα yacht financing στη χώρα μας, σε συνεργασία με την Τράπεζα Χίου, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1995, γίνεται franchisee της Moorings (TUI Group) στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακολουθεί το 2001 η αντιπροσώπευση της Lagoon Catamarans στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή πολυτελούς ιστιοπλοΐας. Κάποια χρόνια αργότερα, το 2012, αναλαμβάνει την εμπορική και τεχνική διαχείριση του ναυπηγείου Planaco στην Αίγινα.

Το 2017 γίνεται επίσημος αντιπρόσωπος της Bali Catamarans και την επόμενη χρονιά δημιουργεί τμήμα για ναύλωση σκαφών πολυτελείας με πλήρωμα, προσφέροντας monohulls και καταμαράν από 50 έως 67 πόδια. Το 2019 και το 2020 βραβεύεται από τη Jeanneau Yachts ως Dealer of the Year για τις εξαιρετικές πωλήσεις και υπηρεσίες της. Ακόμη, το 2023 αποσπά το χρυσό βραβείο στα Tourism Awards και την ίδια χρονιά μετακομίζει στα νέα υπερσύγχρονα γραφεία της επί της λεωφόρου Αλίμου.

Τον Φεβρουάριο του 2026 ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας αποκλειστικής αντιπροσωπείας με την Aquila, τη Νο1 εταιρεία παγκοσμίως στα μηχανοκίνητα καταμαράν, για τη νέα σειρά ιστιοπλοϊκών καταμαράν Aquila στην Ελλάδα.

Η δυναμική και οι μαρίνες

Η Athenian Yachts διαχειρίζεται έναν στόλο που αριθμεί σήμερα 160 σκάφη, στην πλειονότητά τους ιστιοφόρα, διαθέτει 13 βάσεις εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, ενώ προσφέρει πλήρεις και οργανωμένες υπηρεσίες σέρβις σκαφών για οποιαδήποτε εργασία.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές επενδύσεις για την απόκτηση του ελέγχου και την αναβάθμιση της μαρίνας στις Μπενίτσες Κέρκυρας και της μαρίνας Μεσολογγίου. Οπως αναφέρει η επικεφαλής της Διονυσία Λεσχοπούλου, «η ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού είναι πολύ μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη, ενώ σήμερα δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις για να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες της αγοράς». Ετσι, διαβλέπει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, εκτιμώντας ότι η μακροχρόνια παραχώρηση των μαρίνων σε ιδιώτες έχει θετικά αποτελέσματα. Οπως επισημαίνει, όμως, «οι ιδιώτες που επιλέγουν να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης, κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ώστε οι επενδύσεις να μπορούν να υλοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα».

«Η Πολιτεία να αντιμετωπίσει το yachting ως στρατηγικό πυλώνα του τουρισμού»

Το «business stories» είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με την ιδρύτρια, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Athenian Yachts Διονυσία Λεσχοπούλου, η οποία αναφέρεται στη φιλοσοφία και τις προτεραιότητες της εταιρείας, στην πορεία της φετινής σεζόν, καθώς και στις παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες για την ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισμού

BUSINESS STORIES: Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή την περίοδο η Athenian Yachts;

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΕΣΧΟΠΟΥΛΟΥ: Η 46χρονη Athenian Yachts βρίσκεται σε μια νέα, ιδιαίτερα δημιουργική φάση της πορείας της. Η περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση των επενδύσεών μας στις μαρίνες της Κέρκυρας (Μπενίτσες) και του Μεσολογγίου αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες, καθώς πιστεύουμε ότι οι σύγχρονες και ποιοτικές υποδομές είναι απαραίτητες για την εξέλιξη του yachting και του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών μας, στην τεχνογνωσία και, κυρίως, στους ανθρώπους μας. Στόχος μας δεν είναι η ανάπτυξη για την ανάπτυξη, αλλά να προχωράμε με σταθερά και προσεκτικά βήματα, διατηρώντας την ποιότητα, την αξιοπιστία και την προσωπική σχέση που χαρακτηρίζουν την Athenian Yachts όλα αυτά τα χρόνια.

b.s.: Η Athenian Yachts είναι μία από τις παλιές και μεγάλες εταιρείες στον χώρο του yachting. Πώς θα χαρακτηρίζατε σήμερα την παρουσία της σε σχέση και με τον ανταγωνισμό;

Δ.Λ.: Δεν με χαρακτηρίζει ιδιαίτερα η λέξη «ανταγωνισμός». Θεωρώ ότι όλοι είμαστε συνάδελφοι στον ίδιο χώρο και, ως εκ τούτου, οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία, τα δικά του ζητούμενα και τη δική του εμπορική προσέγγιση. Η Athenian Yachts έχει διαχρονικά μια σταθερή εικόνα και φιλοσοφία ως προς την προσέγγιση, τη συμπεριφορά και τη συνεργασία της. Οι αξίες της δεν αλλοιώθηκαν παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν προκύψει στις αγορές και στον κλάδο όλα αυτά τα χρόνια. Ηταν και παραμένει μια σεμνή δύναμη στον χώρο του yachting, με πρωτοπόρες προσεγγίσεις και σταθερή παρουσία, πάντα με σεβασμό στον συνεργάτη, στον πελάτη και συνολικά στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Τα ατού και τα σκάφη

b.s.: Γιατί να επιλέξει κάποιος την Athenian Yachts; Ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα;

Δ.Λ.: Η αμεσότητα, η διαφάνεια και το φιλικό, προσιτό περιβάλλον είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την Athenian Yachts. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική προσοχή και φροντίδα που λαμβάνει κάθε συναλλασσόμενος μαζί μας. Πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός -της ανθρώπινης προσέγγισης, της συνέπειας και της ουσιαστικής σχέσης με τον πελάτη και τον συνεργάτη- αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και τον βασικό λόγο για τον οποίο κάποιος επιλέγει την Athenian Yachts.

b.s.: Τι αριθμό σκαφών διαχειρίζεστε και σε επίπεδο πελατολογίου ποιες εθνικότητες κυριαρχούν;

Δ.Λ.: Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του ναυπηγείου Jeanneau εδώ και τέσσερις δεκαετίες, του ναυπηγείου Aquila στα sailing catamarans και ως επίσημοι dealers του ναυπηγείου Lagoon από το 2001, διαχειριζόμαστε αποκλειστικά έναν στόλο που αριθμεί σήμερα 160 σκάφη, μήκους από 11 έως 24 μέτρα, στην πλειονότητά τους ιστιοφόρα. Για εμάς, η αποκλειστική διαχείριση σημαίνει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα: από τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, μέχρι την ασφάλιση, τον ελλιμενισμό, τη διαχείριση των εγγράφων αξιοπλοΐας, τη στελέχωση με πληρώματα, καθώς και τη φοροτεχνική και νομική υποστήριξη. Ο στόλος μας κατανέμεται σε 13 βάσεις σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στους ναυλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε φορά διαφορετικούς προορισμούς και να ζουν νέες εμπειρίες στη θάλασσα. Σε επίπεδο πελατολογίου, οι ναυλωτές μας προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η φετινή σεζόν

b.s.: Πώς κινείται η φετινή σεζόν;

Δ.Λ.: Με βάση την παρακολούθηση της αγοράς σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και τα συγκριτικά στοιχεία που διαθέτουμε, εκτιμούμε ότι το 2026 θα κινηθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2025. Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι προβλέψεις μας έκαναν λόγο για μια αύξηση της τάξεως του 8%. Μετά την περίοδο της πανδημίας, βρισκόμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον συνεχών γεωπολιτικών εντάσεων και πολέμων. Χώρες και περιοχές που αποτελούσαν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, το Ισραήλ και η Μέση Ανατολή, έχουν επηρεαστεί άμεσα από αυτές τις εξελίξεις. Παράλληλα, η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει και τις υπόλοιπες χώρες, με αποτέλεσμα πολλοί επισκέπτες να προσαρμόζουν τον προϋπολογισμό των διακοπών τους και, σε αρκετές περιπτώσεις, να περιορίζουν και τη διάρκειά τους. Συνολικά, λοιπόν, η φετινή σεζόν παρουσιάζει σταθερότητα, χωρίς όμως την αύξηση που αρχικά αναμέναμε.

b.s.: Η Ελλάδα έχει σημαντικά φυσικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον θαλάσσιο τουρισμό. Κατά πόσο τα έχει αξιοποιήσει μέχρι σήμερα;

Δ.Λ.: Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει έντονα κατανοητό ότι ο ήλιος, η θάλασσα και η ιστορία μας δεν αρκούν. Χρειάζονται υποδομές και, μάλιστα, με ταχύτατους ρυθμούς. Ετσι, οι συμπράξεις του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προσφέρουν ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Εννοείται ότι η γραφειοκρατία και οι αγκυλώσεις δεν έχουν εκλείψει. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τα σημαντικά βήματα που γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση και για τη διαρκή βελτίωση του θαλάσσιου τουρισμού.

Τα προβλήματα

b.s.: Ποια είναι σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ώστε να αναδειχθεί και να στηριχθεί ο κλάδος;

Δ.Λ.: Το yachting είναι μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία προβολής της χώρας μας και του θαλάσσιου τουρισμού. Ολοι εμείς επενδύουμε σημαντικά ώστε η Ελλάδα να αποτελεί την πρώτη επιλογή των επισκεπτών έναντι ανταγωνιστικών προορισμών, όπως η Τουρκία, η Κροατία και η Ιταλία, οι οποίες διαθέτουν σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερες υποδομές και οργανωμένη κρατική υποστήριξη. Ωστόσο, το κράτος δεν έχει στηρίξει το yachting στον βαθμό που θα έπρεπε, παρά τη σημαντική συμβολή του στην προβολή και την ενίσχυση της νησιωτικής Ελλάδας. Απαιτούνται, επομένως, ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη του κλάδου, με έμφαση στις υποδομές, στην απλούστευση των διαδικασιών, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη διεθνή προβολή της χώρας ως κορυφαίου προορισμού θαλάσσιου τουρισμού. Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει το yachting ως έναν στρατηγικό πυλώνα του ελληνικού τουρισμού και της εθνικής οικονομίας και να στηρίξει έμπρακτα όσους επενδύουν και επιχειρούν στον κλάδο.

Οι επιδόσεις και οι ευκαιρίες

b.s.: Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, είστε ικανοποιημένη; Πώς πήγε το 2025 και πώς κινείται η φετινή χρονιά;

Δ.Λ.: Κάθε χρόνο βάζουμε τον πήχη ακόμη ψηλότερα και προετοιμαζόμαστε σκληρά για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της αγοράς. Δεδομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων, τολμώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη από την πορεία μας. Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2026 αναμένεται να κλείσει υψηλότερα από το 2025, στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Κάτι ιδιαίτερα θετικό, δεδομένων των συνθηκών, που επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική μας, η συστηματική προετοιμασία και η διαρκής προσπάθεια αποδίδουν.

b.s.: Ποια σχέδια έχετε στα σκαριά για την εταιρεία;

Δ.Λ.: Δεν είμαι άνθρωπος που συνηθίζει να προαναγγέλλει τα σχέδιά του. Προτιμώ να μιλώ για αυτά όταν έχουν ωριμάσει και είναι έτοιμα να υλοποιηθούν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και, κυρίως, στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών μας. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην αγορά και είμαστε πάντα έτοιμοι να αξιοποιήσουμε μια ευκαιρία που βρίσκεται κοντά στο αντικείμενό μας και μπορεί να προσθέσει αξία στις υπηρεσίες και στην εμπειρία που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Για εμένα, η ανάπτυξη δεν είναι απαραίτητα θέμα μεγέθους. Είναι κυρίως θέμα ποιότητας, σωστών επιλογών και έγκαιρης ανταπόκρισης στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Γι’ αυτό και προτιμώ να είμαι προετοιμασμένη, ώστε όταν εμφανιστεί μια καλή ευκαιρία, να μπορώ να την αξιοποιήσω.

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