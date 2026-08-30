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Πεδίον δόξης λαμπρόν για το θαλάσσιο τουρισμό σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, με τις επενδύσεις πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε λιμενικές υποδομές και μαρίνες να φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα νέο οικοσύστημα σε προορισμούς που υπολείπονται σημαντικά σε επίπεδο εσόδων αλλά και χρονικής διάρκειας της σεζόν σε σύγκριση με τη σαφώς πιο ανεπτυγμένη νησιωτική Ελλάδα.

Οι νέες μαρίνες, από το Ναύπλιο μέχρι την Ερμιονίδα στην Πελοπόννησο αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία, στη Δυτική Ελλάδα βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης – αδειοδότησης αυτή τη στιγμή και φιλοδοξούν ακριβώς αυτό: να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Πολύ περισσότερο, δε, σε μια περίοδο κατά την οποία ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά τμήματα της τουριστικής αγοράς με υψηλή προστιθέμενη αξία. Σε όλες τις περιπτώσεις τα νέα σημεία που δημιουργούνται δεν θα λειτουργούν μόνο ως χώροι στάθμευσης και εξυπηρέτησης σκαφών, αλλά πλέον εξελίσσονται σε ολοκληρωμένους τουριστικούς προορισμούς, συνδυάζοντας υπηρεσίες για σκάφη, αλλά και εστίαση, εμπόριο, φιλοξενία και αναψυχή. Η αυξανόμενη ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού ανά την Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις με ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών ελλιμενισμού ή ακόμη και νέα projects, έστω και αν τα μεγάλα έργα βρίσκονται ακόμη σε πιο πρώιμο στάδιο από πλευράς αδειοδοτήσεων.

Πελοπόννησος

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά τώρα με το κομμάτι των εγκρίσεων η νέα μαρίνα Μετόχι Υδρας σε συνέχεια της μεγάλης επένδυσης που προωθεί στην ευρύτερη περιοχή η Hydra Rock του Γιάννη Βαρδινογιάννη. O όμιλος προωθεί τη μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στην περιοχή που εκτείνεται ακριβώς απέναντι από την Υδρα σε 1.750 στρέμματα συνολικά (εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος υπάγεται στον Δήμο Πόρου και ένα πολύ μικρό κομμάτι αφορά τον Δήμο Ερμιονίδας) και αφορά το «Serenity Village», ύψους 475 εκατ. ευρώ. Το έργο βρίσκεται τώρα σε αδειοδοτικό και μελετητικό στάδιο και περιλαμβάνει 5άστερες ξενοδοχειακές υποδομές, σπα, τουριστικές βίλες και ανάπτυξη παραθεριστικού τουριστικού χωριού. Ειδικά η μαρίνα «με τα προβλεπόμενα έργα θα δύναται να προσφέρει συνολικά 234 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης σε ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής που προσεγγίζουν σήμερα την ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Υδρας», όπως αναφέρεται στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο που είναι σε διαβούλευση έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η νέα μαρίνα, με φορέα υλοποίησης και διαχείρισης τη Hydra Rock χωροθετείται στη βόρεια ακτή του κόλπου Υδρας, στην περιοχή Μετόχι, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου Ερμιονίδας σε απόσταση μόλις 4 ναυτικών μιλίων από το λιμένα της Υδρας.

Συνολικά, στη μαρίνα προβλέπεται δόμηση συνολικής επιφάνειας 3.770 τ.μ. Η χερσαία ζώνη θα διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για την εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη, όπως διοικητήριο, χώρους υγιεινής, σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες, χώρους εστίασης, ξενοδοχείο, ενώ προβλέπεται μικρής επιφάνειας χώρος χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών. «Οι χώροι περιπάτου, αναψυχής, εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες και επισκέπτες της μαρίνας. Το ξενοδοχείο θα είναι κατάλληλης δυναμικότητας για την εξυπηρέτηση των χρηστών της μαρίνας και συγκεκριμένα των επιβαινόντων και ιδιοκτητών των σκαφών αναψυχής που θα προσεγγίζουν τη μαρίνα», όπως επισημαίνεται για το έργο με ενδεικτικό προϋπολογισμό κατασκευής συνολικού ύψους 34 εκατ. ευρώ.

Η μαρίνα Μετόχι Υδρας πρόκειται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη λιμενική εγκατάσταση εξυπηρέτησης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Γι’ αυτό και για τον προγραμματισμό της κατασκευής των προτεινόμενων έργων θα ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες όπως η άμεση γειτονία με την υφιστάμενη λιμενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Υδρα, η λειτουργία της οποίας πρέπει να είναι απρόσκοπτη και πρόκειται κι αυτή να αναβαθμιστεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Στις επιπλέον ιδιαιτερότητες περιλαμβάνονται η υφιστάμενη κίνηση των σκαφών, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τη θερινή περίοδο, το τοπικό οδικό δίκτυο που καλείται να εξυπηρετεί και την πρόσβαση στη λιμενική εγκατάσταση ακτοπλοϊκής σύνδεσης, αλλά και η επιλογή του βέλτιστου εργοταξιακού χώρου με τις μικρότερες δυνατές οχλήσεις για τις παρακείμενες ανθρωπογενείς χρήσεις και το φυσικό περιβάλλον.

Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι η ανάπτυξη μαρίνας στο Μετόχι Υδρας συνδέεται και με την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής: «Στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού με τις υπό κατασκευή μαρίνες Ερμιόνης και Ναυπλίου μπορεί να δημιουργηθεί (μαζί και με τα καταφύγια-αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών της περιοχής όπως στο Πόρτο Χέλι, στον Πόρο, στη Νέα Επίδαυρο) ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σύγχρονων λιμένων υποδοχής σκαφών αναψυχής. Ακόμη, στον ξενοδοχειακό τομέα με τον σημαντικό αριθμό υπό κατασκευή ή υπό ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή θα υπάρξουν σημαντικές συνέργειες με θετικό πρόσημο για το τουριστικό προϊόν της περιοχής και τη γενικότερη οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξή της».

Σε σχέση ειδικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής στην περιοχή αυτή του Αργοσαρωνικού, πέρα από τη δεδομένη ζήτηση σε θέσεις ελλιμενισμού, υπάρχουν ορισμένα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, καθώς και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που αυξάνουν την ελκυστικότητα του yachting στην ευρύτερη περιοχή και απαριθμούνται στη σχετική μελέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

■ Το σύμπλεγμα του Σαρωνικού και οι ακτές της Αργολίδας, που προσφέρουν πληθώρα επιλογών προορισμών υψηλής ποιότητας.

■ Οι σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ ακτών, νησιών, λιμανιών και προορισμών (λίγες δεκάδες ναυτικά μίλια).

■ Το ευνοϊκό κλίμα, το οποίο είναι θερμό για τουλάχιστον επτά μήνες τον χρόνο και οι ευνοϊκές για τους θαλάσσιους πλόες συνθήκες που σχετίζονται με την ένταση των ανέμων και τις θερμοκρασίες της θάλασσας και του περιβάλλοντος.

■ Η ασφάλεια που παρέχουν τα ελληνικά πελάγη έναντι ναυτικών κινδύνων.

■ Το έντονο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Σήμερα, λόγω του μικρού διαθέσιμου αριθμού θέσεων ελλιμενισμού στην περιοχή, κατά την τουριστική περίοδο σημαντικός αριθμός σκαφών διανυκτερεύει σε χαμηλής ποιότητας λιμενικές υποδομές (λιμένες μεικτής χρήσης, αλιευτικούς λιμένες, πρόχειρες εγκαταστάσεις σε μόνιμες ή πλωτές προβλήτες κ.λπ.), σε μικρότερους μη οργανωμένους λιμένες, ακόμη και σε προφυλαγμένους όρμους των νησιών και των ηπειρωτικών ακτών. «Ουσιαστικά σήμερα τα σκάφη αναψυχής στην περιοχή του Αργοσαρωνικού μπορούν να εξυπηρετηθούν ποιοτικά μόνο στα καταφύγια τουριστικών σκαφών στο Πόρτο Χέλι, στη Νέα Επίδαυρο και στον Πόρο και εν μέρει στις ημιτελείς μαρίνες Μεθάνων και Μονεμβασιάς. Κατά τα λοιπά, περιστασιακός ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής πραγματοποιείται στους λιμένες Ερμιόνης, Πόρτο Χελίου, Ναυπλίου, Πόρου, Αίγινας, Υδρας, Σπετσών. Είναι προφανής, συνεπώς, η έλλειψη ποιοτικών και οργανωμένων χώρων ελλιμενισμού, σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας», όπως υποστηρίζεται στη μελέτη.

Από τα νέα projects, στο κομμάτι αυτό των λιμενικών υποδομών που θα προχωρήσουν φέτος σταδιακά στη λειτουργία τους είναι η νέα μαρίνα Ναυπλίου, με φορέα διαχείρισης τη Nafplio Marina Α.Ε., θυγατρική της κατασκευαστικής ΤΕΚΑΛ με επικεφαλής τον κ. Παναγιώτη Ψαλτάκο σε συνέχεια της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που υπεγράφη το 2023, έχοντας μάλιστα χαρακτηριστεί ως «μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές επενδύσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ».

Η μαρίνα Ναυπλίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αντιστοιχεί σε 24,7 εκατ. ευρώ και τον περασμένο μήνα, με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Ολγας Κεφαλογιάννη, εγκρίθηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη διαχείριση και τη λειτουργία της νέας μαρίνας η οποία θα διαθέτει συνολικά 210 θέσεις ελλιμενισμού. Οσον αφορά τη χερσαία έκταση της μαρίνας του Ναυπλίου, φέτος θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση με την παράδοση των πρώτων κτιρίων (Ναυτικός Ομιλος, εστιατόριο και γραφεία), ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται το 2027, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το σύνολο του περιβάλλοντος χώρου και να παραδοθούν τα επιμέρους κτίρια της χερσαίας ζώνης: «Ευελπιστούμε, μετά τη διευθέτηση κάποιων τελευταίων λεπτομερειών, προς τα τέλη Οκτωβρίου να γίνουν οι πρώτοι ελλιμενισμοί», δηλώνει στο «business stories» η κυρία Χριστιάνα Ψαλτάκου από την ΤΕΚΑΛ.

«Εχουν ήδη ολοκληρωθεί τα έργα της πρώτης φάσης που περιλαμβάνει τα δύο πρώτα κτίρια, το μισό πάρκινγκ που θα δοθεί σε χρήση -γύρω στις 60 θέσεις- και σχεδόν όλα τα πλωτά τμήματα, ειδικά αυτό που θα υποδεχθεί τα μεγάλα σκάφη, που θα λειτουργήσουν κανονικότατα. Τον Φεβρουάριο του 2027 υπολογίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση με τα επόμενα κτίρια, το θεατράκι και τα γήπεδα. Θεωρούμε αυτή τη μαρίνα ως μια μαρίνα-boutique, θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο προορισμό για την πόλη, να προσδώσουμε κάτι νέο για τον τουρισμό του Ναυπλίου, σεβόμενοι πάντα την ιστορία της πόλης, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της». Σημειώνεται εδώ ότι για την ΤΕΚΑΛ, η οποία έχει ήδη σημαντική παρουσία στον χώρο των κατασκευών και των λιμενικών έργων η μαρίνα του Ναυπλίου είναι το πρώτο έργο στον νέο αυτό τομέα των ΣΔΙΤ με μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία, ενώ η εταιρεία διατηρεί ενδιαφέρον και για άλλα έργα στο κομμάτι των μαρινών (βλ. Αρετσού στη Βόρεια Ελλάδα, Πάλαιρος στη Δυτική Ελλάδα).

Η μαρίνα Ερμιόνης

Αργότερα μέσα στο 2027, το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να λειτουργήσει η μαρίνα Ερμιόνης, που υπολογίζεται ότι θα διαθέτει περίπου 250 θέσεις ελλιμενισμού και δυνατότητα εξυπηρέτησης σκαφών έως 60 μέτρα σε έναν από τους πλέον φυσικά προστατευμένους όρμους του Αργοσαρωνικού. Ο κόλπος της Ερμιόνης, στη νοτιοανατολική ακτή της Αργολίδας, απέχει περίπου 85 χιλιόμετρα από το Ναύπλιο και η επένδυση για τη νέα μαρίνα υλοποιείται από επιχειρηματικό φορέα στον οποίο συμμετέχουν το family office Tethys του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη και η Emma Capital σε συνέχεια και της έτερης, γειτονικής μαρίνας στο Πόρτο Χέλι, που πιάνει μέσα στον Αύγουστο πληρότητες 100%.

Στην περίπτωση της Ερμιονίδας, το πλεονέκτημα είναι ακόμη μεγαλύτερο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, απέναντι από την Υδρα και κοντά στις Σπέτσες, αλλά και της ισχυρής παρουσίας του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών.

Τώρα, το εν εξελίξει έργο για τη μαρίνα Ερμιόνης συνδυάζει «υπερσύγχρονες λιμενικές υποδομές για τη δημιουργία ένος ολοκληρωμένου προορισμoύ που περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους, εστιατόρια, καφέ και boutique ξενοδοχείο», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους επιτελείς της. «Η αρχιτεκτονική προσέγγιση της μαρίνας, εμπνευσμένη από την κλίμακα και την ταυτότητα του παραδοσιακού οικισμού της Ερμιόνης, δημιουργεί την αίσθηση ενός “παραθαλάσσιου χωριού”, όπου η σύγχρονη αρχιτεκτονική συναντά την τοπική παράδοση», με πεζόδρομους και πράσινες ζώνες ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση με την καθημερινή ζωή της περιοχής. Οπως υποστηρίζουν οι επιτελείς της, η μαρίνα Ερμιόνης σε συνδυασμό με τη γειτονική της του Πόρτο Χελίου «διαμορφώνουν ένα ενιαίο οικοσύστημα που προσφέρει πολλαπλές επιλογές ελλιμενισμού, διαφοροποιημένες εμπειρίες και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα λιμενική υποδομή, αλλά για έναν πόλο έλξης που τοποθετεί την Ερμιονίδα στην πρώτη γραμμή του ναυτικού τουρισμού πολυτελείας».

Δυτική Ελλάδα

Εκτός της Πελοποννήσου, στη Δυτική Ελλάδα σε μια γεωγραφική περιοχή σαφώς πιο… χαμηλών ταχυτήτων σε επίπεδο διεθνών αφίξεων και εισπράξεων, έστω και αν ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ακόμη, προχωρά στο κομμάτι των εγκρίσεων η μεγάλη επένδυση στο Πλατυγυάλι Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία για ένα project άνω του μισού δισ. ευρώ. Ο λόγος για το Nautilus Project που έχει ήδη ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων τον Μάρτιο του 2025 και προχωρά με το δύσκολο δρόμο των εγκρίσεων. Για το έργο, που αφορά τη μετατροπή του Λιμένα ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου σε τουριστικό λιμένα για mega yachts, «με την ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων και παροχή υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών», εν μέσω θέρους, στις 11 Αυγούστου, η αρμόδια Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

Είχε προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση από τη Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου, θέτοντας πάντως συγκεκριμένες παρατηρήσεις για την περιβαλλοντική προστασία, την αρχαιολογική κληρονομιά, την εξασφάλιση ουσιαστικών οφελών για την τοπική κοινότητα, την αναβάθμιση της οδικής συνδεσιμότητας, τους υδάτινους πόρους κ.ά. Η επένδυση με φορέα την Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε. (με μητρική την ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., σε μια κοινοπραξία των Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς), θα υλοποιηθεί σταδιακά, ενώ την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η κυπριακή MYMAR Nautilus Investments Ltd, ως master developer.

Οι προσδοκίες των φορέων της περιοχής είναι υψηλές για τη μετατροπή της Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑΒΙΠΕ) σε διεθνή προορισμό θαλάσσιου τουρισμού, επιχειρηματικότητας και φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών σε μία έκταση περίπου 1.778 στρεμμάτων. Κεντρικό σημείο της ανάπτυξης είναι η μετατροπή του υφιστάμενου εμπορικού λιμένα σε λιμένα βάσης (home port) για mega yachts, με τη νέα μαρίνα να προβλέπεται ότι θα διαθέτει δυνατότητα ελλιμενισμού περισσότερων από 350 σκαφών. Μάλιστα, από αυτές, οι 105 θέσεις θα προορίζονται για σκάφη μήκους άνω των 40 μέτρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μελλοντικές προοπτικές της περιοχής στο κομμάτι του διεθνούς yachting πολυτελείας. Επιπλέον, προβλέπεται να δημιουργηθούν ξενοδοχειακές υποδομές 5 αστέρων με συνολική δυναμικότητα 565 δωματίων, πολυτελείς κατοικίες και διαμερίσματα, γραφεία, εμπορικοί χώροι, εστιατόρια, συνεδριακές εγκαταστάσεις, αθλητικές υποδομές και χώροι πολιτισμού και αναψυχής, ενώ σχεδιάζεται και η ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου που θα φιλοξενεί παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. Η υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται να εξελιχθεί σε τρεις φάσεις, διάρκειας έως επτά χρόνια. Η πρώτη φάση, προϋπολογισμού περίπου 524 εκατ. ευρώ, αφορά τις βασικές λιμενικές και τεχνικές υποδομές, τις διαμορφώσεις του χώρου και τις κύριες κατασκευαστικές εργασίες, ενώ οι επόμενες φάσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των τουριστικών εγκαταστάσεων, των επιχειρηματικών κτιρίων, των κατοικιών και των υπόλοιπων συμπληρωματικών χρήσεων.

Σε σχέση με την επένδυση, η αρμόδια Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά μεν, ωστόσο ένα από τα βασικότερα ζητήματα που θέτει είναι η ίδια η αλλαγή χαρακτήρα της περιοχής: το υφιστάμενο χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει τη διατήρηση της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού ως βιομηχανικού πάρκου, με ελεύθερη ζώνη και δραστηριότητες διαμετακομιστικού κόμβου. Το νέο σχέδιο εισάγει επιχειρηματικές, τουριστικές και οικιστικές χρήσεις, γι’ αυτό και η Περιφέρεια ζητεί ειδική και επαρκή αιτιολόγηση της αλλαγής και τεκμηρίωση της συμβατότητάς της με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό. Επιπλέον, ζητεί να μην υπάρξει λευκή επιταγή ως προς τις χρήσεις γης και να προσδιοριστούν συγκεκριμένα, ανά τομέα, οι χρήσεις, η μέγιστη δόμηση και κάλυψη, η δυναμικότητα, ο πληθυσμός, οι θέσεις των λιμενικών έργων και οι φάσεις ανάπτυξης.

Στην Πάλαιρο

To project του Αστακού προϋποθέτει, όπως είναι εύλογο, μεγάλο χρόνο ωρίμανσης, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μία περίοδο ακόμη και τετραετίας μέχρι να μπει στις ράγες υλοποίησης-κατασκευής, εφόσον φυσικά εξασφαλιστούν και οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Πιο άμεσο είναι το πλάνο για τη μαρίνα της Παλαίρου για την οποία, όπως δηλώνει στο «b.s.» ο δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας, στόχος είναι να εκκινήσει ο διαγωνισμός για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφέτος, πιθανότατα μέσα στο φθινόπωρο. «Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και ήδη υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον», επισημαίνει ο δήμαρχος προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε θέσεις ελλιμενισμού στην ευρύτερη περιοχή. Με βάση τον σχετικό φάκελο για την επένδυση, που εκτιμάται στα πέριξ των 53 εκατ. ευρώ, το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονης μαρίνας δυναμικότητας 493 θέσεων ελλιμενισμού, η οποία χωροθετείται στον παράκτιο χώρο βόρεια του υφιστάμενου λιμένα Παλαίρου, στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, σε μια περιοχή με εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για yachting και θαλάσσια αναψυχή.

Η μαρίνα θα αναπτυχθεί σε θαλάσσια ζώνη επιφάνειας περίπου 163,7 στρεμμάτων, ενώ η χερσαία ζώνη αντιστοιχεί σε 34,2 στρέμματα όπου προβλέπεται η ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 6.500 τ.μ., εξυπηρετώντας τη διοίκηση της μαρίνας, εμπορικές χρήσεις, χώρους εστίασης και αναψυχής, υγειονομικές και τεχνικές υποδομές, εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων, σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων.

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