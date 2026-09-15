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Τέσσερις από τους ισχυρότερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για τη σύσταση κοινής εταιρείας, με στόχο να περιορίσουν την κυριαρχία του Έλον Μασκ και του Starlink στις δορυφορικές υπηρεσίες ίντερνετ που συνδέονται απευθείας με κινητά τηλέφωνα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων, οι Deutsche Telekom, Orange, Vodafone και Telefonica εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν κοινή προσφορά για τμήμα του φάσματος συχνοτήτων που σχεδιάζει να παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρωπαϊκό πάροχο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Βασική προϋπόθεση που προβλέπει η υπό επεξεργασία πρόταση της ΕΕ είναι ότι ο δορυφορικός πάροχος που θα διεκδικήσει το συγκεκριμένο φάσμα θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον πλειοψηφικό έλεγχο ευρωπαϊκής επιχείρησης.

Το εγχείρημα επικεντρώνεται στις υπηρεσίες direct-to-mobile, μια αγορά στην οποία σήμερα έχει κυρίαρχη θέση το Starlink του Μασκ. Οι υφιστάμενες άδειες για τη χρήση των συγκεκριμένων συχνοτήτων πρόκειται να εκπνεύσουν μέσα στο 2027.

Τα επίγεια δίκτυα ασύρματων τηλεπικοινωνιών καλύπτουν ήδη σχεδόν το σύνολο των κατοικημένων περιοχών της ευρωπαϊκής επικράτειας. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να διευρύνουν την πρόσβαση σε δορυφορικές υπηρεσίες, την ώρα που η SpaceX προχωρά ήδη στην επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει απευθείας στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η SpaceX αντιδρά στον σχεδιασμό της ΕΕ για περιορισμό της πρόσβασης μη ευρωπαϊκών εταιρειών στο συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων. Η αμερικανική εταιρεία προσφέρει ήδη μέσω του Starlink δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ αυτών και η Deutsche Telekom, για την ανάπτυξη υπηρεσιών direct-to-device.

Οι αποφάσεις που εκκρεμούν

Παρά την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, η SpaceX δεν διαθέτει σήμερα τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης του συγκεκριμένου φάσματος ώστε να μπορεί να προσφέρει αυτόνομα τέτοιου είδους υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, η βρετανική Vodafone έχει συστήσει κοινοπραξία με την αμερικανική εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών AST SpaceMobile, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στις υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης με κινητά τηλέφωνα. Εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση που εξετάζεται στις Βρυξέλλες, θα απαιτηθεί αλλαγή στη σημερινή μετοχική σύνθεση της κοινοπραξίας, όπου Vodafone και AST SpaceMobile διαθέτουν από 50%, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει το φάσμα που θα διατεθεί σε ευρωπαϊκό πάροχο.

Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές συζητήσεις παραμένουν σε πρώιμο στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση ούτε για τη σύσταση της κοινής εταιρείας από τους τέσσερις τηλεπικοινωνιακούς ομίλους ούτε για την κατάθεση κοινής προσφοράς.

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