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Οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποχωρούν έντονα τη Δευτέρα, καθώς εντείνεται η συζήτηση για τους κινδύνους από την ταχύτατη ανάπτυξη των μοντέλων AI και κορυφαία στελέχη του κλάδου ζητούν πλέον να μπει «φρένο» στον ρυθμό εξέλιξής τους.

Στην Ασία, η SK Hynix έκλεισε με απώλειες άνω του 6%, ενώ η Samsung Electronics υποχώρησε περισσότερο από 4%. Στην Ιαπωνία, η SoftBank, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της OpenAI, έχασε περίπου 10%.

Το sell-off επεκτάθηκε και στην Ευρώπη. Η ASML υποχωρεί περισσότερο από 4%, η Nokia περίπου 5%, ενώ η Infineon σημειώνει απώλειες άνω του 6%. Πτωτικά κινούνται επίσης εταιρείες που επωφελούνται από την κατασκευή data centers, όπως η Siemens Energy και η Schneider Electric.

Ο Αμοντέι ζητεί επιβράδυνση

Η νέα αναταραχή στην αγορά έρχεται μετά την παρέμβαση του CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος το Σάββατο τάχθηκε υπέρ της επιβράδυνσης της ανάπτυξης των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

«Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων AI», ανέφερε ο Αμοντέι.

Η παρέμβαση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις έντονες προειδοποιήσεις από ερευνητές της Anthropic σχετικά με τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο ερευνητής της εταιρείας Τζέικομπ Κόξον, ο οποίος είχε εργαστεί προηγουμένως και στην OpenAI, ανακοίνωσε την παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι οι δύο εταιρείες «παίζουν με τις ζωές μας».

Η δήλωσή του προκάλεσε την απάντηση του ερευνητή ασφάλειας της Anthropic, Έβαν Χούμπινγκερ, ο οποίος εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η AI να «σκοτώσει όλους τους ανθρώπους» μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Στήριξη από Άλτμαν και Μασκ

Η παρέμβαση του Αμοντέι προκάλεσε μια σπάνια σύγκλιση μεταξύ κορυφαίων στελεχών του κλάδου.

Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι συμφωνεί πως οι εταιρείες AI πρέπει να «επιβραδύνουν το μέτωπο» της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έλον Μασκ, ο οποίος εδώ και χρόνια προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X σχολίασε απλώς: «Ο Ντάριο έχει δίκιο».

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία και στους επενδυτές, καθώς ένας ευρύτερος περιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης της AI θα μπορούσε να επηρεάσει τις επενδύσεις, την υιοθέτηση της τεχνολογίας και τελικά τις μελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας πολλών εταιρειών.

Η αγορά φοβάται ότι χαλάει το αφήγημα της AI

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες για εκρηκτική ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην AI.

Επομένως, οποιαδήποτε εξέλιξη απειλεί να περιορίσει αυτή την προοπτική μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για τις αγορές.

«Ένα μεγάλο μέρος του ράλι στις μετοχές έχει βασιστεί στην ανάπτυξη και στα κέρδη παραγωγικότητας που συνδέονται με την AI. Αν αυτό αρχίσει να εκτροχιάζεται, θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποδόσεις των μετοχών», δήλωσε η Ζόι Γκιλέσπι, ανώτερο στέλεχος της RBC Brewin Dolphin.

Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των σημερινών αποτιμήσεων αντανακλά ήδη τις μελλοντικές προσδοκίες για την αύξηση των κερδών των εταιρειών. Εάν αυτές οι προσδοκίες τεθούν υπό αμφισβήτηση, το ράλι των μετοχών AI θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με νέα πίεση.

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