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Ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της ελληνικής μυθολογίας αποκτά μνημειακές διαστάσεις στην καρδιά της αμερικανικής διαστημικής βιομηχανίας. Ένας χάλκινος Προμηθέας ύψους 15,2 μέτρων, με τον πυρσό υψωμένο προς τον ουρανό, στήνεται δίπλα στη Starbase της SpaceX στο νότιο Τέξας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή σύνδεση ανάμεσα στον αρχαίο μύθο και τη σύγχρονη τεχνολογική φιλοδοξία.

Το έργο υπολογίζεται ότι κοστίζει περίπου 1 εκατ. δολάρια, χωρίς ωστόσο να αποτελεί επένδυση ή παραγγελία της SpaceX ή του Έλον Μασκ. Πρόκειται για ανεξάρτητη πρωτοβουλία του γαλλικού Atelier Missor, ενός εργαστηρίου που έχει προσανατολιστεί στη δημιουργία μνημειακών γλυπτών με σαφείς αναφορές στην κλασική παράδοση.

Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε τμηματικά στη Γαλλία. Τα επιμέρους κομμάτια του γιγάντιου αγάλματος μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η συναρμολόγησή τους. Το τελικό αποτέλεσμα θα απεικονίζει τον Προμηθέα σε επιβλητική κλίμακα, με κεντρικό στοιχείο τον πυρσό που κρατά ψηλά.

We went to Starbase to hang with some French sculptors building a monument to @SpaceX. Is quite the tale. Full episode here on YouTube – https://t.co/UtXx4H0pGZ pic.twitter.com/CdiFNi9pRN — Core Memory (@corememory) August 28, 2026

Ο Προμηθέας ως σύμβολο τεχνολογικής προόδου

Η επιλογή της συγκεκριμένης μυθολογικής μορφής κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο Προμηθέας αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους συμβολισμούς της γνώσης, της δημιουργικότητας και της ανθρώπινης προόδου.

Σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την πρόσφερε στους ανθρώπους. Η φωτιά δεν συμβολίζει μόνο ένα μέσο επιβίωσης, αλλά και την απόκτηση γνώσης, την τεχνική εξέλιξη και τελικά την ικανότητα του ανθρώπου να μεταμορφώνει τον κόσμο γύρω του.

Αυτή τη σύνδεση επιχειρεί να μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή το Atelier Missor. Για τους δημιουργούς του έργου, η Starbase αντιπροσωπεύει μια σημερινή εκδοχή της τεχνολογικής φιλοδοξίας και της προσπάθειας υπέρβασης των ανθρώπινων ορίων. Ο Προμηθέας τοποθετείται έτσι δίπλα σε μια εγκατάσταση όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και εκτοξεύονται διαστημικά οχήματα, με τον συμβολισμό να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Στη Starbase κατασκευάζονται και εκτοξεύονται τα Starship της SpaceX, τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα των σχεδίων της εταιρείας για μελλοντικές διαστημικές αποστολές. Η ίδια η πόλη έχει συνδέσει την ταυτότητά της με την προοπτική της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη Γη, περιγράφοντας την περιοχή ως έναν τόπο όπου «το μέλλον της ανθρωπότητας στο Διάστημα» διαμορφώνεται μπροστά στα μάτια του κοινού.

Το γαλλικό εργαστήριο, από την πλευρά του, βλέπει τον Προμηθέα ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επιστροφής της μνημειακής γλυπτικής στον δημόσιο χώρο. Στο καλλιτεχνικό του όραμα δεν περιλαμβάνεται μόνο ο παραδοσιακός χαλκός, αλλά και σύγχρονα υλικά όπως το τιτάνιο, με στόχο τη δημιουργία έργων πολύ μεγαλύτερης κλίμακας.

Four frenchmen have gone to Starbase to build a 50-foot, bronze Prometheus in honor of @SpaceX. They’ve spent $1m on the project and encountered corndogs for the first time along the way. We went to Starbase to find out what @AtelierMissor_ is all about and to see them in… pic.twitter.com/VgDclL3owT — Ashlee Vance (@ashleevance) August 28, 2026

Η αντίδραση του Έλον Μασκ

Παρά τη χωροθέτηση του έργου δίπλα στη Starbase, ο Έλον Μασκ δεν έχει οικονομική συμμετοχή στην κατασκευή του Προμηθέα. Η πρωτοβουλία ανήκει στους Γάλλους δημιουργούς, οι οποίοι επέλεξαν να υλοποιήσουν το άγαλμα ως φόρο τιμής σε αυτό που, κατά τη δική τους αντίληψη, αντιπροσωπεύει η διαστημική βάση της SpaceX.

Ο Μασκ, ωστόσο, έχει εκφράσει δημόσια την αποδοχή του για το εγχείρημα. Όταν στις 28 Αυγούστου δημοσιεύθηκαν στο X εικόνες από τη διαδικασία κατασκευής του γλυπτού, η αντίδρασή του ήταν λιτή: «Cool».

Δεν ήταν μάλιστα η πρώτη θετική ανταπόκρισή του. Ο επικεφαλής της SpaceX είχε δείξει ενδιαφέρον και σε προηγούμενες παρουσιάσεις των σχεδίων του Atelier Missor, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση ή την υλοποίηση του έργου.

Η περίπτωση του Προμηθέα αποκτά έτσι μια ιδιαίτερη διάσταση: ένα έργο αξίας περίπου 1 εκατ. δολαρίων δημιουργείται ανεξάρτητα προς τιμήν μιας ιδιωτικής διαστημικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας ένα σύμβολο της αρχαίας Ελλάδας για να αποτυπώσει τη σημερινή τεχνολογική πρόοδο.

Ο επόμενος στόχος: Κολοσσός της Ρόδου 30 μέτρων

Ο Προμηθέας φαίνεται πως δεν αποτελεί το όριο των φιλοδοξιών του Atelier Missor. Οι Γάλλοι δημιουργοί έχουν ήδη παρουσιάσει μια ιδέα πολύ μεγαλύτερης ιστορικής και ελληνικής αναφοράς: την ανακατασκευή του Κολοσσού της Ρόδου.

Το αρχαίο μνημείο, ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, έχει χαθεί εδώ και αιώνες, όμως εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της μνημειακής γλυπτικής.

Το Atelier Missor έχει δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμο να επιχειρήσει μια σύγχρονη ανακατασκευή του, εφόσον εξασφαλίζονταν ο κατάλληλος χώρος και η απαραίτητη χρηματοδότηση. Μάλιστα, το εργαστήριο δεν περιορίστηκε σε μια γενική διατύπωση, αλλά έδωσε και μια πρώτη εικόνα της κλίμακας του εγχειρήματος.

Η πρόταση αφορά άγαλμα ύψους περίπου 30 μέτρων, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από τον Προμηθέα της Starbase, με εκτιμώμενο κόστος μικρότερο των 10 εκατ. δολαρίων.

Μετά τον Προμηθέα του Τέξας, επομένως, το γαλλικό εργαστήριο στρέφει το ενδιαφέρον του σε ένα από τα διασημότερα μνημεία της αρχαιότητας. Μια ιδέα που, εφόσον κάποτε αποκτήσει χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χώρο, θα μπορούσε να μεταφέρει τη φιλοσοφία της σύγχρονης μνημειακής γλυπτικής από τη διαστημική βάση της SpaceX πίσω στην πηγή της έμπνευσής της: την αρχαία ελληνική παράδοση.

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