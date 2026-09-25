Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με θετικό πρόσημο που μεταφράζεται σε πάνω από 120 εκατ. ευρώ τζίρο κινείται ο όμιλος Χατζηλαζάρου των H Hotel Collection, με ισχυρό αποτύπωμα στον τουρισμό του κορυφαίου τουριστικού προορισμού της Ρόδου, αλλά και από το 2024 και στην Αθήνα, έχοντας εξαγοράσει το γνωστό ξενοδοχείο ‘’Τitania’’ στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σε ενοποιημένη βάση ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών στα 120,41 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 114,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 5,44 %. Η άνοδος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη μέση τιμή διανυκτερεύσεων σε συνδυασμό με τις αυξημένες διανυκτερεύσεις πελατών με άνοδο ειδικά στα ξενοδοχεία της Ρόδου.

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ύψους 31,62 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 29,37 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν στα 24,77 εκατ. ευρώ από τα 22,86 εκατ. ευρώ του 2024.

Ο όμιλος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στον κλάδο της φιλοξενίας το 1993 με το Rodos Princess Beach Resort & Spa στο Κιοτάρι της Ρόδου και σήμερα διαθέτει οκτώ ξενοδοχειακές μονάδες, με επίκεντρο τη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών.

Σήμερα το χαρτοφυλάκιο των H Hotels Collection περιλαμβάνει οκτώ ξενοδοχειακές μονάδες, τα Lindos Princess Beach Resort & Spa, Rodos Princess Beach Resort & Spa, Boutique 5 Hotel & Spa, Mayia Exclusive Resort & Spa, Princess Sun Ηotel & Spa, Princess Andriana Resort & Spa, Amus Hotel & Spa, στη Ρόδο αλλά και ξενοδοχείο Titania Hotel στην Αθήνα, σηματοδοτώντας και το «άνοιγμα» του ομίλου στην πρωτεύουσα προ διετίας.

Το περασμένο έτος η εταιρεία του ξενοδοχείου της Αθήνας ήταν αυτή που κινήθηκε με μείωση κατά 3,6% στον κύκλο εργασιών στα 14,04 εκατ. ευρώ έναντι 14,57 εκατ. ευρώ του 2024, η οποία οφείλεται «στην μειωμένη μέση τιμή διανυκτέρευσης», σύμφωνα με τη διοίκηση. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσεως διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 4,97 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 5,59 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σημειωτέον ότι η H Hotels συνεχίζει να επενδύει στη Ρόδο και έχει δρομολογήσει μία ακόμη μεγάλη επένδυση στο νησί άνω των 60 εκατ. ευρώ για νέα πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα που θα συνορεύει με το έτερο ξενοδοχείο του ομίλου, το Boutique 5 Hotel & Spa. Η προοπτική λειτουργίας της νέας μονάδας είναι για το 2028.

Στις εξελίξεις για τον όμιλο, η διοίκηση του κ. Ιωάννη Χατζηλαζάρου αναφέρεται στο σχόλιο για τα αποτελέσματα του 2025 και στην αποζημίωση συνεπεία της καταστροφικής πυρκαγιάς του 2023 στη Ρόδο: Όπως επισημαίνεται, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης της απαίτησης προς αποζημίωση του ομίλου, η οποία αφορά τόσο τις ζημιές επί των περιουσιακών στοιχείων όσο και τα διαφυγόντα κέρδη που προέκυψαν από την αναστολή της δραστηριότητας των εταιρειών του ομίλου, συνεπεία της πυρκαγιάς που έπληξε τη Νότια Ρόδο τον Ιούλιο του 2023.

Ο όμιλος με αίτημα που κατέθεσε και υπήρξε απάντηση από τους εμπειρογνώμονες και την ασφαλιστική αξιώνει ποσό ύψους 18,748 εκατ. ευρώ ενώ αντίστοιχα η εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων και της ασφαλιστικής ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Διαβάστε ακόμη

Βακάκης: Το επενδυτικό «γκάζι» της Jumbo και οι ευκαιρίες μέσα στην αναταραχή

Ποια γραφεία και καταστήματα μπορούν τώρα να γίνουν σπίτια

Η μεγάλη δυσαρέσκεια για τις αυξήσεις τιμών στα είδη πολυτελείας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ