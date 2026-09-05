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Η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή άνοδος που προκάλεσαν τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας έχει στρέψει το ενδιαφέρον της Wall Street σε μια διαφορετική, αλλά εξίσου μεγάλη καταναλωτική αγορά. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκονται οι εταιρείες που αναζητούν αποτελεσματικότερες θεραπείες για την τριχόπτωση και τη φαλάκρα.

Το δυνητικό κοινό είναι τεράστιο. Μόνο στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνδρες και 30 εκατομμύρια γυναίκες αντιμετωπίζουν τριχόπτωση. Παρ’ όλα αυτά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 δεν έχει εγκριθεί στην αμερικανική αγορά κάποιο νέο φάρμακο για την αντιμετώπισή της.

Η προοπτική να αλλάξει αυτή η εικόνα έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες κινήσεις στο χρηματιστήριο. Η μετοχή της Veradermics έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 500% από τον Φεβρουάριο, όταν η εταιρεία πραγματοποίησε το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο, ενώ η αξία της Absci έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2026.

Διαφορετική είναι η χρηματιστηριακή πορεία της Cosmo. Παρότι παρουσίασε θετικά αποτελέσματα για πειραματική θεραπεία κατά της ανδρικής τριχόπτωσης, η μετοχή της κινείται πτωτικά στη Ζυρίχη, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να στρέφουν περισσότερο την προσοχή τους στις επιτυχίες των αμερικανικών ανταγωνιστών της.

Οι περιορισμένες επιλογές που υπάρχουν σήμερα

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, για όσους δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να επιλέξουν τη λύση της μεταμόσχευσης μαλλιών, οι διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές παραμένουν ουσιαστικά δύο.

Η πρώτη είναι η μινοξιδίλη, η οποία διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή και αποτελεί τη δραστική ουσία του Rogaine στην αμερικανική αγορά. Η δεύτερη είναι η φιναστερίδη, η οποία χορηγείται με συνταγή και πωλείται στις ΗΠΑ με την εμπορική ονομασία Propecia.

Οι δύο θεραπείες, ωστόσο, συνοδεύονται από πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που αποθαρρύνουν μέρος των καταναλωτών. Η μινοξιδίλη έχει συνδεθεί με αίσθημα παλμών, ενώ η φιναστερίδη είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας.

Αυτό ακριβώς το κενό επιχειρούν να καλύψουν οι νέες εταιρείες και τα πειραματικά φάρμακα που αναπτύσσουν.

Το νέο «χρυσωρυχείο» που βλέπει η Wall Street

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν πλέον την αγορά της τριχόπτωσης ως μια δυνητικά τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία. Πρόκειται για εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι, εφόσον εμφανιστούν αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες θεραπείες, ενδέχεται να είναι πρόθυμοι να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος.

Οι προσδοκίες θυμίζουν όσα συνέβησαν με την εκρηκτική ανάπτυξη των φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1. Η επιτυχία τους οδήγησε την κεφαλαιοποίηση της Eli Lilly & Co. πάνω από το 1 τρισ. δολάρια, ενώ η Novo Nordisk κατάφερε, έστω και προσωρινά, να αναδειχθεί στην πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία της Ευρώπης.

Το μέγεθος της ζήτησης για αποτελεσματικές λύσεις κατά της φαλάκρας αποτυπώνεται και στον αριθμό όσων ταξιδεύουν στο εξωτερικό για μεταμόσχευση μαλλιών.

Ο αναλυτής της Needham, Γκιλ Μπλουμ, ο οποίος έχει σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Absci, επισημαίνει ότι άνθρωποι φθάνουν μέχρι την Τουρκία προκειμένου να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μαλλιών. Το ερώτημα, κατά τον ίδιο, είναι πόσο μεγαλύτερη θα μπορούσε να γίνει η αγορά εάν υπήρχε η δυνατότητα αντίστοιχου αποτελέσματος χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπεία της Cosmo πλησιάζει προς την αγορά

Μεταξύ των νέων φαρμάκων που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο είναι η κλασκοτερόνη της Cosmo, μια τοπική θεραπεία που επιχειρεί να αντιμετωπίσει την αιτία της ανδρικής τριχόπτωσης.

Η ουσία λειτουργεί μπλοκάροντας απευθείας στον θύλακα της τρίχας μια ορμόνη που συνδέεται με την απώλεια μαλλιών. Η εταιρεία θεωρεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εμπορική ευκαιρία του χαρτοφυλακίου της.

Η Cosmo σχεδιάζει να υποβάλει νέα αίτηση στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για την έγκριση της θεραπείας μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το τοπικό διάλυμα κλασκοτερόνης 5% βασίζεται στην ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ήδη στο Winlevi, το προϊόν της εταιρείας για την αντιμετώπιση της ακμής.

Παρότι εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περισσότερο από ένας χρόνος προτού οι νέες θεραπείες μπορέσουν να φτάσουν στην αμερικανική αγορά, οι χρηματιστηριακές προσδοκίες έχουν ήδη αυξηθεί. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η μετοχή της Cosmo θα μπορούσε σχεδόν να διπλασιαστεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες για τις πωλήσεις. Οι αναλυτές της Jefferies εκτιμούν ότι η θεραπεία της Cosmo για την ανδρική τριχόπτωση θα μπορούσε να πραγματοποιήσει παγκόσμιες πωλήσεις 3 δισ. δολαρίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εμπορικός συνεργάτης.

Χώρος για περισσότερους από έναν νικητές

Όπως συνέβη και με την αγορά των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, οι αναλυτές θεωρούν ότι η τριχόπτωση είναι μια κατηγορία αρκετά μεγάλη ώστε να υποστηρίξει περισσότερες από μία επιτυχημένες θεραπείες.

Η εικόνα των αναλυτών που παρακολουθεί το Bloomberg είναι σε γενικές γραμμές θετική τόσο για την Cosmo όσο και για τη Veradermics. Ο αναλυτής της Jefferies Ρότζερ Σονγκ, ο οποίος έχει δώσει την υψηλότερη τιμή-στόχο στη Wall Street για τη Veradermics, εκτιμά ότι στην αγορά μπορούν να συνυπάρξουν πολλά διαφορετικά φάρμακα. Άλλωστε, αρκετοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τριχόπτωση χρησιμοποιούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα προϊόντα, συνταγογραφούμενα ή μη, εφόσον μπορούν να καλύψουν το κόστος.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για μια αγορά που λειτουργεί χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Veradermics και Absci στην κούρσα

Η Veradermics ανακοίνωσε τον Απρίλιο θετικά αποτελέσματα για το βασικό φάρμακο που αναπτύσσει κατά της ανδρικής τριχόπτωσης. Πρόκειται για θεραπεία σε μορφή δισκίου που βασίζεται στη μινοξιδίλη.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία παρουσίασε επίσης ενθαρρυντικά στοιχεία από δοκιμές σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν αραίωση των μαλλιών. Εάν εξασφαλίσει την έγκριση της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η θεραπεία θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο εγκεκριμένο χάπι στις ΗΠΑ για τη γυναικεία τριχόπτωση.

Στην ίδια αγορά επιχειρεί να αποκτήσει θέση και η Absci, ακολουθώντας όμως διαφορετική τεχνολογική προσέγγιση. Η εταιρεία αναπτύσσει το ABS-201, μια πειραματική ενέσιμη θεραπεία για την τριχόπτωση, η οποία έχει σχεδιαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Η Absci αναμένει να παρουσιάσει νέα δεδομένα από την ανάπτυξη του φαρμάκου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα.

Οι μεγάλες προσδοκίες και το υψηλό ρίσκο

Η σύγκριση με την αγορά της παχυσαρκίας είναι αναπόφευκτη. Τόσο η απώλεια βάρους όσο και η αντιμετώπιση της τριχόπτωσης απευθύνονται σε δεκάδες εκατομμύρια δυνητικούς καταναλωτές, γεγονός που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τα μελλοντικά έσοδα των εταιρειών που θα καταφέρουν να διαθέσουν αποτελεσματικές θεραπείες.

Ωστόσο, η ανάπτυξη νέων φαρμάκων παραμένει μια επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό κινδύνου. Για κάθε θεραπεία που φθάνει με επιτυχία στην αγορά υπάρχουν πολλές άλλες που αποτυγχάνουν είτε στις κλινικές δοκιμές είτε στη συνέχεια, όταν καλούνται να αποδείξουν την εμπορική τους δυναμική.

Η ιστορία των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από την εκρηκτική άνοδο των GLP-1, μια προηγούμενη γενιά θεραπειών δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες, οδηγώντας ορισμένες εταιρείες ακόμη και σε οικονομική κατάρρευση.

Υπάρχει, επιπλέον, μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο αγορές. Η παχυσαρκία αποτελεί ζήτημα υγείας, ενώ η φαλάκρα αντιμετωπίζεται κυρίως ως αισθητικό πρόβλημα.

Τα GLP-1 κατάφεραν, ως θεραπείες για την παχυσαρκία, να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη σε αρκετές περιπτώσεις, παρότι μεγάλο μέρος της ζήτησης προέρχεται και από καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την απώλεια βάρους κυρίως για αισθητικούς λόγους.

Αντίθετα, οι νέες θεραπείες κατά της τριχόπτωσης δεν αναμένεται να καλύπτονται ευρέως από ασφαλιστικά προγράμματα, κάτι που σημαίνει ότι οι καταναλωτές πιθανότατα θα χρειάζεται να πληρώνουν από την τσέπη τους. Παρά το μειονέκτημα αυτό, επενδυτές και αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι ότι η τεράστια δυνητική πελατειακή βάση μπορεί να δημιουργήσει μία από τις επόμενες μεγάλες αγορές της φαρμακοβιομηχανίας.

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