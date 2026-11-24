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Νέα τροπή πήρε τη Δευτέρα το πολύκροτο σίριαλ της Nvidia, με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προχωρά τελικά στην επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, παρά την προηγούμενη δέσμευσή του ότι δεν θα αποκαθιστούσε τον επικεφαλής που βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου. Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από παρέμβαση του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Ρομπ Αρμστρονγκ των Financial Times, η μετοχή της Nvidia μπορεί να καταγράφει ισχυρή άνοδο, ωστόσο τα προβλήματα της εταιρείας απέχουν πολύ από το να έχουν επιλυθεί.

Άλλωστε, η Nvidia ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη σοβαρότερες περιπέτειες εάν οι έρευνες αποκαλύψουν στοιχεία πιο επιβαρυντικά από την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Η Nvidia εξακολουθεί να χρειάζεται να δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη, αλλά χρειάζεται μια ηγεσία που να κατανοεί τη διαχείριση κινδύνων, ιδιαίτερα σε πολιτικό επίπεδο», υποστηρίζει ο Άρμστρονγκ.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «η επιστροφή του Χουάνγκ αποτελεί απόδειξη κάκιστης διοίκησης σε μια εξαιρετική εταιρεία».

Πιο αναλυτικά, σε άρθρο του με τίτλο «Η τραγωδία –ή μήπως η φάρσα;– του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia», ο Αρμοστρονγκ αναφέρει σκωπτικά πως, «αν ο Χουάνγκ ήταν καλύτερος διευθύνων σύμβουλος πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο που τον ανέτρεψε, σήμερα θα εξακολουθούσε να βρίσκεται εκτός Nvidia.

Ο Χουάνγκ διοικούσε μια εταιρεία αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να έχει δημιουργήσει ούτε ένα ουσιαστικά λειτουργικό Διοικητικό Συμβούλιο ούτε μια διοικητική δομή αντάξια του μεγέθους της. Η Nvidia δεν διέθετε πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν υπήρχαν ενδείξεις πραγματικής ανεξαρτησίας του και δεν είχε καταρτιστεί σχέδιο διαδοχής.

Το οργανόγραμμα της εταιρείας θυμίζει εκείνο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας: ένα δαιδαλώδες σύστημα από γραμμές εξουσίας που καταλήγουν όλες σε έναν και μοναδικό άνθρωπο.

Ο Χουάνγκ δεν επέστρεψε επειδή ήταν ο καταλληλότερος για τη θέση, αλλά επειδή οι δικές του αποτυχίες, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ, δεν άφησαν στην εταιρεία άλλη επιλογή.

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο να χαρακτηρίζει κανείς αποτυχημένο έναν άνθρωπο που οδήγησε τη Nvidia σε πενηνταπλασιασμό της χρηματιστηριακής της αξίας μέσα σε δέκα χρόνια, και του οποίου η επιστροφή προκάλεσε άλμα περίπου 33% στη μετοχή, πυροδοτώντας ένα μαζικό ράλι σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο.

Αρκεί, όμως, να εξετάσει κανείς τα γεγονότα.

Παρά τη σημερινή άνοδο, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia παραμένει κατά 500 δισ. δολάρια χαμηλότερη σε σχέση με τις 7 Νοεμβρίου, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, με την οποία δεν έχει συγγενική σχέση και την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ύποπτη για δραστηριότητα προς όφελος της Κίνας.

Το σκάνδαλο δεν έχει κλείσει.

Ρεπορτάζ των Financial Times αναδεικνύουν τις διασυνδέσεις της με δίκτυο που εμπλέκεται στη μεταφορά μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, παρά τη διαβεβαίωση της Nvidia ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πεπεισμένο πως η επαναφορά του κ. Χουάνγκ δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Ας φανταστούμε, έστω για μια στιγμή, σε ποια θέση θα βρεθεί ο κολοσσός των ημιαγωγών εάν η έρευνα αποκαλύψει πραγματικά επιβαρυντικά στοιχεία», αναφέρει το άρθρο και συνεχίζει: «Ας εξετάσουμε τώρα την κατάσταση από την οπτική ενός υποψηφίου εκτός εταιρείας που θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η βασική του αποστολή, για πολλούς μήνες ή ενδεχομένως και χρόνια, θα ήταν να αποκαταστήσει το χάος που άφησε πίσω του ο Τζένσεν Χουάνγκ. Θα έπρεπε να προσπαθήσει να προστατεύσει την εταιρεία από ενδεχόμενες νομικές ευθύνες για παραβίαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές και, ταυτόχρονα, να πείσει την πολιτική ηγεσία ότι η Nvidia μπορεί να συνεχίσει να ηγείται του πιο ευαίσθητου γεωπολιτικά κλάδου στον κόσμο.

Όποιος δεν αντέχει την ιδέα να καταθέτει ενώπιον εχθρικά διακείμενων γερουσιαστών, καλύτερα να μην υποβάλει υποψηφιότητα. Το ίδιο ισχύει και για όποιον δεν επιθυμεί να ξαναχτίσει από την αρχή τη διοικητική δομή και το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ενός τεχνολογικού κολοσσού. Και όλα αυτά ενώ θα πρέπει να διοικεί τη Nvidia σε μια περίοδο μοναδικών προκλήσεων.

Μια ολόκληρη ομάδα εταιρειών με τεράστια χρηματοδοτική ισχύ, μεταξύ των οποίων η Alphabet και η Amazon, επιταχύνει την ανάπτυξη μικροτσίπ που θα ανταγωνιστούν εκείνα της Nvidia, η οποία μέχρι πρόσφατα απολάμβανε σχεδόν μονοπωλιακή θέση στην αγορά. Βεβαίως, οι αποδοχές θα ήταν εξαιρετικές. Ωστόσο, οποιοσδήποτε διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για μια τέτοια θέση έχει ήδη αρκετά χρήματα ώστε να σκεφτεί δύο φορές προτού πιει από ένα τόσο “πικρό ποτήρι”.

Στο εσωτερικό της εταιρείας, στο μεταξύ, κανένα από τα πιθανά στελέχη που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Χουάνγκ δεν είχε αναλάβει τις ευθύνες που θα το προετοίμαζαν για τις πιέσεις της θέσης του CEO.

Οι υποτελείς δεν είναι προετοιμασμένοι να γίνουν βασιλιάδες.

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η χρονική συγκυρία στην οποία βρέθηκε αντιμέτωπος με το σκάνδαλο ο Χουάνγκ. Μια συγκυρία ευνοϊκή για τον ίδιο, αλλά πολύ λιγότερο για τη Nvidia.

Τα προβλήματά του εμφανίστηκαν ακριβώς τη στιγμή που οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχαναν την εύνοια των αγορών.

Σε μια τέτοια περίοδο, η εταιρεία έχει ανάγκη να εκπέμπει εμπιστοσύνη και σταθερότητα, όχι να επιχειρεί εν κινήσει μια ριζική αναδιάρθρωση.

Η Nvidia δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιστρέψει στο παρελθόν.

Όσοι υποστηρίζουν ότι ο Χουάνγκ δεν θα έπρεπε εξαρχής να απομακρυνθεί παραβλέπουν μια θεμελιώδη αρχή της εταιρικής διοίκησης: διαφορετικά στάδια στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης απαιτούν διαφορετικού τύπου ηγεσία.

Ο Χουάνγκ ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να διοικήσει μια μικρότερη εταιρεία, η οποία βρισκόταν στο επίκεντρο ενός κλάδου που μόλις άρχιζε να εξελίσσεται στον σημαντικότερο του κόσμου.

Ήταν οραματιστής, ενεργητικός, απαιτητικός, ακούραστος και διέθετε έμφυτο ταλέντο στις πωλήσεις.

Και αυτή η εποχή δεν απέχει τόσο πολύ.

Το 2021, η Nvidia ήταν μια εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία 500 δισ. δολαρίων και ετήσια έσοδα 16 δισ. δολαρίων.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, η αποτίμησή της είχε σχεδόν δεκαπλασιαστεί, ενώ τα έσοδά της είχαν αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Η Nvidia εξακολουθεί να χρειάζεται να θέτει την ανάπτυξη ως προτεραιότητα.

Χρειάζεται, όμως, και μια ηγεσία που να κατανοεί τη διαχείριση κινδύνων, ιδιαίτερα σε πολιτικό επίπεδο.

Το πρόβλημα είναι ότι το διοικητικό ύφος του Χουάνγκ παρέμεινε αμετάβλητο. Και οι ικανότητές του στη διαχείριση κινδύνων μιλούν από μόνες τους.

Ο Τραμπ, οι «μεσσίες» και οι κίνδυνοι για τους μετόχους

Είναι ενδεικτικό ότι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Χουάνγκ είναι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε:

«Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη Nvidia, προκειμένου να διασφαλιστούν η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας».

Και αυτά από έναν άνθρωπο του οποίου το μοντέλο διακυβέρνησης στηρίζεται στην αντίληψη «μόνο εγώ μπορώ να το διορθώσω».

Έπειτα από δέκα χρόνια κατά τα οποία οι Αμερικανοί είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τις συνέπειες αυτής της αντίληψης, την απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία.

Όσοι ασπάζονται μια μεσσιανική αντίληψη της ηγεσίας είτε θεωρούν τους εαυτούς τους σωτήρες είτε βρίσκονται σε θέση να επωφεληθούν από αυτούς.

Δεν είναι φίλοι ούτε των πολιτών ούτε των μετόχων.

Η Nvidia διαθέτει, πάντως, ένα τεράστιο πλεονέκτημα: έναν εξαιρετικά ισχυρό βασικό επιχειρηματικό πυρήνα.

Και όπως έχει επισημάνει ο Γουόρεν Μπάφετ, η ποιότητα μιας επιχείρησης είναι σημαντικότερη από την ποιότητα της διοίκησής της.

Η επιστροφή του Χουάνγκ αποτελεί απόδειξη κάκιστης διοίκησης σε μια εξαιρετική εταιρεία.

Γι’ αυτό και υπάρχει λόγος να ελπίζει κανείς ότι αυτή η ιστορία θα μείνει στη μνήμη ως φάρσα και όχι ως τραγωδία».