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Το «Ολύμπιον Ιωαννίνων», αλλά και η ιστορική οινοποιία της Ρόδου Emery κυριάρχησαν κατά τους σημερινούς ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, αποτελώντας δύο από τα ακριβότερα ακίνητα που βγήκαν στο σφυρί.

Και στις δύο περιπτώσεις η τιμή πρώτης προσφοράς είχε αυξηθεί σημαντικά μετά από αντίστοιχες ανακοπές.

Το «Ολύμπιον Ιωαννίνων»

Μετά την πρώτη, που άσκησε η «Ολύμπιον Ιωαννίνων Α.Ε.» σχετικά με το σφυρί του ομώνυμου κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων διέταξε τον υπερδιπλασιασμό της τιμής πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό που έγινε σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, από τα 2,8 εκατ. ευρώ στα 5,8 εκατ. ευρώ.

Τελικά ο σημερινός πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ιδιαίτερη σημασία, όμως, αποκτά το σκεπτικό της απόφασης καθώς το δικαστήριο εξέτασε τις χρηματοοικονομικές παραμέτρους της υπόθεσης. Έτσι, για την αρχική τιμή εκκίνησης των 2.786.000 ευρώ, οι εκτιμητές χρησιμοποίησαν την μέθοδο των κερδών σε συνδυασμό με τη μέθοδο της χρήσης προεξοφλημένων ταμειακών ροών.

Αυτά, ωστόσο, «μετρήθηκαν» μέχρι το 2017… Έκτοτε όμως η λειτουργία της μονάδας έχει περάσει στην «Ολύμπιον Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη Α.Ε.».

Όπως σημειώνεται στη δικαστική απόφαση «Για τον ορθό υπολογισμό των ακαθάριστων κερδών (EBITDA) της λειτουργούσας -εντός του κατασχεθέντος ακινήτου- επιχείρησης θα έπρεπε οι εκτιμητές να λάβουν υπόψη τους τα πραγματικά έσοδα (κύκλο εργασιών) της επιχείρησης αυτής κατά το χρόνο της εκτίμησης (01.12.2025), ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «Ολύμπιον Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη Α.Ε.» η οποία από τα τέλη του έτους 2017 μέχρι και σήμερα λειτουργεί το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στο κατασχεθέν ακίνητο ιδιοκτησίας της ανακόπτουσας».

Βάσει άλλης έκθεσης εκτίμησης που χρησιμοποίησε διαφορετική μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, η αγοραία αξία του κατασχεθέντος ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 5.837.469 ευρώ, ενώ κατόπιν επιμέτρησης και άλλων παραγόντων το δικαστήριο κατέληξε στα 5,8 εκατ. ευρώ.

Στον πλειστηριασμό βγήκε ένα αγροτεμάχιο, 13.661,37 τ.μ., μαζί με τα κτίσματα που βρίσκεται στη θέση «Κασιμις» της Δημοτικής Κοινότητας Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών, εκτός σχεδίου πόλεως, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ολύμπιον Ηπείρου-Γενική Κλινική Ιωαννίνων Α.Ε.».

Επί του αγροτεμαχίου έχει κατασκευαστεί κτήριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και δύο επιπλέον ορόφους, το οποίο, λειτουργεί ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Το κτήριο περιλαμβάνει δύο πτέρυγες που εφάπτονται μεταξύ τους σε ορθή γωνία, σχηματίζοντας κάτοψη σχήματος «Ζ».

Όσον αφορά στην επιφάνεια των επιπέδων ανέρχονται σε 2.230 τ.μ. για το ισόγειο και 2.230 τ.μ. για το υπόγειο, σε 2.200 τ.μ για τον Α’ όροφο, ενώ ο Β’ όροφος, ο οποίος εκτείνεται μόνο στη μία πτέρυγα του κτηρίου και διαθέτει μεγάλο ημιϋπαίθριο χώρο έχει επιφάνεια 765 τ.μ.

Το Κέντρο Αποκατάστασης απέχει 8 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων, ενώ περιγράφεται ως μια υπερσύγχρονη δομή αποθεραπείας και αποκατάστασης, και ως το πρώτο και μοναδικό ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης σε όλη την Ήπειρο και την Βορειοδυτική Ελλάδα.Διαθέτει 40 δωμάτια με 99 κλίνες, τα οποία είναι άρτια εξοπλισμένα καθώς και ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου.

Η περιπέτεια ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023, όταν έχει προγραμματιστεί ο πρώτος πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς 4,3 εκατ. ευρώ, αλλά ανεστάλη. Στη συνέχεια όμως ορίστηκε νέος για τον Νοέμβριο του 2024 με τιμή πρώτης προσφοράς που με βάση νεότερη έκθεση εκτίμησης ανερχόταν σε 4.422.679 ευρώ.

Σε εκείνη τη φάση ο πλειστηριασμός έγινε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ακολούθησε ο επόμενος στις 15 Ιανουαρίου 2025 με την ίδια τιμή εκκίνησης. Και πάλι όμως ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Το ίδιο συνέβη και στις 12 Μαρτίου 2025, παρότι η τιμή εκκίνησης είχε υποχωρήσει κατά 20% στα 3.538.143 ευρώ.

Τώρα το «Ολύμπιον Ιωαννίνων» επανήλθε στην πλατφόρμα πλειστηριασμών, για σήμερα, αλλά με τιμή 5.800.000 ευρώ, αλλά όπως προαναφέρθηκε, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.

Η ιστορική Emery

Τα κρασιά της και ιδιαίτερα οι αφρώδεις οίνοι της ήταν, κυρίως στο παρελθόν, το απαραίτητο «συμπλήρωμα» κάθε γιορταστικής εκδήλωσης ή ακόμη και των εξόδων σε κέντρα διασκέδασης.

Με μακρά ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα η Emery, η εμβληματική οινοποιία της Ρόδου, αλλά και μια από τις πλέον ξεχωριστές σε όλη την Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1923 από την οικογένεια Τριανταφύλλου, στον Έμπωνα, σε υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές του Ατταβύρου, μια περιοχή ξακουστή για τις εξαιρετικές ποικιλίες σταφυλιών, –Αθήρι και Αμοργιανό-, και για τις χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις.

Αρχικά ονομαζόταν ΕΡΟΠ (Ελληνική Ροδιακή Ποτοποιία), αλλά στη συνέχεια καθιέρωσε το brand Emery, που την έκανε γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ξένες αγορές.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 103 χρόνων, παρήγαγε δημοφιλείς ετικέτες από τοπικές ποικιλίες όπως το Αθήρι και το Αμοργιανό (Μαντηλαριά), συνεχίζοντας την παράδοση αιώνων του νησιού, αλλά και φυσικούς αφρώδεις οίνους. Ορισμένες από αυτές είναι τα Αθήρι Βουνοπλαγιάς, D’ Amboise, Mythiko, Rodos Dry και πιο πρόσφατα τα Emery Villare, Emery Dolcetto, Emery Rodon Cabernet κ.α.

Από το 1966 ως Οινοθήκη Emery, που λειτουργεί σήμερα σε ξεχωριστό χώρο στην πόλη της Ρόδου, ξεκίνησε την παραγωγή κρασιού και σαμπάνιας, ενώ το 1974 στήθηκε στον Έμπωνα το σύγχρονο οινοποιείο της, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια για την ποιότητα των προϊόντων της.

Η περιπέτεια

Παρά ταύτα, όπως πολλές άλλες εγχώριες οινοποιίες,-καθώς και ολόκληρος ο κλάδος-, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις πολύχρονες διαδοχικές κρίσεις. Έτσι βρέθηκε σήμερα αντιμέτωπη με πλειστηριασμό για το οινοποιείο της στον Έμπωνα.

Όπως αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση, η κατάσχεση επιβλήθηκε για 200.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου, πλέον των τόκων και εξόδων εκτελέσεως.

Ο πλειστηριασμός αφορούσε αγρό συνολικής επιφάνειας 11.300 τ.μ. που βρίσκεται στον Έμπωνα του δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Άγιος Γεώργιος, εντός του οποίου έχει ανεγερθεί βιοτεχνικό κτήριο συνολικής επιφάνειας 4.212 τ.μ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ανεγερθεί εργοστάσιο οινοποιίας – βιοτεχνικό κτήριο, το οποίο βρίσκεται επί επαρχιακής οδού. Όπως σημειώνεται, ο περιβάλλων χώρος είναι ασφαλτοστρωμένος με περίφραξη από πέτρινο τοίχο.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, πρόκειται για ένα συγκρότημα κτηρίων βιομηχανικού χαρακτήρα που αποτελούν το οινοποιείο της ΕΜΕΡΥ σε αγροτεμάχιο εκτός ζώνης, με συνολικό εμβαδόν γηπέδου 11.300 τ.μ. και κατά το κτηματολογικό πιστοποιητικό 11.698,74 τ.μ.

Για τα διάφορα κτήρια έχουν εκδοθεί αρκετές άδειες κάθε μία εκ των οποίων αποτελεί προσθήκη και επέκταση υφισταμένων. Κατά την έκθεση η συνολική επιφάνεια των κτηρίων (με αποθήκες, γραφεία, εκθετήρια, πιεστήρια σταφυλιών, χώρους παραγωγής οίνων, χώρους παλαίωσης, εμφιαλωτήριο κ.α.) ανέρχεται σε 4.718,93 τ.μ., εκ των οποίων ένα τμήμα προσθήκης παραμένει ημιτελές-ασκεπές.

Η ανατροπή στην τιμή

Η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό είχε οριστεί αρχικά σε 803.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση όμως μεσολάβησε ανακοπή της οφειλέτιδας εταιρείας που έγινε δεκτή από Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αυξάνοντας την τιμή εκκίνησης στα 1.200.000 ευρώ.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης που εκδόθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου πρόκειται για αγρό συνολικής επιφάνειας 11.300 τ.μ. που βρίσκεται στον Έμπωνα του δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Άγιος Γεώργιος.

H αιτούσα υποστήριξε ότι η εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000 ευρώ, προς απόδειξη δε του ισχυρισμού της προσκόμισε μελέτη εκτίμησης αγοραίας αξίας του 2026, όπου η ανηγμένη επιφάνεια του ανέρχεται σε 3.505,62 τ.μ., η τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο σε 420 ευρώ και η τιμή μίσθωσης ανά τετραγωνικό μέτρο σε 2,96 ευρώ. Περαιτέρω, προσκόμισε την από 19.4.2006 έκθεση εκτίμησης στην οποία η αξία του επίδικου ακινήτου είχε υπολογιστεί τότε στο ποσό των 2.545.000 ευρώ, καθώς και έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του 2018 με τιμή πρώτης προσφοράς 1.190.000 ευρώ.

Στο σκεπτικό σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι ο περιβάλλων χώρος είναι ασφαλτοστρωμένος και η μονάδα οινοποιίας διαθέτει βιολογικό καθαρισμό ενώ το ακίνητο αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους κτιριακές μονάδες:

α) Κτήριο Α: Ισόγειο 450 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη δεξαμενών οίνου,

β) Κτήριο Β: Ισόγειο 736,95 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη δεξαμενών οίνου – αφρώδους οίνου και για την απόσταξη οίνου, ενώ είναι κατασκευασμένο με επικάλυψη από σιδηροκατασκευή με πάνελ πολυουρεθάνης και πλαγιοκαλύψεις από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές,

γ) Κτήριο Γ: Ισόγειο 126 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως εμφιαλωτήριο και αποτελεί λαμαρινοκατασκευή,

δ) Κτήριο Δ: Ισόγειο 120,80 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως πιεστήριο,

ε) Κτήριο Ε: Ισόγειο 27 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος,

στ) Κτήριο Z: Ισόγειο 31,50 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως χημείο,

ζ) Κτήριο Η: Ισόγειο 360 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη παλαίωσης οίνου και Α όροφος 360 τ.μ., o οποίος χρησιμοποιείται ως αποθήκη ειδών συσκευασίας και αποσταγμένου οίνου,

η) Κτήριο Θ: Υπόγειο Β 459 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος παλαίωσης οίνου, Υπόγειο Α 459 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος παρασκευής αφρώδους οίνου, Ισόγειο 752 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως εμφιαλωτήριο και δώμα 35 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος. Το παραπάνω κτήριο είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι τα υπόγεια είναι σε ημιτελή κατάσταση με εκτιμώμενη κτιριακή ετοιμότητά τους να ανέρχεται σε 80% ,

θ) Κτήριο Κ: Ισόγειο 648 τ.μ. και ύψους 10 μ. στο οποίο έχουν τοποθετηθεί οι δεξαμενές οίνου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι είναι ασκεπές και η κτιριακή ετοιμότητά του ανέρχεται σε 20%,

ι) Κτήριο Ι: Ισόγειο 11,50 τ.μ. εξ ολοκλήρου αυθαίρετο.

Σημειώνεται ότι καθ’ υπέρβαση των οικοδομικών αδειών πραγματοποιήθηκαν αυθαίρετες προσθήκες κατ’ έκταση συνολικής επιφάνειας 255,84 τ.μ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αυθαίρετες προσθήκες στεγάστρων σε διάφορες θέσεις του γηπέδου τα οποία αποτελούνται από σιδηροκατασκευή με επικάλυψη λαμαρίνας.

Στην απόφαση τονίζεται πως «λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο ακίνητο το έτος 2018, σε εποχή βαθιάς οικονομικής ύφεσης, εκτιμήθηκε σε 1.190.000 ευρώ, πιθανολογείται ότι σήμερα, που κατά και τις δύο εκτιμητικές εκθέσεις η κτηματαγορά παρουσιάζει έντονα αυξητική τάση και η οικονομία βρίσκεται σε φάση ανόδου, η προσκομιζόμενη έκθεση εκτίμησης από την αιτούσα ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα και η αγοραία αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ. Συνεπώς, πρέπει να γίνε δεκτή η κρινόμενη αίτηση».

Έτσι ο σημερινός πλειστηριασμός έγινε με την αυξημένη τιμή πρώτης προσφοράς, αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

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