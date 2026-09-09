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Με ηχηρές ανατροπές και βαριά ονόματα ξεκινά από σήμερα Τετάρτη το τριήμερο των πλειστηριασμών για αυτή την εβδομάδα.

Ειδικότερα, τη σημερινή διαδικασία «σφραγίζει» η αναστολή του πλειστηριασμού για το μεγάλο επαγγελματικό ακίνητο επί της λεωφόρου Συγγρού όπου στεγαζόταν στο παρελθόν το ξενοδοχείο «Athenaeum Palace & luxury suites». Πρόκειται για το ακριβότερο ακίνητο που είχε αναρτηθεί για αυτή την περίοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καθώς η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 21 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, βγαίνει ξανά στο σφυρί το κέντρο αποκατάστασης της «Αρωγή Θεσσαλίας», αλλά υπό άλλες προϋποθέσεις μετά τη σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας», ενώ το «παρών» δίνει και η «Κοντοβερός» (Freskot), επί σειρά ετών leader στην αγορά κατεψυγμένων αλιευμάτων.

Η νέα ανατροπή

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τη νέα ανατροπή για το ακίνητο του πρώην ξενοδοχείου στη Συγγρού, με τις πληροφορίες του newmoney να αναφέρουν ότι η αναστολή της διαδικασίας ήταν αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης που ακύρωσε τον πλειστηριασμό και τη σχετική διαταγή πληρωμής. Έτσι, εκτιμάται ότι εάν δοθεί συνέχεια σε επίπεδο αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή θα αργήσει να εκδηλωθεί.

Αξίζει να αναφερθεί πάντως ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη ανατροπή μετά την πρόσφατη που αποκάλυψε το newmoney ήδη από τα τέλη Αυγούστου και αφορούσε το γεγονός ότι κατόπιν ανακοπής που άσκησε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εκδόθηκε δικαστική απόφαση, η οποία διέταξε τη διόρθωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ως προς την εκτίμηση της αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς από τα 14,7 εκατ. ευρώ στα 21 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση της τιμής και οι μνηστήρες

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέτασε την ανακοπή του (διαμένοντος στο εξωτερικό) ιδιοκτήτη του ακινήτου σε βάρος της επισπεύδουσας Cepal στις 24 Αυγούστου 2026.

Ο ανακόπτων ζητούσε τη διόρθωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, υποστηρίζοντας ότι είναι εσφαλμένη η αξία και η περιγραφή του ακινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τρία όμορα οικόπεδα που έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο έκτασης 1.550,90 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί περί το 2008 κτήριο έξι ορόφων με τέσσερα υπόγεια, συνολικής επιφάνειας 8.846,95 τ.μ. Βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 123-125 και Τορβά αρ. 1-3, στη θέση «Μολυβά» ή «Μάλαμα».

Στην απόφαση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της κατασχετήριας έκθεσης «έλαβε χώρα εκτίμηση της αξίας του κατά τα ανωτέρω ενιαίου οικοπέδου και του επ’ αυτού κτηρίου στο ποσό των 14.700.000 ευρώ, στο οποίο αντιστοιχεί και η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό, του οποίου η διενέργεια ορίστηκε την 09-09-2026».

Όπως εξηγείται, η αποτίμηση της χρηματικής αξίας του ακινήτου, βασίστηκε στην από 22-12-2025 έκθεση εκτίμησης, σύμφωνα με την οποία «η αγοραία αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 19.213.691 ευρώ από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 4.500.000 ευρώ, που θα απαιτηθεί για την ανακαίνιση του κτηρίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω έκθεση το κτήριο βρίσκεται εκτός λειτουργίας, είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του λόγω παλαιότερης πυρκαγιάς. Κατόπιν αυτών η αξία του ακινήτου προσδιορίστηκε στο ποσό των 14.700.000 ευρώ».

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται πως «από το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης εκτίμησης προκύπτει ότι αυτή καταρτίστηκε μετά από εξωτερική μόνον αυτοψία του ενιαίου οικοπέδου και του επί αυτού ανεγερθέντος κτηρίου και με τη χρήση της μεθόδου των κερδών, στο πλαίσιο της οποίας η αξία του ένδικου ακινήτου υπολογίσθηκε με βάση την κεφαλαιοποίηση των ακαθάριστων κερδών που προέρχονται από τη λειτουργία της επιχείρησης».

Περαιτέρω, το δικαστήριο πιθανολόγησε ότι με πρωτοβουλία του ανακόπτοντος πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερη εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από διαφορετική εκτιμήτρια, η οποία συνέταξε σχετικά τον Ιούλιο του 2026 έκθεση εκτίμησης μετά από εξωτερική αυτοψία, αλλά με συνεκτίμηση και της εσωτερικής αυτοψίας του κτηρίου που είχε πραγματοποιήσει η ίδια την 25.12.2023 στα πλαίσια σύνταξης προγενέστερης έκθεσης εκτίμησης του ίδιου ακινήτου.

Η μεθοδολογία εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκε από την συγκεκριμένη εκτιμήτρια είναι η μέθοδος του εισοδήματος, με την τεχνική προεξόφλησης ταμειακών ροών. «Η ως άνω έκθεση καταλήγει σε διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα, αποτιμώντας την αξία του ενιαίου οικοπέδου και του επ’ αυτού κτηρίου στο ποσό των 31.500.000 ευρώ από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 3.200.000 ευρώ που θα απαιτηθεί για την ανακαίνιση του κτηρίου και το ποσό των 164.352,72 ευρώ που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών δόμησης. Κατόπιν αυτών, η αξία του ακινήτου προσδιορίστηκε στο ποσό των 28.200.000 ευρώ».

Δεδομένης της μεγάλης απόκλισης των δύο εκθέσεων εκτίμησης και των διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου το δικαστήριο έκρινε αναγκαία την προσφυγή και σε άλλα οικονομικά δεδομένα προς το σκοπό της πιθανολόγησης της πραγματικής αξίας του.

Έτσι, όπως τονίζεται, ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων το γεγονός ότι «διαχρονικά από το 2019 έως το 2025 έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά του εν λόγω ακινήτου από διάφορους αγοραστές. Ειδικότερα η εταιρεία «Aldau Development» εξέφρασε ενδιαφέρον για την απόκτηση του ακινήτου έναντι 20.000.000 ευρώ το 2019, η εταιρεία «Tremend» εξέφρασε επίσης με επιστολή της, ενδιαφέρον για την αγορά του ακινήτου έναντι 21.500.000 το 2023, ο El Chiaty, διευθύνων σύμβουλος της «Travco Group» εξέφρασε ενδιαφέρον τον Απρίλιο του 2025 για την αγορά του ακινήτου, αντί 21.500.000 ευρώ, η κυπριακή εταιρία «Selimare Holding Limited» τον Οκτώβριο του 2025 εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά του ακινήτου αντί ενδεικτικού τιμήματος 25.000.000 ευρώ. «Ήτοι το μέσο προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 22.000.000 ευρώ».

Στην απόφαση γίνεται αναφορά τόσο στη θέση του ακινήτου, όσο και στην άνοδο του τουριστικού ρεύματος στην πρωτεύουσα.

«Η θέση του ένδικου κτηρίου επί μίας από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών με άμεση πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο και στο λιμάνι του Πειραιά και με ευχερή πρόσβαση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καθιστά ιδιαίτερα πλεονεκτική την αξιοποίησή του ως ξενοδοχείου και επιδρά θετικά στην αξία του» τονίζεται.

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή, κρίνοντας ότι η αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 21.000.000 ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, όμως, ήδη με άλλη δικαστική απόφαση η διαδικασία ακυρώθηκε και ο πλειστηριασμός οδηγήθηκε σε αναστολή.

Ο εμπρησμός

Το μεγάλο αυτό επαγγελματικό ακίνητο επί της Λ. Συγγρού, μετατράπηκε αρχικά σε χώρο γραφείων, φιλοξενώντας για αρκετά χρόνια την έδρα του ναυτιλιακού ομίλου Attica Group. Στη συνέχεια και μετά από μίσθωσή του έγινε ξενοδοχείο και ξεκίνησε να λειτουργεί ως «Athenaeum Palace & luxury suites» τον Ιούνιο του 2018 με δυναμικότητα 109 δωματίων εκ των οποίων τα 37 ήταν σουίτες.

Παρά τη φιλόδοξη αφετηρία του δεν κατάφερε να…μακροημερεύσει αν και βρισκόταν στη δημοφιλή τουριστική πιάτσα της Λεωφόρου Συγγρού, όπου εδρεύουν αρκετές πολυτελείς μονάδες. Καθοριστικός, ωστόσο, για την πορεία του ήταν ο εμπρησμός στις 5 Δεκεμβρίου του 2019, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τρεις τουλάχιστον όροφοι, να τραυματιστούν σοβαρά τρία άτομα και να κινδυνεύσουν δεκάδες άλλα, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι της μισθώτριας εταιρείας.

Η «Αρωγή Θεσσαλίας»

Νέα δεδομένα όμως έχουν προκύψει και για τις εγκαταστάσεις της «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης»), βραχίονα κατά το παρελθόν του Ομίλου Euromedica στην περιοχή της Θεσσαλίας, που καιρό τώρα βγαίνουν σε πλειστηριασμό χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει αποτέλεσμα.

Και τούτο καθώς την 1η Σεπτεμβρίου, έγινε η σύσταση της εταιρείας «Αρωγή Λάρισας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,7 εκατ. ευρώ, το οποίο έβαλε η μοναδική ιδρύτρια-μέτοχος «Sunrise III Εταιρεία Ακινήτων Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στην ίδια διεύθυνση, δραστηριοποιείται στον κλάδο της αξιοποίησης ακινήτων και ελέγχεται από την Τράπεζα Πειραιώς.

Θα πρέπει, επίσης να αναφερθεί ότι για τους τρεις πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 Σεπτεμβρίου και αφορούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις, επισπεύδουσα εμφανίζεται η Intrum Hellas η οποία, όμως, «ενεργεί εν προκειμένω ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Sunrise III NPL Finance», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Τράπεζας Πειραιώς», σύμφωνα με τις κατασχετήριες εκθέσεις.

Στους σκοπούς της νεοσυσταθείσας εταιρείας «Αρωγή Λάρισας» περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων και το «να συμμετάσχει και να πλειοδοτήσει στους δημόσιους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ακόμα και σε κάθε επαναληπτικό τους, ώστε να της κατακυρωθούν τα ακίνητα που εκπλειστηριάζονται σ’ αυτούς» και συγκεκριμένα ακίνητα, πρώην ιδιοκτησίας της οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης Α.Ε. (Αρωγή Θεσσαλίας Α.Ε.», τα οποία την 09/09/2026, πρόκειται να εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα, με επίσπευση της Intrum.

Τα ακίνητα

Ειδικότερα, πρόκειται για επιμέρους αγροτεμάχια που έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο γήπεδο έκτασης 15.996 τ.μ., στη θέση «Χατζηγιάννη-Πηγάδι» ή «Βαμβακιές», σε απόσταση περίπου 2 χλμ βόρεια του οικισμού Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επί του ενιαίου γηπέδου υπάρχει κτίσμα αποτελούμενο από υπόγειο επιφάνειας 2.717,52 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 2.735,97 τ.μ. και Α’ όροφο επιφάνειας 1.758,61 τ.μ. «Το κτίσμα αυτό χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης», όπως σημειώνεται.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει υποχωρήσει στα 3,5 εκατ. ευρώ, «σε συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 309/23-06-2026 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων».

Ο δεύτερος βασικός πλειστηριασμός αφορά ένα ακόμη αγροτεμάχιο που μεταβιβάστηκε το 2006 στην ιδίων συμφερόντων εταιρεία “Αποκατάσταση Α.Ε.” Το σφυρί θα χτυπήσει με νέα τιμή πρώτης προσφοράς των 800.000 ευρώ, σε συμμόρφωση με την ίδια παραπάνω δικαστική απόφαση.

Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης 6.250 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Χατζηγιάννη- Πηγάδι” ή “Βαμβακιές” της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Νίκαιας, του ομώνυμου Δήμου.

Επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κτήριο που αποτελείται από ισόγειο, 1.240,18 τ.μ. και υπόγειο με επιφάνειας 614,12 τ.μ. Όπως σημειώνεται, το κτίσμα αυτό χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

Ο τρίτος πλειστηριασμός αφορά αγρό που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, στη θέση «Μπεσίκι», έκτασης 10.349,50 τ.μ. που βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 20.800 ευρώ.

Η «Αρωγή Θεσσαλίας» ήταν υπερσύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας με εγκαταστάσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα, παρέχοντας από το 2005 ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Η «Κοντοβερός»

Αντιμέτωπη με νέους πλειστηριασμούς είναι σήμερα και η «Κοντοβερός» («Freskot»), παρότι εδώ και καιρό έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Μπορεί η κραταιά κάποτε εταιρεία και επί πολλά χρόνια leader στην αγορά κατεψυγμένων αλιευμάτων, να έχει χάσει το μεγάλο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, ωστόσο τα σημερινά σφυριά αφορούν δύο ακίνητα στην Κω, τόπο καταγωγής της οικογένειας Κοντοβερού, που βγαίνουν με επισπεύδουσα τη Σύνδικο Πτώχευσης, δικηγόρο Θεσσαλονίκης κα Σοφία Αραβοπούλου.

Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορά γήπεδο επιφάνειας 4.504,25 τ.μ., ασφαλτοστρωμένου στο μεγαλύτερο μέρος του, επίπεδου, σχεδόν παραλληλογράμμου σχήματος με πρόσωπο περίπου 90 μέτρων στην παραλιακή οδό Κω-Παραδεισίου, στη θέση «Λαππά Μύλος» (εντός οικισμού Παραδεισίου).

Επί του γηπέδου υφίσταται συγκρότημα καταστημάτων, το οποίο αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα στο ισόγειο, τέσσερα δώματα στον 1ο όροφο και έναν ενιαίο υπόγειο χώρο με εξωτερικές πόρτες για φορτοεκφορτώσεις. Πρόκειται για αυτοτελές κτήριο καταστημάτων, σήμερα κενό, συνολικής επιφάνειας 1.435,68 τ.μ., με βοηθητικό χώρο 20,70 τ.μ.

Σύμφωνα με την περιγραφή, βρίσκεται επί της ανατολικής κεντρικής παραλιακής οδού της νήσου, Βας. Γεωργίου `Β, που οδηγεί στην τουριστική περιοχή του Υγρότοπου Ψαλιδιού.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για αυτό το ακίνητο έχει οριστεί σε 2.522.500 ευρώ.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορά παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφάνειας 1.335,75 τ.μ., αδόμητο, επικλινές, με πρόσωπο περίπου 80 μέτρων στην Επαρχιακή οδό Κω- Παραδεισίου και στη θάλασσα.

Όπως αναφέρεται, στο οικόπεδο δύναται να οικοδομηθεί κτήριο μέγιστου εμβαδού 921,45τ.μ. για ανέγερση είτε τουριστικής εγκατάστασης είτε κτηρίου αμιγούς επαγγελματικής χρήσης.

Τα ακίνητα βρίσκονται σε απόσταση 2χλμ περίπου ανατολικά από το κέντρο της Κω και το λιμάνι και σε εκτός αστικού ιστού θέση, σε περιοχή με μεικτές χρήσεις.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για το δεύτερο ακίνητο έχει οριστεί σε 443.500 ευρώ. Έτσι η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 2.966.000 ευρώ.

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