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Ο Γιάννης Ιωσηφάκης ή όπως είναι ευρύτερα γνωστός John Josephakis ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε χαμογελαστός τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα άδυτα του στρατηγείου της Nvidia στην Καλιφόρνια.

Συζήτησε μαζί του τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία του αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει start up, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα τελευταία έξι χρόνια ο Γιάννης Ιωσηφάκης είναι αντιπρόεδρος της Nvidia που βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης σε ότι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη.

Με καταγωγή από την Κύπρο βυθίστηκε από έφηβος στην μαγεία των υπολογιστών, ίσως χωρίς να φαντάζεται και ο ίδιος ότι η διαδρομή του θα τον οδηγούσε τελικά σε έναν κολοσσό της τεχνολογίας.

Στο σύντομο βιογραφικό του Ιωσηφάκη μαθαίνουμε ότι σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες και μηχανολόγος-μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Τέξας ενώ έκανε το MBA του στο πανεπιστήμιο του Σεντ Έντουαρντς. Αμέσως μετά βγήκε στην ελεύθερη αγορά αναζητώντας την πρώτη του δουλειά.

Από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Την βρήκε στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ όπου δούλεψε αρκετά χρόνια ενώ παράλληλα συνεργαζόταν με πολλά ερευνητικά κέντρα πάνω στην πληροφορική και στους υπολογιστές υψηλής απόδοσης.

Πέρασε από εταιρείες όπως η Data Direct Networks και η Peripheral Visions αφήνοντας την σφραγίδα της δουλειάς του με ιδέες και εφαρμογές που τον έβαλαν γρήγορα στο στόχαστρο τεχνολογικών κολοσσών.

H Cray μια πολύ μεγάλη εταιρεία που ειδικεύεται στους υπερυπολογιστές με έδρα το Σιάτλ τον προσέλαβε το 2013 ως αντιπρόεδρο πωλήσεων για όλο τον κόσμο.

Έμεινε εκεί για έξι χρόνια πριν μεταπηδήσει στην Nvidia το 2020 ως αντιπρόεδρος της εταιρείας ενώ στο παλμαρέ του φιγουράρουν δεκάδες συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις συμβάλλοντας στον σχεδιασμό των υπολογιστικών τους στρατηγικών.

Το πάθος με την AI

Στην επαγγελματική διαδρομή του από το 1988 μέχρι σήμερα, ο Γιάννης Ιωσηφάκης ήταν πάντα δίπλα στις τεχνολογικές εξελίξεις σε ότι αφορούσε τους υπολογιστές υψηλής απόδοσης (High Performance Computer) αλλά στην Nvidia o ρόλος του μετατοπίστηκε περισσότερο προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον περασμένο Μάιο επισκέφθηκε την Αθήνα καλεσμένος σε μια ημερίδα για την ανάπτυξη και την καινοτομία και όπως επισήμανε η ταχεία υιοθέτηση της AI αποτελεί τον κύριο δρόμο για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

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