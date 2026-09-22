Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πρόγραμμα των επαφών του στην Καλιφόρνια να περιλαμβάνει την Tesla, τη Nvidia και τη Sequoia Capital, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τις νέες τεχνολογίες.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Tesla στο Palo Alto της Καλιφόρνιας, όπου ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια, αλλά και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus.

Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες εργαζομένους στην εταιρεία.

Δείτε φωτογραφίες

Στην Nvidia για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία της Nvidia, όπου συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της εταιρείας και συζήτησε για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνάντηση, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global Vice President for Business Development της Nvidia, τέθηκαν στο επίκεντρο οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία αξιοποιεί το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται προηγμένοι ημιαγωγοί και συστήματα υπολογιστικής.

Η Nvidia αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της χρησιμοποιούνται ως βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Επαφές με επενδυτές στη Sequoia Capital

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβανόταν και επίσκεψη στη Sequoia Capital, έναν από τους σημαντικότερους επενδυτικούς οργανισμούς στον χώρο της τεχνολογίας.

Στη συνάντηση, με οικοδεσπότες τους Konstantine Buhler και Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αιχμή των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις νέες εφαρμογές της AI σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική, αλλά και στις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Δείτε φωτογραφίες

Διαβάστε ακόμη

Το ρεύμα καίει νοικοκυριά και επιχειρήσεις πριν μπει ο χειμώνας

Με πιστωτικές και δανεικά πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Ελληνες

Η μεγάλη στροφή της ΕΚΤ στα ψηφιακά ομόλογα (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

