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Δέκα ψηφιακοί συνεργάτες για κάθε έναν εργαζόμενο. Αυτή είναι η αναλογία στην οποία ποντάρουν ολοένα περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, διαμορφώνοντας ένα νέο εργασιακό μοντέλο στο οποίο μεγάλο μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων περνά από τους ανθρώπους σε αυτόνομα συστήματα AI.

Στα γραφεία των startups του Σαν Φρανσίσκο, η παρουσία των λεγόμενων AI agents δεν αποτελεί πλέον απλώς μια τεχνολογική καινοτομία. Έχει εξελιχθεί σε σύμβολο επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και κύρους, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να αποδείξουν ότι μπορούν να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους χωρίς αντίστοιχη διεύρυνση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι ψηφιακοί αυτοί βοηθοί αναλαμβάνουν εργασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν τη συμμετοχή υπαλλήλων. Από τον προγραμματισμό συναντήσεων και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων μέχρι την παραγγελία αναλώσιμων και τη διαχείριση καθημερινών εκκρεμοτήτων, οι δυνατότητές τους καλύπτουν ένα ολοένα μεγαλύτερο φάσμα επιχειρηματικών αναγκών.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει ακόμη πιο σύνθετες λειτουργίες, με πωλήσεις, μάρκετινγκ, προγραμματισμό και διαχείριση έργων να περνούν σταδιακά σε ημιαυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ψηφιακοί εργαζόμενοι που λειτουργούν όλο το 24ωρο

Η γρήγορη ανάπτυξη των AI agents δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτούν τη δυνατότητα να αναθέτουν εργασίες σε ψηφιακούς συνεργάτες που δεν περιορίζονται από το συμβατικό ωράριο.

Συστήματα όπως το Dots της OpenAI, το Claude Cowork της Anthropic και το Scout της Microsoft μπορούν να συνδέονται με χιλιάδες άλλες εφαρμογές και εργαλεία, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση εργασιών ακόμη και όταν οι εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει από το γραφείο.

Για τις εταιρείες, η προοπτική είναι ιδιαίτερα ελκυστική: ψηφιακοί συνεργάτες που εργάζονται συνεχώς, δεν χρειάζονται άδειες, δεν διατυπώνουν παράπονα και δεν δημιουργούν τα συνηθισμένα ζητήματα διαχείρισης προσωπικού.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το οικονομικό κόστος, καθώς η ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών σε έναν AI agent είναι συνήθως φθηνότερη από την πρόσληψη πρόσθετου ανθρώπινου προσωπικού.

Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένες startups αντιμετωπίζουν τον υψηλό αριθμό ψηφιακών βοηθών ανά εργαζόμενο ως ένδειξη τεχνολογικής υπεροχής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας.

Ωστόσο, η ταχύτητα υιοθέτησης της τεχνολογίας δημιουργεί και σημαντικές προκλήσεις, που δεν περιορίζονται στην οικονομική διάσταση.

Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότερες εντάσεις

Η αυξανόμενη εξάρτηση από τους AI agents δεν συνοδεύεται μόνο από οφέλη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αντικατάσταση της ανθρώπινης επικοινωνίας από αυτοματοποιημένα συστήματα προκαλεί δυσαρέσκεια σε πελάτες και συναδέλφους, οι οποίοι εξακολουθούν να προτιμούν την άμεση επαφή με έναν πραγματικό άνθρωπο.

Η χρήση ψηφιακών βοηθών σε διαδικασίες όπως οι παρουσιάσεις πωλήσεων ή η επιλογή και πρόσληψη προσωπικού μπορεί να μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει ένα στοιχείο που παραμένει κρίσιμο για πολλές επαγγελματικές σχέσεις: την προσωπική αλληλεπίδραση.

Παράλληλα, η αυτοματοποίηση εργασιών δημιουργεί ανησυχίες για την απασχόληση, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά εργαζομένων.

Δραστηριότητες που παραδοσιακά αποτελούσαν το πρώτο στάδιο επαγγελματικής εμπειρίας μπορούν πλέον να ολοκληρώνονται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε λίγες ώρες.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για το πώς θα αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, όταν ένα μέρος των βασικών καθηκόντων αναλαμβάνεται από ψηφιακούς βοηθούς.

Από τον προγραμματισμό στη διαχείριση των AI agents

Παρότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θεωρείται ικανή να αντικαταστήσει πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό, μεταβάλλει ήδη τις δεξιότητες που θεωρούνται πολύτιμες.

Οι AI agents μπορούν να γράφουν κώδικα, να επιλύουν συνηθισμένα τεχνικά προβλήματα και να αυτοματοποιούν διαδικασίες που προηγουμένως απαιτούσαν σημαντικό χρόνο.

Ως αποτέλεσμα, οι βασικές και επαναλαμβανόμενες εργασίες προγραμματισμού χάνουν μέρος της αξίας τους, ενώ αυξάνεται η σημασία της ικανότητας καθοδήγησης, αξιολόγησης και ελέγχου των συστημάτων.

Οι εργαζόμενοι καλούνται πλέον να διατυπώνουν ακριβείς εντολές, να αναγνωρίζουν πιθανές αστοχίες και να ελέγχουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων.

Το πρόβλημα είναι ότι τα συστήματα αυτά εξακολουθούν να κάνουν λάθη και απαιτούν ουσιαστική ανθρώπινη εποπτεία.

Έτσι, υπάλληλοι που μέχρι πρόσφατα εκτελούσαν οι ίδιοι συγκεκριμένες εργασίες βρίσκονται ξαφνικά στη θέση του διαχειριστή πολλών ψηφιακών συνεργατών, με διαφορετικές απαιτήσεις και ευθύνες.

Η μετάβαση δεν συνεπάγεται επομένως μόνο λιγότερη χειρωνακτική ή επαναλαμβανόμενη εργασία, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου είδους επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Η αυτοματοποίηση δεν σημαίνει απαραίτητα λιγότερη δουλειά

Μία από τις σημαντικότερες αντιφάσεις της νέας εποχής αφορά τον πραγματικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στον χρόνο εργασίας.

Η δυνατότητα αυτοματοποίησης χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών δημιουργεί την προσδοκία ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ταχύτερα και με μικρότερη προσπάθεια.

Στην πράξη, όμως, η μεγαλύτερη παραγωγικότητα δεν οδηγεί απαραίτητα σε λιγότερες ώρες εργασίας.

Οι νέες δυνατότητες μπορεί να συνοδεύονται από αυξημένες απαιτήσεις, περισσότερα έργα και πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης των ψηφιακών συστημάτων.

Η ανάγκη συνεχούς ελέγχου των AI agents μπορεί επίσης να μεταφέρει μέρος του εργασιακού φόρτου από την εκτέλεση εργασιών στην εποπτεία τους.

Για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας χωρίς απώλεια ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Για τους εργαζομένους, η πρόκληση είναι η προσαρμογή σε ένα περιβάλλον στο οποίο η συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε βασική επαγγελματική δεξιότητα.

Το μοντέλο των δέκα ψηφιακών βοηθών ανά εργαζόμενο μπορεί να αποτελεί σήμερα μια φιλόδοξη επιδίωξη των startups, αναδεικνύει όμως την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η αγορά: μικρότερες ανθρώπινες ομάδες, περισσότερη αυτοματοποίηση και νέες απαιτήσεις για όσους παραμένουν στο εργασιακό περιβάλλον.