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Οι πόρτες κλείνουν. Ο ήχος των πυροβολισμών διαπερνά το σκοτάδι. Ένα φως αναβοσβήνει και εκεί, μέσα σε ένα σύννεφο καπνού, εμφανίζεται ένα τρένο. Το τρελό γέλιο του Όζι Όζμπορν γεμίζει την αποθήκη, καθώς το τραγούδι «Crazy Train» παίζει στα ηχεία.

Ο Χάουαρντ, το μεσαίο παιδί του Γουόρεν Μπάφετ, κατεβαίνει τις σκάλες σαν παιδί.

Είναι αυτός που έπλασε αυτό το πυρετώδες όνειρο στο Ντεκατούρ, τη μικρή πόλη του Ιλινόις όπου ζει από τη δεκαετία του 1990. Το σκηνικό που θυμίζει τρελοκομείο είναι ένα δείγμα ενός από τα προσωπικά του πάθη: ένα κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών που έχει χτίσει εδώ με φιλανθρωπικά χρήματα από τον πατέρα του, τον «Μάντη της Ομάχα».

Περίπου 800 μίλια βορειοανατολικά, στην κοιλάδα του Χάντσον, βόρεια της Νέας Υόρκης, ο Πίτερ Μπάφετ, ο μικρότερος αδελφός του Χάουαρντ, έχει άλλες ιδέες. Με περισσότερα χρήματα της οικογένειας Μπάφετ, μετατρέπει ένα παλιό εργοστάσιο επίπλων σε έναν αναβαθμισμένο κοινοτικό χώρο, εξοπλισμένο με κέντρο κατασκευών και βιβλιοθήκη εμπνευσμένη από τον Χάρι Πότερ.

Εν τω μεταξύ, στην πατρίδα τους, την Ομάχα, η μεγαλύτερη αδελφή των δύο ανδρών, η Σούζαν, γνωστή ως Σούζι, επενδύει ακόμη περισσότερα από τα χρήματα των Μπάφετ σε μια σειρά φιλανθρωπικών οργανώσεων: κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης, προγράμματα μετά το σχολείο, ένα μουσείο επιστημών.

Τα γραφεία της είναι γεμάτα με φωτογραφίες, αφίσες και ακόμη και Squishmallows που τιμούν τον θρύλο που έκανε όλα αυτά δυνατά: τον απαράμιλλο Γουόρεν Έντουαρντ Μπάφετ, τον 10ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και, για πολλούς, το παράδειγμα προς μίμηση του αμερικανικού καπιταλισμού.

Έτσι θα αποφασιστεί η τύχη μιας από τις μεγαλύτερες περιουσίες του κόσμου — από τρία πολύ διαφορετικά αδέρφια, που ζουν τρεις πολύ διαφορετικές ζωές, τα οποία δεν περίμεναν να είναι, ούτε απαραίτητα ήθελαν να είναι, αυτά που θα πάρουν την απόφαση.

Ο Γουόρεν Μπάφετ, επίτιμος πρόεδρος της Berkshire Hathaway Inc., διαθέτει περιουσία 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Μέχρι πρόσφατα, ένας από τους μακροχρόνιους αγαπημένους του, ο Μπιλ Γκέιτς, φρόντιζε να διανέμει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μέσω του γιγαντιαίου παγκόσμιου ιδρύματός του. Στη συνέχεια ήρθαν οι αποκαλύψεις για τη σχέση του Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ακολουθούμενες από το διαζύγιό του με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και τη διαίρεση της περιουσίας των Γκέιτς. Μετά τον χωρισμό, ο Μπάφετ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, αλλά συνέχισε να τους στέλνει επιταγές. Τον περασμένο Ιούλιο, άλλαξε πορεία. Χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση, η Σούζι, ο Χάουαρντ και ο Πίτερ ανέλαβαν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση της περιουσίας του.

Ο χρόνος είναι λίγος. Υπάρχει μόνο ένας Γουόρεν Μπάφετ, και είναι 96 ετών. Είτε είναι έτοιμα είτε όχι, τα παιδιά του θα κληρονομήσουν μια ευθύνη που ξεπερνά κάθε φαντασία. Αυτό που αναδύεται είναι ένα πολύπλοκο πορτρέτο της οικογένειας και της περιουσίας του Γουόρεν Μπάφετ, του μεγαλύτερου επενδυτή στον κόσμο. Ο Μπάφετ είναι γνωστός για την επιχειρηματική του διορατικότητα. Αλλά είναι επίσης διάσημος για τη δέσμευσή του να δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του — μια στάση που συνέβαλε στη διαμόρφωση του διαλόγου σχετικά με τον αμφιλεγόμενο ρόλο που έχει αρχίσει να διαδραματίζει ο ανεξέλεγκτος πλούτος στον κόσμο.

Η περιουσία του είναι τόσο τεράστια και συνεχίζει να αυξάνεται τόσο γρήγορα, που έχει γίνει ένα παράξενο είδος βάρους για τα ενήλικα παιδιά του, το οποίο τους επιβλήθηκε την τελευταία στιγμή. Αν τα αδέλφια καταφέρουν να το αναδιανείμουν όλο, θα ήταν ένα πρωτοφανές κατόρθωμα, που θα ενισχύει την επιμονή του πατέρα τους ότι η περιουσία του είναι καλύτερο να διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς παρά να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του ομοσπονδιακού χρέους μέσω φόρων. Αν αποτύχουν, θα αφήσει μια κηλίδα στην κληρονομιά του Γουόρεν Μπάφετ.

Δεν θα επηρεάσει μόνο την οικογένεια. Η δωρεά τόσων χρημάτων έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το τοπίο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Ακόμη και η Μακένζι Σκοτ, με τις επαναστατικές, μεγάλες επιταγές της χωρίς όρους, διαθέτει μόνο ένα κλάσμα των πόρων των Μπάφετ. Και σε αντίθεση με αυτήν, τα αδέλφια δεν προτιμούν δωρεές τέτοιας κλίμακας και θα προτιμούσαν να κατευθύνουν την ενέργειά τους σε μια χούφτα αγαπημένων σκοπών και αξιόπιστων συμμάχων.

Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα πρέπει να εργαστούν για αυτό για το υπόλοιπο της ζωής τους. Είναι, κατά φθίνουσα σειρά, 73, 71 και 68 ετών. Έχουν ζήσει σχετικά μετριοπαθείς ζωές — ο καθένας επιδιώκοντας τα δικά του εκλεκτικά ενδιαφέροντα και φιλανθρωπικές προσπάθειες χωρίς καμία παρέμβαση από τον πατέρα τους.

Και οι τρεις ελπίζουν να δωρίσουν τα χρήματα όσο ζουν. Το ερώτημα είναι: Πώς; Θα τα συγκεντρώσουν όλα μαζί; Θα δωρίσει ο καθένας ανεξάρτητα;

Η Σούζι, η «υπάκουη» πρωτότοκη, έχει κάνει ανεπίσημες συζητήσεις για το μέλλον με τη μικρή ομάδα της στην Ομάχα. Λέει ότι είναι ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεισφέρει στην κοινότητά της, αλλά αισθάνεται ευθύνη απέναντι στους γονείς της να το κάνει σωστά.

Ο Χάουαρντ, ο μεσαίος γιος και, από τον Σεπτέμβριο, πρόεδρος της Berkshire, έχει μια μεγάλη λίστα υποχρεώσεων που θέλει να επανεξετάσει. Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, είχε ήδη δωρίσει περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία που μαστίζεται από τον πόλεμο, σχεδόν 167 εκατομμύρια δολάρια στη Δημοκρατία του Κονγκό που μαστίζεται από συγκρούσεις, 497 εκατομμύρια δολάρια στη Ρουάντα και άλλα 287 εκατομμύρια δολάρια στην Κολομβία, μεταξύ άλλων.

Ο Πίτερ, ο μικρός αδελφός που οδηγεί Subaru, δεν είναι σίγουρος τι να κάνει. Πριν από μερικά χρόνια είπε στον πατέρα του ότι δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με όλα αυτά. «Ούτε εγώ θα ήθελα», του απάντησε ο Γουόρεν. Οι επιθυμίες του δεν εισακούστηκαν.

«Δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να έχει στη διάθεσή του δισεκατομμύρια δολάρια», λέει ο Πίτερ. «Απλά δεν είναι φυσιολογικό».

Αν είχατε επενδύσει 100 δολάρια σε μετοχές της Berkshire Hathaway το 1964, το έτος πριν ο Γουόρεν Μπάφετ αναλάβει την εταιρεία, σήμερα θα άξιζαν πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μπάφετ κατέχει 188.290 μετοχές της Berkshire κατηγορίας Α. Όσο ζει, τέσσερα ιδρύματα — ένα που ιδρύθηκε το 1964 και φέρει πλέον το όνομα της αποθανούσας συζύγου του, Σούζαν Τόμσον Μπάφετ, καθώς και ένα για κάθε ένα από τα τρία παιδιά τους — θα κληρονομούν ουσιαστικά όλο και μεγαλύτερο μέρος των μετοχών του στη Berkshire, μέχρι να εξαντληθεί το σύνολο. Το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει στο πρώτο.

Ο αριθμός των μετοχών που θα μεταβιβαστούν κάθε χρόνο είναι αβέβαιος· ούτε καν η Σούζι, ο Χάουαρντ και ο Πίτερ το γνωρίζουν. Οι τρεις τους αναμένουν να ενημερωθούν για την επόμενη κατανομή τον Νοέμβριο, την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ πεθάνει, ό,τι απομείνει θα περάσει στα παιδιά του, τα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα για τον τρόπο διάθεσής τους. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι τρεις Μπάφετ ενδέχεται να καταλήξουν να έχουν στα χέρια τους περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια — πιθανώς πολύ περισσότερα αν οι μετοχές της Berkshire συνεχίσουν να ανατιμώνται.

Κανείς δεν είχε πραγματικά σχεδιάσει όλα αυτά. Ο Γουόρεν και η Σούζαν ώθησαν τα ενήλικα παιδιά τους να ασχοληθούν ουσιαστικά με τη φιλανθρωπική δράση το 1999. Η Σούζαν, ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, πέθανε απροσδόκητα το 2004 από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν 72 ετών.

Από την αρχή, η ακτιβίστρια σύζυγος του Γουόρεν είχε αποτελέσει τον οδηγό του στη φιλανθρωπία. Με την απώλειά της, ο Μπάφετ χρειαζόταν ένα σχέδιο.

Εδώ μπαίνουν οι Γκέιτς. Το 2006, με μια καταιγιστική περιοδεία στα ΜΜΕ, ο Γουόρεν, ο Μπιλ και η Μελίντα παρουσίασαν το όραμά τους για μια λαμπρή νέα εποχή φιλανθρωπίας.

Η περιουσία του Μπάφετ ανερχόταν τότε στα 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής, υποσχέθηκε, θα διατεθεί στο Ίδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς, που σήμερα ονομάζεται απλώς Ίδρυμα Γκέιτς. Εκείνη την εποχή, επρόκειτο για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο φιλανθρωπικό οργανισμό με μεγαλεπήβολες ιδέες: την εξάλειψη της ελονοσίας, τον έλεγχο του HIV και τις επενδύσεις στην εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το τρίο ξεκίνησε το «Giving Pledge», μια φιλανθρωπική εκστρατεία για να ενθαρρύνει τους super-rich να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία. Η δέσμευση αυτή γρήγορα έγινε της μόδας — ένας από τους απόλυτους δείκτες της καπιταλιστικής επιτυχίας.

Το Giving Pledge, όμως, έχει παρέλθει σε δυσμένεια τον τελευταίο καιρό. Λιγότεροι δισεκατομμυριούχοι προσθέτουν τα ονόματά τους σε σύγκριση με τις πρώτες μέρες, ακόμη και καθώς οι τάξεις των υπερπλουσίων διογκώνονται, ενώ οι επικριτές αμφισβητούν πόσοι από τους υπογράφοντες τηρούν ειλικρινά τις δεσμεύσεις τους να δωρίσουν τις περιουσίες τους.

Ο Άαρον Χόρβαθ, ιδρυτής της «Private Wealth and the Public Good», μιας ερευνητικής ομάδας που επικεντρώνεται στη φιλανθρωπία και στη λογοδοσία των κατόχων τεράστιου πλούτου, λέει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βασίζεται στη γενναιοδωρία των δισεκατομμυριούχων.

Η Σούζι είναι η μόνη από τα αδέλφια που εγκαταστάθηκε στην Ομάχα, όπου έχει διατηρήσει μια αίσθηση κανονικότητας ως μέλος ενός ισχυρού δικτύου φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Η επίδραση του Sherwood είναι ορατή σε όλη την πόλη. Έχει συνεισφέρει στο μουσείο επιστημών κοντά στην όχθη του ποταμού, στο Μουσείο Τέχνης Joslyn και στο Ooh De Lally, ένα εστιατόριο που απασχολεί πρώην κρατούμενους.

Από την αρχή, η Σούζι έχει επικεντρωθεί κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση. Αφού ένας διευθυντής σχολείου της είπε ότι πολλά παιδιά έφταναν στο νηπιαγωγείο ήδη με καθυστέρηση, δημιούργησε το «Buffett Early Childhood Fund». Σήμερα, το ίδρυμα επενδύει σε διάφορες πρωτοβουλίες και υποστηρίζει ένα δίκτυο 25 κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης με την ονομασία «Educare», σε συνεργασία με το ομοσπονδιακό πρόγραμμα «Head Start».

Ο Πίτερ έχει ζήσει μια διαφορετική ζωή. Έζησε στο Σαν Φρανσίσκο, στο Μιλγουόκι και στη Νέα Υόρκη πριν εγκατασταθεί στο Κίνγκστον, στις δυτικές όχθες του Χάντσον. Αυτός και η σύζυγός του, η Τζένιφερ, μετακόμισαν εδώ το 2011 αφού «κουράστηκαν από τη ζωή στην πόλη».

Οι ντόπιοι ήταν επιφυλακτικοί. Κάποιοι ανέφεραν την δυσάρεστη ιστορία της πόλης με την IBM, η οποία αποχώρησε από το Κίνγκστον τη δεκαετία του ’90 και άφησε ένα μεγάλο κενό στην οικονομία. Το 2013, ο Πίτερ αγόρασε ένα αγρόκτημα 1.600 στρεμμάτων για 13 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η έκταση είναι πλέον το Hudson Valley Farm Hub, το οποίο διεξάγει έρευνα στον τομέα των καλλιεργειών, ενώ ένας συνεργαζόμενος οργανισμός, το Community Food Works, επεξεργάζεται τη σοδειά του και εκείνη από άλλα τοπικά αγροκτήματα, και διανέμει τα προϊόντα σε σχολεία και κέντρα διανομής τροφίμων.

Από τους τρεις, ο Χάουαρντ Μπάφετ έχει την πιο έντονη προσωπικότητα. Είναι ο τύπος που διασκεδάζει να αιφνιδιάζει έναν φίλο. Του αρέσει να δοκιμάζει βαρύ εξοπλισμό για την απομάκρυνση ναρκών, ανατινάζοντας μερικές ο ίδιος, προς μεγάλη έκπληξη των γειτόνων του.

Το ίδρυμά του δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό, σε περιοχές όπως η Ουκρανία, η Αφρική και η Λατινική Αμερική. Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό άξονα. Το έργο του στο Ντεκατούρ αντανακλά επίσης δύο μακροχρόνια ενδιαφέροντά του: τη γεωργία και την αστυνόμευση.

Το κομμάτι της γεωργίας δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις: γεννημένος στη Νεμπράσκα, μετακόμισε στο Ντεκατούρ, την «Παγκόσμια Πρωτεύουσα της Σόγιας», το 1992, αφού εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του γεωργικού κολοσσού Archer-Daniels-Midland Co.

Το κομμάτι της αστυνομίας είναι πιο περίπλοκο. Ο Χάουαρντ λέει ότι το ενδιαφέρον του ξεκίνησε αφού τον σταμάτησε στην Αριζόνα ένας αστυνομικός ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, δεν είχε λόγο να το κάνει. Η συνταγή του: περισσότερη εκπαίδευση.

Για να δει τα πράγματα από κοντά, άρχισε να εργάζεται εθελοντικά στο Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μέικον και τελικά διορίστηκε σερίφης, παραμένοντας στη θέση αυτή για περισσότερο από ένα χρόνο. Η εμπειρία του στο πεδίο διαμόρφωσε την προσέγγισή του στη φιλανθρωπία.

Δοκίμασε νέες πολιτικές, όπως το να δίνει σε όσους σταματούσαν για σπασμένα φώτα δωροκάρτες για να επισκευάσουν τα αυτοκίνητά τους, αντί για κλήσεις. Αποφάσισε ότι οι τακτικές αποκλιμάκωσης χρειάζονταν περισσότερα χρήματα και προσοχή.

Το αποτέλεσμα: το Ίδρυμα Εκπαίδευσης Δημόσιας Ασφάλειας (Public Safety Training Foundation), το οποίο παρέχει εκπαίδευση σε αστυνομικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, πυροσβέστες και προσωπικό διάσωσης.

Η συζήτηση αναπόφευκτα στρέφεται στον πατέρα τους. Η Σούζι, που βρίσκεται κοντά, βοηθά στη φροντίδα του. Τηλεφωνεί στους αδελφούς της για να τους ενημερώνει. Τα αδέλφια αρχίζουν να σκέφτονται πώς θα τιμήσουν τη μνήμη του πατέρα τους όταν έρθει η ώρα.

Μερικές φορές, ανταλλάσσουν επίσης ιδέες για το πώς να διαθέσουν την περιουσία των Μπάφετ.

Η Σούζι θέλει να περιμένει πριν πει περισσότερα, αλλά θα δεχόταν επιπλέον χρήματα να διατίθενται για τον αγαπημένο της σκοπό, την προσχολική εκπαίδευση. Ο Χάουαρντ σκέφτεται την υγειονομική περίθαλψη στις αγροτικές περιοχές της Νεμπράσκα και, με τον χαρακτηριστικό τρόπο του, προσπαθεί να μεσολαβήσει για την ειρήνη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Πίτερ αναρωτιέται αν θα μπορούσε να επεκταθεί μέρος του έργου του γύρω από το καθολικό βασικό εισόδημα, την πολύ συζητημένη ιδέα της διανομής δωρεάν χρημάτων σε όλους για να μετριαστούν οι ακραίες πτυχές του καπιταλισμού.

Η Σκοτ, η πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, έχει ξαναγράψει τους κανόνες της μεγάλης φιλανθρωπίας τα τελευταία χρόνια. Έχει δωρίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε σύντομο χρονικό διάστημα, πραγματοποιώντας τεράστιες δωρεές χωρίς όρους. Οι Μπάφετ θα μπορούσαν να ακολουθήσουν παρόμοια τακτική, αλλά δεν μπορούν να αφήσουν τα πράγματα εντελώς ελεύθερα. Προς το παρόν, θέλουν να καθορίζουν συγκεκριμένα ποιος θα λάβει τα χρήματα και πώς θα δαπανηθούν.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, αν ζήσουν όσο ο πατέρας τους, οι Μπάφετ έχουν ακόμα χρόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή, κανένας από αυτούς δεν φαίνεται ιδιαίτερα σίγουρος ότι θα καταφέρουν να διανείμουν την οικογενειακή περιουσία κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

«Το ελπίζω», λέει η Σούζι. «Είναι πολλά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.»

Αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Ο Γουόρεν Μπάφετ δεν έχει πλησιάσει καν την εκπλήρωση της υπόσχεσης που έδωσε μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς πριν από τόσα χρόνια. Η περιουσία του ανερχόταν σε 44 δισεκατομμύρια δολάρια όταν έδωσε την υπόσχεσή του το 2006. Σήμερα είναι πλουσιότερος κατά περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια — ακόμα και αφού έχει δωρίσει περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα δημιουργούν χρήματα. Η Σκοτ, που επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι γενναιόδωρος δισεκατομμυριούχος, είναι εξίσου πλούσια με πριν από επτά χρόνια.

Ο Γουόρεν Μπάφετ υποσχέθηκε να τα δωρίσει όλα, και άφησε στον Μπιλ Γκέιτς και στη συνέχεια στα παιδιά του να βρουν τη λύση για τα υπόλοιπα.