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Σε θετική ρότα διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση πάνω από τις 2.640 μονάδες και στα υψηλά ημέρας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (10/11) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 32,44 μονάδες ή +1,24% και έκλεισε στις 2.642,07 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας, με τους αγοραστές ανεβάζουν ταχύτητα στις δημοπρασίες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.620,74 μονάδες. Σε +24,58% ανέρχεται η φετινή απόδοση του ΧΑ.

Στο ταμπλό οι τραπεζικές μετοχές συνέχισαν σε έντονα ανοδικό έδαφος, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει, αν και επιβράδυναν ως ένα βαθμό σε σύγκριση με το χθεσινό ράλι. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ισχυρά ήταν τα κέρδη για την HELLENiQ ENERGY, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την Aegean και τις μετοχές του ομίλου Viohalco (την ομώνυμη, τη Cenergy και την ElvalHalcor). Από την άλλη πλευρά, η Allwyn δέχθηκε νέες πιέσεις, με αποτέλεσμα να κλείσει σε νέο χαμηλό πέντε ετών (Φεβρουάριος 2021), φτάνοντας ακόμη και κάτω από τα 10 ευρώ.

Θετικά πρόσημα στο ταμπλό

Κέρδη +1,86% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.215,96 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,42% στις 6.787,73 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε οριακά κατά +0,03% στις 3.085,81 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 404,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 83,02 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 109,5 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η Eurobank με 62,2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,13 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 71 μετοχές, αρνητικό για 31, ενώ 18 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +3,2% στα 4,774 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (+1,99% στα 4,82 ευρώ), η Πειραιώς (+1,52% στα 10 ευρώ) και η Εθνική (+1,08% στα 17,285 ευρώ). Η Optima bank κινήθηκε ανοδικά κατά +4,53% στα 14,77 ευρώ, η CrediaBank κατά +1,52% στο 0,934 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά +1,03% στα 10,82 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco κατέγραψε «άλμα» +5,19% και έκλεισε στα 15,82 ευρώ. Η HELLENiQ ENERGY σημείωσε κέρδη +4% στα 16,9 ευρώ, με ώθηση από την είδηση ότι δρομολογεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα στις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας στη Ρουμανία, το οποίο μπορεί να φτάσει συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030. Πάνω από +2% κέρδισαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,98% στα 41,5 ευρώ), η ElvalHalcor (+2,92% στα 3,52 ευρώ), η Cenergy (+2,69% στα 22,12 ευρώ) και η Aegean (+2,37% στα 11,67 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Titan (+1,25% στα 47,08 ευρώ), η Metlen (+1,22% στα 46,48 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (+1,02% στα 13,82 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Allwyn υποχώρησε κατά -2,73% και έκλεισε στα 9,97 ευρώ, σε νέο χαμηλό πέντε ετών (Φεβρουάριος 2021).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ideal κατέγραψε άνοδο +1,85% στα 5,51 ευρώ, μετά την απόφαση της Eurobank Equities να ξεκινήσει εκ νέου την κάλυψη της μετοχής, δίνοντας σύσταση buy και τιμή στόχο 7,5 ευρώ. Με κέρδη πέριξ του +1% ακολούθησαν η Σαράντης (+1,57% στα 11,68 ευρώ), ο ΟΛΠ (+1,3% στα 42,9 ευρώ), ο ΟΛΘ (+1,28% στα 39,5 ευρώ), η Bally’s Intralot (+0,81% στο 1,118 ευρώ) και η Alter Ego Media (+0,8% στα 6,33 ευρώ). Στον αντίποδα, ο ΑΔΜΗΕ σημείωσε πτώση -2,03% στα 4,58 ευρώ, ενώ περίπου -1% έχασαν η Noval Property (-1,27% στα 2,34 ευρώ), η Κρι Κρι (-1,08% στα 36,7 ευρώ) και η Ελλάκτωρ (-0,84% στο 1,182 ευρώ).

Έρχεται νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Σημαντικό στήριγμα για τις αγορές αποτελεί η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη συνδέεται με την αυξανόμενη αισιοδοξία για ενδεχόμενο τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο προσεχές διάστημα, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, οι επενδυτές επαναξιολογούν την ένταση της διόρθωσης που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις τεχνολογικές μετοχές, με επίκεντρο τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η σταθεροποίηση του κλίματος και η αναζήτηση αγοραστικών ευκαιριών μετά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις ενισχύουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, προσφέροντας στηρίγματα και στην ελληνική αγορά.

Ωστόσο, το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας είναι η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο. Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve τον Δεκέμβριο, καθώς προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, η υψηλότερη των εκτιμήσεων ενίσχυση του αμερικανικού πληθωρισμού έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Ο CPI αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για άνοδο 0,3%. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,3%, επίσης υψηλότερα από την εκτίμηση για 0,2%.

Ταυτόχρονα, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, τάχθηκε υπέρ μία νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης παρέμβασης, κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον διαπιστωθεί περαιτέρω επιτάχυνση των ανατιμήσεων. Πλέον, οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα σχεδόν 99% για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Με το βλέμμα στον MSCI

Σε εγχώριο επίπεδο, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων, στις επικείμενες αναθεωρήσεις των διεθνών δεικτών, αλλά και στο συνέδριο εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης της Euronext Athens που διεξάγεται σήμερα.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Bally’s Intralot και η Σαράντης ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους μεγέθη σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθεί η Optima bank, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η Austriacard θα δημοσιεύσει τις επιδόσεις της μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου η HELLENiQ ENERGY θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της CrediaBank και της Premia Properties.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, με τις αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις σχετικές επενδυτικές ροές να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης MSCI Greece Standard περιλαμβάνει σήμερα 10 μετοχές και συγκεκριμένα τις: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Ωστόσο, το σημαντικότερο γεγονός για τις ελληνικές μετοχές τους επόμενους μήνες είναι η προγραμματισμένη αναβάθμιση της Ελλάδας από τον MSCI στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets). Η αναταξινόμηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο, κατά την αναθεώρηση των δεικτών τον Μάιο του 2027.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την τριμηνιαία αναθεώρηση του FTSE All World. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου, με τις αντίστοιχες ροές να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.

Σήμερα πραγματοποιείται επίσης το Mid Cap Conference της Euronext Athens, με τη συμμετοχή 22 εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες θα παρουσιάσουν στην επενδυτική κοινότητα τις οικονομικές επιδόσεις, τις επιχειρηματικές προοπτικές και τα επενδυτικά τους σχέδια. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Alter Ego Media, Alumil, ΑΒΑΞ, BriQ Properties, Capital Maritime Finance, Εκτέρ, Ideal Holdings, Interlife, Κρι Κρι, Lavipharm, Noval Property, ONYX, Orilina Properties, Performance Technologies, Premia Properties, Profile Software, Qualco, Real Consulting, Πλαστικά Θράκης, Safe Bulkers, Trade Estates και Trastor. Το συνέδριο πραγματοποιείται στην Αθήνα και αποτελεί ευκαιρία για απευθείας επαφές των διοικήσεων με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής προβολής των εταιρειών και τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος για τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.