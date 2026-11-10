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Με θετικές προοπτικές ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας στις διεθνείς αγορές δημιουργεί περιθώρια για συνέχιση της χθεσινής ανάκαμψης. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανοδική δυναμική μπορεί να διατηρηθεί, αν και με ηπιότερους ρυθμούς, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο επιλεκτικοί εν αναμονή των κρίσιμων μακροοικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (10/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,73% και διαπραγματεύεται στις 2.628,59 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.621,93 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.632,30 μονάδες.

Σημαντικό στήριγμα για τις αγορές αποτελεί η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Η εξέλιξη συνδέεται με την αυξανόμενη αισιοδοξία για ενδεχόμενο τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο προσεχές διάστημα, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, οι επενδυτές επαναξιολογούν την ένταση της διόρθωσης που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις τεχνολογικές μετοχές, με επίκεντρο τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η σταθεροποίηση του κλίματος και η αναζήτηση αγοραστικών ευκαιριών μετά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις ενισχύουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, προσφέροντας στηρίγματα και στην ελληνική αγορά.

Ωστόσο, το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας είναι η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει τις προσδοκίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve τον Δεκέμβριο, καθώς θα προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

Σε εγχώριο επίπεδο, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων, στις επικείμενες αναθεωρήσεις των διεθνών δεικτών, αλλά και στο συνέδριο εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης της Euronext Athens που διεξάγεται σήμερα.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Bally’s Intralot και η Σαράντης ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους μεγέθη σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ακολουθεί η Optima bank, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η Austriacard θα δημοσιεύσει τις επιδόσεις της μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου η HELLENiQ ENERGY θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της CrediaBank και της Premia Properties.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, με τις αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και τις σχετικές επενδυτικές ροές να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης MSCI Greece Standard περιλαμβάνει σήμερα 10 μετοχές και συγκεκριμένα τις: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Ωστόσο, το σημαντικότερο γεγονός για τις ελληνικές μετοχές τους επόμενους μήνες είναι η προγραμματισμένη αναβάθμιση της Ελλάδας από τον MSCI στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets). Η αναταξινόμηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο, κατά την αναθεώρηση των δεικτών τον Μάιο του 2027.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την τριμηνιαία αναθεώρηση του FTSE All World. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου, με τις αντίστοιχες ροές να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου.

Σήμερα πραγματοποιείται επίσης το Mid Cap Conference της Euronext Athens, με τη συμμετοχή 22 εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες θα παρουσιάσουν στην επενδυτική κοινότητα τις οικονομικές επιδόσεις, τις επιχειρηματικές προοπτικές και τα επενδυτικά τους σχέδια. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Alter Ego Media, Alumil, ΑΒΑΞ, BriQ Properties, Capital Maritime Finance, Εκτέρ, Ideal Holdings, Interlife, Κρι Κρι, Lavipharm, Noval Property, ONYX, Orilina Properties, Performance Technologies, Premia Properties, Profile Software, Qualco, Real Consulting, Πλαστικά Θράκης, Safe Bulkers, Trade Estates και Trastor. Το συνέδριο πραγματοποιείται στην Αθήνα και αποτελεί ευκαιρία για απευθείας επαφές των διοικήσεων με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής προβολής των εταιρειών και τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος για τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Θετικά πρόσημα με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν

Κέρδη +1,38% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.200,84 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,92% στις 6.754,15 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,05% στις 3.083,32 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 16,83 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς να κάνει τζίρο 6,6 εκατ. ευρώ και την Εθνική 2 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 192,41 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 54 μετοχές, αρνητικό για 15, ενώ 12 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank ενισχύεται κατά +2,1%, η Εθνική κατά +1,6%, η Πειραιώς κατά +1,5% και η Eurobank κατά +1,3%. Η CrediaBank κινείται ανοδικά κατά +1,6%, η Τράπεζα Κύπρου κατά +0,6% και η Optima bank κατά +0,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η HELLENiQ ENERGY ξεχωρίζει με άνοδο +3,4% και έπονται με κέρδη άνω του +2% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Cenergy. Πέριξ του +1% ενισχύονται η Motor Oil, η ElvalHalcor, η Aktor, η Metlen, η Aegean, ο ΔΑΑ, η Titan, η Viohalco και η Lamda Development.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν η Autohellas, η Ελλάκτωρ, η Euronext Athens και η Trade Estates. Από την άλλη πλευρά, κοντά στο -1% διαπραγματεύονται ο ΑΔΜΗΕ και η Noval Property.