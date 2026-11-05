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Καμία ειδοποίηση από τη ρωσική κυβέρνηση για ενδεχόμενες αλλαγές στις δραστηριότητές της στη χώρα δεν έχει λάβει η Coca-Cola HBC, όπως ξεκαθαρίζει με επίσημη ανακοίνωσή της, μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν στις αγορές η απόφαση του Κρεμλίνου για την Japan Tobacco International (JTI) και οι πληροφορίες ότι έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα για τις ρωσικές θυγατρικές της. Ο όμιλος, που είδε τη μετοχή του να καταγράφει απώλειες 14,12% στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σπεύδει παράλληλα να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του εκτός Ρωσίας και η εξυπηρέτηση του δανεισμού του δεν εξαρτώνται από τα κεφάλαια που παράγονται στη συγκεκριμένη αγορά.

«Η Coca-Cola HBC δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση από τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στις δραστηριότητές της στη Ρωσία», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, 5 Νοεμβρίου, από την έδρα του ομίλου στο Τσουγκ της Ελβετίας.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι δραστηριότητές της στη ρωσική αγορά λειτουργούν αυτοτελώς, σε τοπική βάση, από το 2022, όταν, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναδιαμορφώθηκε η παρουσία της στη χώρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η δεύτερη διευκρίνιση, με την οποία η διοίκηση επιχειρεί να καθησυχάσει την επενδυτική κοινότητα για τις πιθανές χρηματοοικονομικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης παρέμβασης.

«Η Coca-Cola HBC δεν βασίζεται σε εισοδήματα ή κεφάλαια από τη ρωσική δραστηριότητά της για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του ομίλου εκτός Ρωσίας ή για την εξυπηρέτηση του δανεισμού του», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για μια επισήμανση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα κεφάλαια που έχουν συσσωρευτεί στη Ρωσία υπόκεινται ήδη σε περιορισμούς ως προς τη μεταφορά τους εκτός της χώρας. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, στις 3 Ιουλίου 2026 τα ταμειακά διαθέσιμα των ρωσικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Multon, ανέρχονταν σε 1,04 δισ. ευρώ, έναντι 850,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η ανακοίνωση, πάντως, δεν υπεισέρχεται στις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε στα ενοποιημένα αποτελέσματα μια απώλεια του ελέγχου των ρωσικών θυγατρικών. Ο όμιλος περιορίζεται να επισημάνει ότι θα προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η βουτιά και η υπόθεση της Multon

Η παρέμβαση της Coca-Cola HBC ακολουθεί μια συνεδρίαση έντονων πιέσεων για τη μετοχή της, η οποία υποχώρησε κατά 14,12%, κλείνοντας στα 50,50 ευρώ, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχε κινηθεί ακόμη και πάνω από τα 60 ευρώ, στον απόηχο των ισχυρών αποτελεσμάτων εννεαμήνου. Η μεγάλη πτώση επηρέασε συνολικά το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με απώλειες 1,92%.

Αφορμή στάθηκε αρχικά η απόφαση του Ρώσου προέδρου κ. Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση τις συμμετοχές της JTI σε τέσσερις εταιρείες στη Ρωσία, μεταφέροντας τον έλεγχό τους στη ρωσική Industrial Assets. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ανάλογων παρεμβάσεων και σε άλλες επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τη ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, σύμφωνα με τις οποίες η Bochkari, παραγωγός μπίρας και αναψυκτικών με έδρα την περιοχή Αλτάι, έχει ζητήσει από τον κ. Πούτιν να θέσει υπό προσωρινή εξωτερική διαχείριση τις Multon και Multon Partners, προτείνοντας μάλιστα να αναλάβει η ίδια τη διαχείρισή τους.

Κατά το δημοσίευμα, το αίτημα υποβλήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου και διαβιβάστηκε στη ρωσική κυβέρνηση για εξέταση, ενώ πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι έχει εξασφαλίσει μερική υποστήριξη από αρμόδιους αντιπροέδρους της κυβέρνησης. Πρόκειται, ωστόσο, για αίτημα και όχι για ειλημμένη απόφαση μεταβολής του ιδιοκτησιακού ή διοικητικού καθεστώτος των δύο εταιρειών.

Το οικονομικό διακύβευμα

Η σημασία της υπόθεσης για την Coca-Cola HBC συνδέεται με το μέγεθος της ρωσικής δραστηριότητας, την οποία ο όμιλος διατήρησε μετά το 2022, παρά τη διακοπή παραγωγής των διεθνών σημάτων της Coca-Cola. Μέσω της Multon Partners συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά με τοπικά εμπορικά σήματα, όπως τα Dobry και Rich, διαθέτοντας δέκα παραγωγικές εγκαταστάσεις αναψυκτικών και χυμών.

Ο κύκλος εργασιών της ρωσικής δραστηριότητας ανήλθε το 2025 σε περίπου 1,61 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 14% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της BNP Paribas Exane, η Ρωσία αναμένεται να συνεισφέρει περίπου το 30% έως 40% των λειτουργικών κερδών και των κερδών ανά μετοχή της Coca-Cola HBC το 2026.

Τα μεγέθη αυτά εξηγούν γιατί η αγορά αντέδρασε τόσο έντονα στις πληροφορίες περί πιθανής υπαγωγής της Multon σε εξωτερική διαχείριση, παρά τη διαβεβαίωση του ομίλου ότι δεν εξαρτάται χρηματοδοτικά από τη ρωσική δραστηριότητα.

Η εξέλιξη έρχεται, μάλιστα, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ισχυρών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου της Coca-Cola HBC, που συνοδεύτηκαν από αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026. Η εικόνα αυτή επισκιάστηκε μέσα σε λίγες ώρες από τις εξελίξεις στη Μόσχα, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται πλέον στο ενδεχόμενο μιας νέας ρωσικής κρατικής παρέμβασης και στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για τον όμιλο.