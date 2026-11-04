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Με αυξημένους όγκους πωλήσεων, ενίσχυση μεριδίων αγοράς και ισχυρή δυναμική στα ενεργειακά ποτά, η Coca-Cola HBC ολοκλήρωσε το τρίτο τρίμηνο του 2026, αναβαθμίζοντας την πρόβλεψη για την ετήσια ανάπτυξη των εσόδων. Στην τηλεδιάσκεψη, η διοίκηση εξέφρασε εμπιστοσύνη στην επίτευξη των στόχων κερδοφορίας, αλλά περιέγραψε και τις προκλήσεις της επόμενης χρονιάς: υψηλότερες πιέσεις στις πρώτες ύλες, ανάγκη διατήρησης προσιτών επιλογών για τους καταναλωτές και συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σε επιμέρους αγορές.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 3,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6% σε δημοσιευμένη βάση και 9% σε αμιγώς οργανική αύξηση. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στους όγκους, που ενισχύθηκαν κατά 5,4%, ενώ τα οργανικά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 3,4%. Στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών έφθασε τα 9,73 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 10,4%, με οργανική ανάπτυξη 9,3% και οργανική αύξηση όγκων 6,7%.

Ο όμιλος αναμένει πλέον οργανική αύξηση εσόδων ελαφρώς υψηλότερη από το εύρος 6%-7% για το σύνολο του 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης κοντά στο ανώτατο όριό του. Παράλληλα, διατηρεί την πρόβλεψη οργανικής αύξησης των λειτουργικών κερδών κατά 8%-10%, μετά την άνοδο 11,5% της προηγούμενης χρήσης. Η διατήρηση του στόχου κερδοφορίας, παρά την αναβάθμιση των εσόδων, αντανακλά τις επιβαρύνσεις του δεύτερου εξαμήνου. Το τέταρτο τρίμηνο περιλαμβάνει τέσσερις λιγότερες ημέρες πωλήσεων, έναντι τεσσάρων επιπλέον ημερών στο πρώτο τρίμηνο. Ταυτόχρονα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλότερες τιμές καυσίμων εντείνουν τις πιέσεις στο κόστος, ενώ οι διαταραχές στην Ουκρανία επιβαρύνουν τη λειτουργία. Η διοίκηση διευκρίνισε ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν ενσωματωθεί στις προβλέψεις, όπως και η συνέχιση των επενδύσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Η επίδοση του τριμήνου συνδύασε οικονομικά προσιτές επιλογές με βελτίωση του μείγματος πωλήσεων. Η συμμετοχή των συσκευασιών ατομικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 180 μονάδες βάσης, με θετική ανταπόκριση σε νέες προτάσεις, όπως το κουτί Coca-Cola των 500 ml στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στην Πολωνία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι ανατιμήσεις αντιπροσώπευσαν περίπου τα τρία τέταρτα της ενίσχυσης του δείκτη τιμών και μείγματος. Η θετική συμβολή προϊόντων και συσκευασιών περιορίστηκε εν μέρει από την ταχύτερη ανάπτυξη της Νιγηρίας και της Αιγύπτου, όπου τα έσοδα ανά κιβώτιο είναι χαμηλότερα.

Τα ενεργειακά ποτά παρέμειναν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος βασικός κλάδος, με αύξηση όγκων 24,7%. Τα ανθρακούχα αναψυκτικά ενισχύθηκαν κατά 4,5%, τα μη ανθρακούχα κατά 3,2% και τα αθλητικά ποτά κατά περισσότερο από 20%. Ο καφές στο δίκτυο πωλήσεων εκτός σπιτιού αυξήθηκε κατά 10,1%, αν και οι συνολικοί όγκοι καφέ μειώθηκαν κατά 2,3%, λόγω της στρατηγικής επικέντρωσης στο συγκεκριμένο κανάλι. Η Coca-Cola χωρίς ζάχαρη και καφεΐνη συνέχισε να καταγράφει τριψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Η ισχυρή εμπορική εκτέλεση αποτυπώθηκε και στα μερίδια αγοράς. Στο διάστημα έως τον Αύγουστο, ο όμιλος κέρδισε 70 μονάδες βάσης σε αξία στα μη αλκοολούχα έτοιμα προς κατανάλωση ποτά και 40 μονάδες βάσης στα ανθρακούχα αναψυκτικά, βάσει των μετρήσεων που εξαιρούν τη Ρωσία.

Στις ανεπτυγμένες αγορές, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, με άνοδο όγκων 5,6% και εσόδων ανά κιβώτιο 2,3%. Η Ελλάδα παρουσίασε αύξηση όγκων με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό και επιτάχυνση έναντι του δεύτερου τριμήνου. Αντίστοιχη ανάπτυξη καταγράφηκε στην Ιταλία, ενώ θετική ήταν η εικόνα στην Ιρλανδία και στην Αυστρία. Η Ελβετία ξεχώρισε με χαμηλή διψήφια αύξηση όγκων, υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τον χαμηλό πληθωρισμό και την ομαλοποίηση των συναλλαγών με σημαντικό πελάτη.

Η διοίκηση αναγνώρισε τη θετική συμβολή του καιρού (παρατεταμένοι καύσωνες, λειψιδρία), αποδίδοντας όμως το μεγαλύτερο μέρος της επίδοσης στον εμπορικό σχεδιασμό. Για το 2027 χαρακτήρισε εύλογη την παραδοχή χαμηλής μονοψήφιας αύξησης όγκων στις ανεπτυγμένες αγορές. Ειδικά για την Ιταλία, υπογράμμισε τα περιθώρια αύξησης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης και την απόδοση των επενδύσεων στην εμπορική ομάδα και στο κανάλι εκτός σπιτιού.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,7%, οι όγκοι κατά 3,7% και τα έσοδα ανά κιβώτιο κατά 4,8%. Η διοίκηση αναμένει βελτίωση της κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο, μετά τις αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ και προσωπικού του πρώτου. Στην Πολωνία, οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στο νερό, ενώ τα ανθρακούχα αναψυκτικά αναπτύσσονται και τα ενεργειακά ποτά καταγράφουν χαμηλή διψήφια αύξηση όγκων. Δεν επιβεβαιώθηκε ότι η αδυναμία επιμέρους κατηγοριών αποτελεί διαρθρωτική συνέπεια του συστήματος επιστροφής εγγύησης συσκευασιών.

Στις αναδυόμενες αγορές, η οργανική ανάπτυξη εσόδων έφθασε το 9,8%, με αύξηση όγκων 5,8% και εσόδων ανά κιβώτιο 3,8%. Η Νιγηρία παρουσίασε χαμηλή διψήφια αύξηση όγκων και οδεύει προς έκτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης μεριδίων αγοράς. Οι δράσεις για την 75η επέτειο παρουσίας στη χώρα συνέβαλαν στην επίδοση, αλλά η διοίκηση τόνισε ότι η ανάπτυξη στηρίζεται σε ευρύτερο πρόγραμμα πρωτοβουλιών. Αισιόδοξη εμφανίστηκε και για την Αίγυπτο, όπου οι όγκοι αυξήθηκαν με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό, παρά την απαιτητική συγκριτική βάση.

Αντίθετα, η Ρουμανία παραμένει υπό πίεση από τις φορολογικές και ρυθμιστικές αλλαγές και την ασθενέστερη κατανάλωση. Η εταιρεία προσαρμόζει τις τιμές και τις συσκευασίες της και συνεχίζει να κερδίζει μερίδια, χωρίς να προσδιορίζει χρόνο επιστροφής σε αύξηση όγκων. Ασθενέστερη καταναλωτική εικόνα καταγράφεται και στη Βουλγαρία.

Στην Ουκρανία, οι όγκοι μειώθηκαν κατά περισσότερο από 20%, καθώς οι διαταραχές που ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου επηρεάζουν την παραγωγή, την τροφοδοσία και τη λειτουργία των πελατών. Οι εισαγωγές από άλλες χώρες περιορίζουν τις ελλείψεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες μεταφοράς. Η διοίκηση συνέστησε να μην αναμένεται επιστροφή στα περυσινά επίπεδα όγκων στο τέταρτο τρίμηνο.

Για το 2027, το εύρος οργανικής ανάπτυξης εσόδων 6%-7% παραμένει ως το επικρατέστερο σενάριο αναφοράς, με πιο ισορροπημένη συμβολή όγκων, τιμών και μείγματος. Οι αναλυτικοί στόχοι θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο. Ο πληθωρισμός στο κόστος πωληθέντων ανά κιβώτιο αναμένεται ελαφρώς υψηλότερος από το 2026, για το οποίο προβλέπεται χαμηλή έως μεσαία μονοψήφια αύξηση. Η κάλυψη των βασικών πρώτων υλών ανέρχεται στο 100% για φέτος και σε άνω του 40% για το 2027.

Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες παραμένουν εντός του εύρους 6,5%-7,5% των πωλήσεων, με προσδοκία ακόμη μίας χρονιάς καλής παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών. Η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, με εγκρίσεις σε πέντε από τις έξι δικαιοδοσίες και εκκρεμότητα στην Τανζανία. Αμετάβλητη παραμένει η εκτίμηση για ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό από το πρώτο έτος ολοκλήρωσης.

Συνολικά η εικόνα των αποτελεσμάτων είναι υποστηρικτική για την εταιρία καθώς αναμένεται να υπερβεί τους αρχικούς στόχους χωρίς να περιλαμβάνεται ακόμα η συνεισφορά της Coca Cola Africa. Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της Αγοράς η CCHBC αναμένεται να εμφανίσει έσοδα 12,5 δισ. ευρώ, 1,5 δισ. ευρώ λειτουργικά κέρδη (EBIT) και συγκρίσιμη καθαρή κερδοφορία 1,063 δισ. ευρώ.