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Τι δουλειά έχει μια εταιρεία από την Ελλάδα να φτιάχνει λογισμικό για εκκλησίες; Και μάλιστα για εκκλησίες στις Ηνωμένες Πολιτείες; Η πρώτη σκέψη, ακούγοντας την ιστορία της Gracely, είναι ότι μάλλον κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Η απορία μεγαλώνει όταν μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία, ο Σωκράτης Κουμπάρδας, είναι από τον Ασπρόπυργο και, όταν εντόπισε αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία, δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Αμερική. Είχε συναντήσει στο διαδίκτυο δύο λέξεις που του κίνησαν την περιέργεια: «church software».

«Μου φάνηκε πολύ παράξενο. Σκεφτείτε ότι δεν είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου στην Αμερική. Ήταν δύσκολο ακόμα και να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό», λέει στο newmoney.

Σήμερα, περισσότερες από 200 εκκλησίες στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη Gracely.

Η ιδέα, η προβατίνα και ο Ασπρόπυργος

Η αναζήτηση ξεκίνησε στα γραφεία της Starttech Ventures, που ως venture builder χτίζει B2B SaaS εταιρείες από την Αθήνα για την παγκόσμια αγορά. Το καλοκαίρι του 2022, η ιδέα του Σωκράτη βγήκε από το γραφείο και έφτασε σε ένα τραπέζι στον Ασπρόπυργο. Ήταν η ετήσια συνάντηση της Starttech ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, με προβατίνα —«γλύκισμα το λέμε στον Ασπρόπυργο», όπως έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή του. Εκεί παρουσίασε την ιδέα στον Δημήτρη Τσίγκο, συνιδρυτή και πρόεδρο της Starttech Ventures.

«Τους ανακοίνωσα ότι θα ξεκινήσω την Gracely. Γελάσαμε όλοι καλοπροαίρετα, γιατί ακουγόταν πολύ ξένο. Ταυτόχρονα όμως όλοι καταλαβαίναμε ότι μια τέτοια ιδέα μπορεί να πάει πολύ μακριά», θυμάται.

Τον Φεβρουάριο του 2023 ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης του προϊόντος.

«Αυτό είναι και η δύναμη ενός venture builder. Δεν ξεκινάς ποτέ μόνος. Από την πρώτη μέρα είχα δίπλα μου έμπειρους ανθρώπους σε marketing, product, SEO και λογιστική. Εγώ μπορούσα να εστιάσω στους πελάτες και στο προϊόν. Έτσι μια μικρή ομάδα κατάφερε να κινηθεί πολύ γρήγορα», εξηγεί στο newmoney.

«Fake it until you make it»

Ο πρώτος πελάτης ήρθε πριν συμπληρωθεί ο πρώτος χρόνος της εταιρείας. «Τους πρώτους πελάτες δεν τους βρήκαμε εμείς. Μας βρήκαν εκείνοι, μέσα από τις διαφημίσεις μας. Τον Φεβρουάριο του 2025 είχαμε ανοιχτή μια πρώτη, απλή εκδοχή του προϊόντος. Για εμάς ήταν ακόμα δοκιμαστική. Δεν είχαμε κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε κάποια μεγάλη αλλαγή. Και ξαφνικά, εκκλησίες άρχισαν να αγοράζουν. Χωρίς να το ξέρουμε, είχαμε κάνει launch το MVP μας. Δεν το αποφασίσαμε εμείς, μας το είπαν οι πελάτες μας.»

Εκείνη η ανταπόκριση έφερε και την ευθύνη να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών, ενώ το προϊόν βρισκόταν ακόμη υπό ανάπτυξη.

«Εκείνη την περίοδο ακολουθήσαμε το γνωστό motto “fake it until you make it”. Δεν είχαμε ακόμα όλα όσα θα θέλαμε, αλλά δεσμευτήκαμε στους πελάτες μας και δουλέψαμε σκληρά για να τα χτίσουμε. Τους μιλούσα ο ίδιος, άκουγα τα προβλήματά τους και τους αντιμετωπίσαμε ως συνεργάτες. Κάπως έτσι, το “fake it” έγινε “make it”. Και συνεχίζουμε να χτίζουμε μαζί τους».

Τι αγοράζει μια εκκλησία

Μια αμερικανική εκκλησία μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη κοινότητα, με μέλη, εθελοντές, εκδηλώσεις και δωρεές που στηρίζουν τα οικονομικά της. Χρειάζεται να οργανώνει ανθρώπους και δραστηριότητες, να επικοινωνεί με τα μέλη της και να παρακολουθεί τις εισφορές τους.

Αυτές τις καθημερινές ανάγκες επιχειρεί να καλύψει η Gracely, εστιάζοντας στις μικρές και μεσαίες εκκλησίες.

Για να καταλάβει καλύτερα αυτές τις ανάγκες, ο Σ. Κουμπάρδας ταξίδεψε πρόσφατα στις ΗΠΑ και επισκέφθηκε εκκλησίες που χρησιμοποιούν τη Gracely. «Ξέραμε ότι δεν ξέραμε», λέει για την απόφαση να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους με τους οποίους μέχρι τότε επικοινωνούσε από την Αθήνα.

«Όταν επισκέπτεσαι έναν πελάτη στον χώρο του, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα από ό,τι σε μια βιντεοκλήση. Βλέπεις τι έχουν στην είσοδο, πώς είναι στημένος ο χώρος. Ακούς ιστορίες για το πώς μας βρήκαν και ποια προβλήματα έχουν. Νιώθεις τον πόνο τους. Αυτό δεν το ζεις σε ένα Google Meet μισής ώρας».

Οι επισκέψεις ανέδειξαν λειτουργίες που χρειάζονται βελτίωση και άλλες που πρέπει να προστεθούν. Η υποδοχή, όμως, ήταν εκείνη που τον συγκίνησε περισσότερο. «Με περίμεναν στην πόρτα με ένα τεράστιο χαμόγελο, χαρούμενοι που κάποιος ήρθε από τόσο μακριά για να λύσει τα προβλήματά τους. Ήταν τόσο ζεστοί με έναν ξένο, που σε πολλούς είπα: “Χωρίς να το ξέρετε, έχετε την ελληνική φιλοξενία”».

Από τον Φεβρουάριο του 2025, τα έσοδα της Gracely έχουν αυξηθεί πάνω από 35 φορές και οι πελάτες της πάνω από 25 φορές, ενώ πλησιάζει τα 100.000 δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα.

«Η αμερικανική αγορά είναι τεράστια και εκεί θα μείνει η εστίασή μας» λέει ο Σ. Κουμπάρδας. «Στο μυαλό μας έχουμε και την επέκταση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως NGOs, NPOs και συλλόγους. Πρόκειται για οργανισμούς που λειτουργούν με το ίδιο μοντέλο: έχουν μέλη, εθελοντές, εκδηλώσεις και στηρίζονται σε δωρεές. Πριν κάνουμε όμως αυτό το βήμα, θέλουμε πρώτα να πατάμε καλά στα πόδια μας στην πρώτη αγορά μας.»

Η ομάδα αριθμεί τρεις εργαζομένους πλήρους απασχόλησης (Σωκράτης Κουμπάρδας, Θανάσης Μαστρογιάννης, Αλέξανδρος Κουτσαντωνίου), με την υποστήριξη στελεχών της Starttech, η οποία είναι συνιδρυτής και βασικός χρηματοδότης της Gracely, και παραμένει στην Αθήνα, χωρίς σχέδια μετεγκατάστασης στις ΗΠΑ.

«Χαιρόμαστε που ως οικοσύστημα δυναμώνουμε το Athens Hub και φέρνουμε εδώ ταλέντα από το εξωτερικό», τονίζει.

Θα μπορούσε η Gracely να βρει πελάτες και στην Ελλάδα;

«Όχι, τουλάχιστον όχι στη σημερινή της μορφή», απαντά ο Κουμπάρδας, εξηγώντας ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τις διαφορετικές ανάγκες οργάνωσης των αμερικανικών εκκλησιών. «Στην Ελλάδα η δομή και η λειτουργία της Εκκλησίας είναι άλλη. Κοινή είναι μόνο η λέξη “εκκλησία”».