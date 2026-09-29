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Το νέο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, όπου περίπου 270 μαθητές άφησαν πίσω τους τις προκατασκευασμένες αίθουσες και μπήκαν φέτος σε ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο, επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι αποτελεί «συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της», προκειμένου να υλοποιηθεί «ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια».

«Λιγότερα κενά, καλύτερη προετοιμασία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην εικόνα με την οποία άνοιξαν φέτος τα σχολεία, σημειώνοντας ότι «η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία». Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στο νέο κτίριο, μπήκε στις αίθουσες διδασκαλίας και συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές.

Από τα κοντέινερ στο νέο σχολείο

Η περίπτωση του 4ου Γυμνασίου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Το σχολείο λειτουργούσε επί χρόνια σε προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, με τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.

Η κατασκευή του νέου σχολικού συγκροτήματος ολοκληρώθηκε φέτος μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Το νέο κτίριο διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και σήμερα φιλοξενεί περίπου 270 μαθητές.

Το νέο σχολείο αντικαθιστά έτσι μια προσωρινή λύση που είχε διαρκέσει για περισσότερα από δύο δεκαετίες, καθώς οι προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις είχαν χρησιμοποιηθεί μετά τον σεισμό του 1999.

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