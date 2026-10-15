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Στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προχωρεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), επενδύοντας έως 40 εκατ. ευρώ στο επενδυτικό κεφάλαιο Avallon MBO Fund IV, το οποίο επικεντρώνεται στη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η πρωτοβουλία αφορά κυρίως στην Πολωνία, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, τη διεύρυνση της πρόσβασης σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η επένδυση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των διοικητικών ομάδων στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών τους, καθώς και στην υποστήριξη επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική δυναμικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Επενδυτικός στόχος έως 260 εκατ. ευρώ

Το Avallon MBO Fund IV, το οποίο διαχειρίζεται η Avallon, στοχεύει στη συγκέντρωση συνολικών κεφαλαίων ύψους 220 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα 260 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό, τουλάχιστον το 70% των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην Πολωνία, ενώ ποσοστό έως 30% θα επενδυθεί σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στις αγορές αυτές περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.

Το επενδυτικό κεφάλαιο θα δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, αξιοποιώντας τόσο άμεσες μετοχικές επενδύσεις όσο και υβριδικά χρηματοδοτικά εργαλεία που συνδυάζουν χαρακτηριστικά ιδίων και δανειακών κεφαλαίων.

Βασικός στόχος είναι η παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Οι δυσκολίες χρηματοδότησης στην περιοχή

Η συμμετοχή της EBRD εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια υψηλότερου επενδυτικού κινδύνου παραμένει περιορισμένη.

Τα τελευταία χρόνια, η συγκέντρωση κεφαλαίων από επενδυτικά σχήματα private equity στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, γεγονός που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη μικρότερων επιχειρήσεων.

Η Αντρέα Μοράρου, διευθύνουσα σύμβουλος της EBRD για την Κεντρική Ευρώπη και τις χώρες της Βαλτικής, υπογράμμισε τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομική δραστηριότητα.

«Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ζωτική πηγή καινοτομίας, απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Μέσω της επένδυσής μας στο Avallon MBO Fund IV, θα βοηθήσουμε φιλόδοξες επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά, να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να συμβάλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Ντιρκ Βέρνερ, διευθύνων σύμβουλος της EBRD για τις μετοχικές επενδύσεις, επισήμανε ότι οι συνθήκες άντλησης κεφαλαίων παραμένουν δύσκολες ακόμη και για καθιερωμένους διαχειριστές επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, η στήριξη της EBRD είναι καθοριστική για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών κεφαλαίων private equity, τα οποία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.

Η στρατηγική της Avallon και η παρουσία της EBRD στην Πολωνία

Ο Τόμας Σταμιρόφσκι, διευθύνων εταίρος της Avallon, τόνισε τη μακροχρόνια συνεργασία με την EBRD, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή τράπεζα έχει συμμετάσχει ως βασικός επενδυτής σε τέσσερα διαδοχικά επενδυτικά κεφάλαια της εταιρείας.

«Εκτιμούμε τόσο τη μακροχρόνια συνεργασία μας όσο και τον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει η EBRD στην επιτυχή συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη», δήλωσε.

Η Avallon, με έδρα την Πολωνία, δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων private equity, εστιάζοντας κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.

Για περισσότερα από 25 χρόνια, συνεργάζεται με διοικητικές ομάδες επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας διαδικασίες διαδοχής στη διοίκηση, επιχειρηματικής επέκτασης, επαγγελματικής οργάνωσης και συγκέντρωσης της αγοράς.

Η EBRD συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους θεσμικούς επενδυτές στην Πολωνία, έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα επενδύσεις άνω των 17 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 610 έργα.

Η τράπεζα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, αξιοποιώντας δανειακά κεφάλαια, μετοχικές συμμετοχές και υβριδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο μέσω άμεσων επενδύσεων όσο και μέσω επενδυτικών σχημάτων.

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