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Τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ σημείωσε η παγκόσμια αγορά smartphones το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς η εκτόξευση του κόστους των μνημών οδήγησε σε μείωση 22% των αποστολών συσκευών, με τις προοπτικές να παραμένουν ιδιαίτερα δυσοίωνες, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς IDC.

Η αύξηση του κόστους αποθήκευσης δεδομένων κατά τον τελευταίο χρόνο, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από την ισχυρή ζήτηση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης (AI), έχει πλήξει την κερδοφορία σε ολόκληρο τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας.

Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές, να περιορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών και να εγκαταλείπουν μοντέλα χαμηλού κόστους, σύμφωνα με την IDC.

Οι κινεζικές εταιρείες, όπως η Xiaomi και η Oppo, δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών, ενώ η Apple και η Samsung Electronics επέδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, χάρη στο υψηλότερο ποσοστό premium συσκευών στο χαρτοφυλάκιό τους.

Οι κατασκευαστές συσκευών αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια μόνιμη διαρθρωτική αλλαγή στην αγορά, με την IDC να εκτιμά πλέον ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη δεν θα έρθει πριν από το 2028, στην καλύτερη περίπτωση.

Καθώς οι εταιρείες αυξάνουν τις τιμές και στρέφουν τους καταναλωτές προς τις κορυφαίες και ακριβότερες εκδόσεις των smartphones, η μακροπρόθεσμη αυτή τάση αναμένεται να ευνοήσει την Apple και άλλους κατασκευαστές που διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα διανομής και ισχυρή παρουσία στην κατηγορία των premium συσκευών.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες εκτιμάται ότι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο σε μια συνολικά μικρότερη αγορά, την ώρα που οι κατασκευαστές οικονομικότερων smartphones θα αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες.

IDC: «Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη»

Η προειδοποίηση της IDC είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η κρίση στο κόστος των μνημών δεν φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.

«Οι σημερινοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η αγορά δεν έχει φτάσει ακόμη στο χαμηλότερο σημείο της», δήλωσε η Ναμπίλα Πόπαλ, διευθύντρια ερευνών της IDC.

«Το κόστος των μνημών έχει αυξηθεί περίπου 350% σε σχέση με πέρυσι και συνεχίζει να ανεβαίνει, ασκώντας σημαντικές πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών και στις αποστολές συσκευών. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη», προειδοποίησε.

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