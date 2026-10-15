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Η Ρωσία έχει σχεδόν ολοκληρώσει την κατασκευή μιας νέας μεγάλης βάσης εκτόξευσης drones με κινητήρες τζετ μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες, σύμφωνα με αμυντικούς ειδικούς και ανάλυση δορυφορικών εικόνων, σε μια ακόμη ένδειξη ενίσχυσης των επιθετικών δυνατοτήτων της κοντά στην Ουκρανία.

Η εγκατάσταση, η οποία στις 31 Αυγούστου βρισκόταν σε ένα άδειο χωράφι στην περιοχή Ροστόφ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, είχε μέχρι την Τετάρτη μετατραπεί σε ένα συγκρότημα έκτασης περίπου 126 γηπέδων ποδοσφαίρου, σύμφωνα με εμπορικές δορυφορικές εικόνες.

Η κατασκευή συμπίπτει με την απότομη αύξηση της χρήσης ρωσικών επιθετικών drones με κινητήρες τζετ κατά της Ουκρανίας, η οποία δυσκολεύεται να αναχαιτίσει τα ταχύτερα όπλα, που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 600 χλμ. την ώρα, μεταδίδει το Reuters.

Νέα βάση για τα Geran-4 και Geran-5

Ο Μάικ Μόνικ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών DroneSec, εκτίμησε ότι η εγκατάσταση που αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση των Geran-4 και Geran-5, των νεότερων τύπων ρωσικών drones με κινητήρες τζετ.

Στη δυτική πλευρά της εγκατάστασης διακρίνονται οκτώ πλατφόρμες με ράγες εκτόξευσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση των συγκεκριμένων drones. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα υφιστάμενο ρωσικό δίκτυο τουλάχιστον 11 σταθερών εγκαταστάσεων εκτόξευσης που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Η ταχύτητα κατασκευής δείχνει πόσο εύκολα η Ρωσία μπορεί πλέον να αναπτύσσει γρήγορα καθιερωμένες επιθετικές δυνατότητες», δήλωσε ο Μόνικ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκατάσταση φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και πιθανότατα θα χρειαστούν μόλις λίγες εβδομάδες για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ενδεχομένως και νωρίτερα.

Πρόκληση για το ΝΑΤΟ

Η κατασκευή της βάσης πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ επιδεινώνονται.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν τη Μόσχα ότι εντείνει μια εκστρατεία σαμποτάζ, παραβιάσεων με drones και κυβερνοεπιθέσεων εναντίον ευρωπαϊκών χωρών. Η Ρωσία, από την πλευρά της, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκλείσει τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ο Μόνικ χαρακτήρισε πρόκληση για τη Δύση τον συνδυασμό της βιομηχανικής παραγωγής drones με κινητήρες τζετ, της αυξανόμενης τεχνολογικής τους εξέλιξης και της σχετικά περιορισμένης ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων αντιμετώπισης drones σε πολλές χώρες του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε, η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δημιουργεί στρατηγική ευπάθεια για τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Η νέα εγκατάσταση ενδέχεται να έχει δυνατότητα εκτόξευσης 100 ή και περισσότερων drones με κινητήρες τζετ μέσα σε 24 ώρες, αν και η πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα θα εξαρτάται από παράγοντες όπως οι διαθέσιμες προμήθειες και οι στόχοι.

Ο Ρομπ Τζόρνταν, διευθυντής προγράμματος του βρετανικού ινστιτούτου RUSI, δήλωσε ότι οι βάσεις από σκυρόδεμα και δύο πιθανές ράγες απογείωσης που φαίνονται στις εικόνες είναι συμβατές με εγκαταστάσεις εκτόξευσης των ρωσικών drones Geran.

Όπως σημείωσε, ο ρυθμός κατασκευής μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι εντυπωσιακός και δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Ρωσία στις δυνατότητες πλήγματος σε βάθος.

Οι δορυφορικές εικόνες της 31ης Αυγούστου έδειχναν μόνο λίγα οχήματα σε ένα χωράφι, χωρίς εμφανή σημάδια κατασκευαστικών εργασιών.

Την επόμενη κιόλας ημέρα, νέες εικόνες έδειξαν ότι οι εργασίες είχαν ξεκινήσει.

Η εγκατάσταση καταλαμβάνει έκταση περίπου 0,9 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση του Μιλερόβο, όπου εδρεύει το 31ο Σύνταγμα Αεροπορίας Μαχητικών Φρουρών.

Σύμφωνα με τη DroneSec, η νέα εγκατάσταση πιθανότατα βρίσκεται μέσα στην «ομπρέλα» αεράμυνας που παρέχουν τα συστήματα της αεροπορικής βάσης, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολεύει μια προσπάθεια της Ουκρανίας να την πλήξει.

Από τις οκτώ πλατφόρμες εκτόξευσης, οι δύο διέθεταν ήδη ράγες, ενώ σε δύο ακόμη βάσεις κατασκευάζονταν ράγες. Παράλληλα, νέες εργασίες ήταν ορατές από το διάστημα κατά τη διάρκεια τριών ημερών αυτής της εβδομάδας.

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