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Μια ομάδα εξαιρετικά πλούσιων επιχειρηματικών στελεχών, που δημιούργησαν τις περιουσίες τους στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων ή σε δραστηριότητες που συνδέονται με αυτόν, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, δαπανώντας συνολικά περισσότερα από 56 εκατ. δολάρια κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εκλογικού κύκλου, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Οι επιχειρηματίες έχουν χρηματοδοτήσει υποψηφίους που διάκεινται ευνοϊκά προς τα κρυπτονομίσματα, καθώς και πολιτικές επιτροπές υπερενισχυμένης χρηματοδότησης, γνωστές ως super PACs, οι οποίες υποστηρίζουν τον συγκεκριμένο κλάδο και έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να δαπανούν απεριόριστα χρηματικά ποσά.

Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν μέρος της συνολικής εκστρατείας πολιτικών δαπανών της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων, που ανέρχεται σε περίπου 175 εκατ. δολάρια στον παρόντα εκλογικό κύκλο, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά στοιχεία.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος των χρημάτων κατευθύνεται πέρα από τα ζητήματα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προς υποψηφίους και μηχανισμούς πολιτικής χρηματοδότησης που ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις των δωρητών σε θέματα όπως η τεχνολογία, η καινοτομία, η ενεργειακή πολιτική, η φορολογία και η οικονομική ανάπτυξη.

Ακολουθούν τα στελέχη του κλάδου των cryptos που έχουν δαπανήσει τουλάχιστον 500.000 δολάρια κατά τον εκλογικό κύκλο 2025-2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ (Federal Election Commission – FEC).

Τα συνολικά ποσά περιλαμβάνουν εισφορές προς υποψηφίους, κομματικές επιτροπές και επιτροπές πολιτικής δράσης (PACs), καθώς και ορισμένες δωρεές που πραγματοποιήθηκαν μέσω συνδεδεμένων οντοτήτων.

Δεν περιλαμβάνονται οι δωρεές προς πολιτικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της λεγόμενης «σκοτεινής χρηματοδότησης» (dark money), οι οποίες δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την ταυτότητα των χρηματοδοτών τους.

Από τους υπολογισμούς εξαιρέθηκαν επίσης οι συνήθεις μεταφορές χρημάτων από κοινές επιτροπές συγκέντρωσης πόρων, ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση.

Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος – Συνιδρυτές της Gemini Space Station

Οι επιχειρηματίες των κρυπτονομισμάτων Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος έχουν συνεισφέρει σχεδόν 13 εκατ. δολάρια ο καθένας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εκλογικού κύκλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους κατευθύνθηκε στη MAGA Inc., τη βασική επιτροπή super PAC που υποστηρίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα δίδυμα αδέλφια αποτελούν επίσης τους κύριους χρηματοδότες του Digital Freedom Fund (DFF), μιας επιτροπής super PAC που έχει πραγματοποιήσει δαπάνες στον συγκεκριμένο εκλογικό κύκλο με στόχο την αντίθεση στην υποψηφιότητα του Δημοκρατικού Σέροντ Μπράουν.

Ο Μπράουν, ο οποίος αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, διεκδικεί μια έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ από το Οχάιο.

Το Winklevoss Capital Fund, η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων και διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας των δύο αδελφών, έχει συνεισφέρει 21,3 εκατ. δολάρια στο DFF κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο.

Μπράιαν Άρμστρονγκ – Διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Coinbase

Ο Μπράιαν Άρμστρονγκ, ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, έχει διαθέσει περίπου 1 εκατ. δολάρια σε ομοσπονδιακούς υποψηφίους, κομματικές επιτροπές και PACs.

Οι συνεισφορές του έχουν κατανεμηθεί περίπου ισόποσα μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Παράλληλα, πραγματοποίησε δωρεές δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε διάφορους υποψηφίους για το Κογκρέσο και από τις δύο πολιτικές παρατάξεις.

Κρις Λάρσεν – Συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Ripple Labs

Ο Κρις Λάρσεν, συνιδρυτής της Ripple Labs, η οποία δραστηριοποιείται στις πληρωμές μέσω τεχνολογίας blockchain, έχει δαπανήσει τουλάχιστον 14,6 εκατ. δολάρια κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχει κατευθυνθεί σε οργανώσεις που συνδέονται με τους Δημοκρατικούς ή επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα.

Στις δωρεές του περιλαμβάνονται 6 εκατ. δολάρια προς την επιτροπή super PAC Invest in Tomorrow Coalition, η οποία υποστηρίζει υποψηφίους που τάσσονται υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, ο Λάρσεν δώρισε 4,5 εκατ. δολάρια στο You Can Push Back PAC, μια επιτροπή που επικεντρώνεται στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Μαρκ Άντρισεν και Μπεν Χόροβιτς – Συνιδρυτές της Andreessen Horowitz

Η ομώνυμη εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων των Μαρκ Άντρισεν και Μπεν Χόροβιτς, η Andreessen Horowitz, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Coinbase, αλλά και σε επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Άντρισεν προσέφερε 3 εκατ. δολάρια στη MAGA Inc., καθώς και περίπου 719.000 δολάρια σε άλλες πολιτικές συνεισφορές.

Τα επιπλέον αυτά χρήματα κατευθύνθηκαν κυρίως σε κομματικές επιτροπές, επιτροπές πολιτικής δράσης που συνδέονται με ηγετικά στελέχη και υποψηφίους με προσανατολισμό προς τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Χόροβιτς συνεισέφερε επίσης 3 εκατ. δολάρια στη MAGA Inc., καθώς και σχεδόν 1 εκατ. δολάρια σε κομματικές επιτροπές και υποψηφίους.

Στις δωρεές του περιλαμβάνονται σχεδόν 215.000 δολάρια προς την Εθνική Ρεπουμπλικανική Επιτροπή Γερουσιαστικών Εκλογών (National Republican Senatorial Committee).

Μάικ Νοβόγκρατς – Διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Galaxy Digital

Ο Μάικ Νοβόγκρατς, ένας από τους πρώτους επενδυτές στο Bitcoin και ένθερμος υποστηρικτής του κρυπτονομίσματος, έχει πραγματοποιήσει δωρεές ύψους τουλάχιστον 1,9 εκατ. δολαρίων κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνθηκε σε οργανώσεις που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς και σε ομάδες που πραγματοποιούν ανεξάρτητες εκλογικές δαπάνες.

Συγκεκριμένα, περίπου 780.000 δολάρια προσφέρθηκαν στο Next Generation Action PAC, το οποίο επικεντρώνεται στην εκλογή νεότερων υποψηφίων του Δημοκρατικού Κόμματος.

Επιπλέον, ο Νοβόγκρατς συνεισέφερε 250.000 δολάρια στο The Bench PAC, μια ακόμη επιτροπή που συνδέεται με τους Δημοκρατικούς.

Κρις Ντίξον – Εταίρος της Andreessen Horowitz

Ο Κρις Ντίξον, ιδρυτής του a16z crypto, του εξειδικευμένου επενδυτικού βραχίονα της Andreessen Horowitz για τα κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία blockchain, έχει πραγματοποιήσει δωρεές περίπου 867.000 δολαρίων.

Οι συνεισφορές του έχουν κατευθυνθεί σε εκλογικές επιτροπές τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών, σε υποψηφίους, σε PACs που συνδέονται με ηγετικά πολιτικά στελέχη, καθώς και σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα κρυπτονομισμάτων.

Ματ Χουάνγκ – Συνιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της Paradigm

Ο Ματ Χουάνγκ, συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Paradigm, η οποία επικεντρώνεται στα κρυπτονομίσματα και στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει συνεισφέρει τουλάχιστον 831.000 δολάρια.

Οι δωρεές του έχουν κατευθυνθεί κυρίως σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους και κομματικές επιτροπές.

Τσαρλς Κασκαρίλα – Διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Paxos

Ο Τσαρλς Κασκαρίλα, διευθύνων σύμβουλος της Paxos, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στα stablecoins και στις υποδομές blockchain, έχει διαθέσει περίπου 642.000 δολάρια σε πολιτικές συνεισφορές.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων υποστήριξε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, μέσω των βασικών κομματικών επιτροπών και άλλων επιτροπών πολιτικής δράσης.