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Σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση νέων κεφαλαίων βρίσκεται η Nscale, μία από τις πιο φιλόδοξες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης της Βρετανίας, καθώς οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και επεξεργαστές της Nvidia δημιουργούν αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες, λίγο πριν από τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με αποτίμηση 35 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία, η οποία υποστηρίζεται από τη Nvidia, προειδοποίησε με έγγραφα που κατέθεσε την Πέμπτη στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ότι θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψει τις υποχρεώσεις της το 2027.

Η προειδοποίηση συνδέεται με τις μεγάλες παραγγελίες επεξεργαστών της Nvidia, που απαιτούνται για την υλοποίηση της συμφωνίας ύψους 45 δισ. δολαρίων με την Anthropic, δημιουργό του Claude.

Ορισμένες από τις δεσμεύσεις αυτές δεν μπορούν να αναβληθούν, να περιοριστούν ή να ακυρωθούν, γεγονός που αυξάνει την πίεση στη ρευστότητα της εταιρείας.

Ζημίες 1,7 δισ. και χρέος 5,5 δισ. δολαρίων

Τα οικονομικά μεγέθη αποτυπώνουν το τεράστιο κόστος ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nscale εκτιμά ότι οι καθαρές ζημίες της στο εννεάμηνο έως τον Σεπτέμβριο πλησίασαν τα 1,7 δισ. δολάρια, με έσοδα μόλις 307 εκατ. δολαρίων.

Στο πρώτο εξάμηνο είχε ήδη καταγράψει ζημίες 1 δισ. δολαρίων και έσοδα 141 εκατ. δολαρίων, ενώ το συνολικό χρέος της στο τέλος Σεπτεμβρίου υπολογιζόταν σε 5,5 δισ. δολάρια.

Η νέα προειδοποίηση έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο, όταν κατέθεσε αρχικά τα έγγραφα για τη δημόσια εγγραφή της, διαβεβαιώνοντας τότε τους επενδυτές ότι διέθετε επαρκή κεφάλαια για τουλάχιστον 12 μήνες.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για το μοντέλο ανάπτυξης των εταιρειών υπολογιστικού νέφους που εξειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη (neoclouds), καθώς οι τεράστιες επενδύσεις τους χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό μέσω δανεισμού.

Ενδεικτικό του προβληματισμού είναι ότι οι μετοχές των ανταγωνιστριών CoreWeave και Nebius έχουν υποχωρήσει σχεδόν 30% και 40% αντίστοιχα τον τελευταίο μήνα.

Η συμφωνία των 45 δισ. με την Anthropic και το πρόβλημα της Microsoft

Τον Αύγουστο, η Nscale υπέγραψε συμφωνία 45 δισ. δολαρίων με την Anthropic για την ανάπτυξη υποδομών στο συγκρότημα Monarch της Δυτικής Βιρτζίνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία διαθέτει περιθώριο έξι μηνών για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των επεξεργαστών γραφικών (GPU) που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Στις τελευταίες καταθέσεις της, παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της σύμβασης στο πρώτο συγκρότημα. Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις με την Anthropic για δεύτερη εγκατάσταση στην ίδια περιοχή, με προθεσμία συμφωνίας έως το τέλος Νοεμβρίου.

Οι δυσκολίες εντείνονται και από την απώλεια συμβολαίων με τη Microsoft.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός αποσύρθηκε από συμφωνία 3,2 δισ. δολαρίων για κέντρο δεδομένων κοντά στο Λονδίνο, όταν διαπιστώθηκε ότι η σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν θα πραγματοποιούνταν πριν από τη δεκαετία του 2030.

Η Microsoft απέρριψε επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης εγκατάστασης στο Τέξας. Μέρος της δυναμικότητας του συγκεκριμένου έργου έχει πλέον δεσμευθεί από την εταιρεία ρομποτικής Figure, μέσω συμφωνίας αξίας 3,5 δισ. δολαρίων, με περίπου το ήμισυ του ανταλλάγματος να καταβάλλεται σε μετοχές.

Παρά τις δυσκολίες, η Nscale εκτιμά ότι η Microsoft θα αποτελέσει σημαντικό πελάτη της στο μέλλον.

Τα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η περίπτωση της Nscale αναδεικνύει μια ευρύτερη πρόκληση για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης: οι δεσμεύσεις για επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων αυξάνονται ταχύτερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια και τα πραγματοποιούμενα έσοδα πολλών επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες επενδύουν τεράστια ποσά σε επεξεργαστές, ηλεκτρική ενέργεια και κέντρα δεδομένων, προσδοκώντας ότι η μελλοντική ζήτηση για εφαρμογές AI θα δικαιολογήσει το υψηλό κόστος.

Για τη Nscale, στην οποία συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο η πρώην επικεφαλής της Meta Σέριλ Σάντμπεργκ και ο πρώην αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Νικ Κλεγκ, το κρίσιμο ζητούμενο είναι πλέον η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η σχεδιαζόμενη δημόσια εγγραφή.

Η εταιρεία δεν θέλησε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times.