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Το 2025 η Κίνα κατέγραψε οικονομική ανάπτυξη 5%, ρυθμό που συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους των τελευταίων δεκαετιών, με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη να σημειώνει σημαντική επιβράδυνση.

Στόχος της Κίνας είναι το 2026 να «απογειωθεί», κλίμα που αποτυπώθηκε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, που υπογράμμισε αισιόδοξα ότι η κινεζική οικονομία έφτασε σε «ένα νέο ορόσημο», με το ΑΕΠ του 2025 να εκτιμάται ότι ανήλθε στα 140 τρισ. γιουάν. Όπως ανέφερε, η συνολική οικονομική, επιστημονική, τεχνολογική και αμυντική ισχύς της χώρας έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Το Πεκίνο λοιπόν, φαίνεται -ή θέλει να δείχνει – ικανοποιημένο από την πορεία της οικονομίας και δεν διαφαίνεται διάθεση ουσιαστικής αλλαγής στρατηγικής το 2026 — ίσως ούτε και αργότερα.

Η έμφαση θα συνεχίζει να δίδεται στην ανάπτυξη μέσω τεχνολογίας και καινοτομίας, την ενίσχυση της προηγμένης βιομηχανικής παραγωγής, την ενεργειακή μετάβαση και μια ήπια διεύρυνση της κατανάλωσης. Ενδεικτική είναι η κίνησή της να αυξήσει την παραγωγή αλουμινίου σε επίπεδα ρεκόρ και αντίθετα να μειώσει την παραγωγή χάλυβα. Το μεν πρώτο αποτελεί βασικό υλικό για τις ΑΠΕ, τα δίκτυα ηλεκτρισμού και τα ηλεκτρικά οχήματα. Ο δε χάλυβας συνδέεται άμεσα με τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος δοκιμάζεται από τη μακροχρόνια κρίση στην αγορά ακινήτων. Παράλληλα, οι αρχές σκοπεύουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω απορρύθμιση της βιομηχανίας, καλύτερο συντονισμό της παραγωγής μεταξύ περιφερειών και αξιοποίηση του εμπορίου και των εισερχόμενων επενδύσεων ως «μαξιλάρι» απέναντι στην αυξημένη παγκόσμια αστάθεια.

Το 15ο Πενταετές Πλάνο: Συνέχεια αντί για ρήξη

Το 2026 η Κίνα θα παρουσιάσει το 15ο Πενταετές Πλάνο, που θα καθορίσει το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της επόμενης πενταετίας. Παρά τις ανθεκτικές επιδόσεις, η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα: υπερβάλλουσα βιομηχανική δυναμικότητα, χαμηλή κερδοφορία επιχειρήσεων, παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων και αυξανόμενο χρέος των τοπικών αρχών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι κραδασμοί από το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα έχουν σε μεγάλο βαθμό απορροφηθεί, παρά τις εντάσεις με τις ΗΠΑ και άλλες οικονομίες.

Πυρετός εξαγορών

Η παγκόσμια εξαγορά επιχειρήσεων και γης από την Κίνα δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μέρος μιας μακρόπνοης στρατηγικής. Στόχος είναι η διασφάλιση κρίσιμων πόρων, η διεύρυνση αγορών, η διαφοροποίηση κεφαλαίων και η πρόσβαση σε τεχνολογία, σε ένα πλαίσιο που υπαγορεύεται από τις εσωτερικές ανάγκες της κινεζικής οικονομίας, τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη φιλοδοξία ενίσχυσης της διεθνούς οικονομικής επιρροής της χώρας.

Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ασφάλεια εφοδιασμού. Η Κίνα επενδύει συστηματικά σε αγροτική γη και εξορυκτικά assets στο εξωτερικό, ώστε να εξασφαλίσει σταθερή πρόσβαση σε τρόφιμα και πρώτες ύλες για τον τεράστιο πληθυσμό και τη βιομηχανία της. Παράλληλα, οι κινεζικές επιχειρήσεις αναζητούν λιγότερο κορεσμένες αγορές εκτός συνόρων, όπου μπορούν να πετύχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εγχώριο χώρο.

Ένα ακόμη κίνητρο είναι η διαφοροποίηση πλούτου και η αντιστάθμιση κινδύνων. Η αγορά ακινήτων και επιχειρήσεων σε ΗΠΑ και Ευρώπη λειτουργεί ως «ασφαλές καταφύγιο» για ιδιώτες και εταιρείες, απέναντι σε εγχώριες οικονομικές αβεβαιότητες και νομισματικούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, οι εξαγορές στον τεχνολογικό τομέα επιτρέπουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας, δεδομένων και καινοτομίας πίσω στην Κίνα, επιταχύνοντας τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις στρατηγικές υποδομές. Επενδύσεις σε λιμάνια, οδικά δίκτυα και ενεργειακά έργα —συχνά στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ενας Δρόμος» (Belt and Road Initiative – BRI) — ενισχύουν τις παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές για κινεζικά προϊόντα και κεφάλαια. Το 2025, οι σχετικές δεσμεύσεις έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με έμφαση στην ενέργεια και την εξόρυξη.

Η ένταση των εξαγορών συνδέεται και με τις εσωτερικές προκλήσεις. Η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων και η ασθενής εγχώρια ζήτηση δημιούργησαν υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα. Για να επιβιώσουν, πολλές κινεζικές επιχειρήσεις «εξάγουν» την παραγωγή τους, στήνοντας μονάδες σε τρίτες χώρες ώστε να παρακάμπτουν δασμούς και εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ και, ολοένα περισσότερο, από την Ευρώπη.

Σε επίπεδο στόχων, οι επενδύσεις αυτές υπηρετούν την τεχνολογική πρωτοπορία, ιδίως σε ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποδομές δεδομένων. Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι κρατικά κατευθυνόμενες επενδύσεις ενισχύουν την πολιτική επιρροή του Πεκίνου, δημιουργώντας σχέσεις οικονομικής εξάρτησης σε ορισμένες χώρες.

Μπαίνοντας στο 2026, η Κίνα φαίνεται να μετατοπίζει το βάρος από τις μεγάλες συμφωνίες σε πιο στοχευμένες επενδύσεις υψηλής ποιότητας, σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και η βιο-παραγωγή. Ωστόσο, η εξάρτηση από τις εξωτερικές αγορές μέσω αυτής της παγκόσμιας στρατηγικής παραμένει βασικός πυλώνας του 15ου Πενταετούς Πλάνου (2026–2030), επιβεβαιώνοντας ότι οι διεθνείς εξαγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν κεντρικό εργαλείο της κινεζικής οικονομικής πολιτικής.

Ο δράκος και οι κρίσιμες πρώτες ύλες: Η κινεζική επιρροή στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα

Η Κίνα έχει ήδη ισχυρή παρουσία στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα, τόσο στις φυσικές υποδομές όσο και στις συνδεδεμένες συσκευές. Παρότι αποτελεί σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να επιταχύνει τις προσπάθειες περιορισμού των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση κινεζικών προϊόντων και υπηρεσιών — ιδίως σε ενεργειακές υποδομές με στρατιωτική σημασία.

Οι κίνδυνοι είναι σαφείς. Το Πεκίνο έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένο να «εργαλειοποιεί» τις βιομηχανικές εξαρτήσεις, ειδικά σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Ταυτόχρονα, η στενή του ευθυγράμμιση με τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, αλλά και η εμπλοκή σε υβριδικές επιθέσεις σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούν εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Στον κυβερνοχώρο, ομάδες Κινέζων χάκερ —όπως η Volt Typhoon— έχουν αποδείξει ότι προετοιμάζονται για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, δημιουργώντας ερείσματα σε βασικά συστήματα.

Παρά ταύτα, η Ευρώπη μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τα ισχυρά πλεονεκτήματα και την τεχνογνωσία της στον ενεργειακό τομέα, ούτε τα διαθέσιμα εργαλεία απομείωσης κινδύνου — από τις δημόσιες προμήθειες έως τα εμπορικά μέτρα. Το ζητούμενο πλέον είναι να τα ενεργοποιήσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ώστε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού της συστήματος.

«Δύο άσπονδοι συνέταιροι»- Τα τρία σενάρια για το μέλλον στις σχέσεις Ευρώπης – Κίνας

Υπάρχουν τρεις βασικοί δρόμοι με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια η οικονομική σχέση της Ευρώπης με την Κίνα — και κανένας δεν είναι πραγματικά ευχάριστος. Δεν πρόκειται για επιλογή ανάμεσα στο καλό, το κακό και το άσχημο, αλλά για διαφορετικούς βαθμούς του κακού και του άσχημου. Αυτό τουλάχιστον διατείνεται ο ειδικός σε θέματα σχέσεων Κίνας και Ευρωπαϊκής Ενωσης, Νόα Μπάρκιν.

1.Το σενάριο της παραίτησης (το χειρότερο)

Η Ευρώπη αποδέχεται ότι η Κίνα είναι υπερβολικά ισχυρή για να αντιμετωπιστεί και εγκαταλείπει κάθε σοβαρή προσπάθεια απομείωσης κινδύνου. Επιλέγει βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση με το Πεκίνο, ακόμη κι αν αυτό οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας και αποβιομηχάνιση. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε βραχυπρόθεσμο οικονομικό οπορτουνισμό και στον φόβο ότι μια σύγκρουση θα στερήσει ακόμη και τα περιορισμένα οφέλη από την κινεζική αγορά.

2.Το «λιγότερο κακό» σενάριο

Η Ευρώπη αποφασίζει να αντιδράσει. Χρησιμοποιεί την ενιαία αγορά και τα εμπορικά της εργαλεία για να πιέσει την Κίνα σε επανεξισορρόπηση της σχέσης, αποδεχόμενη βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος. Επιταχύνει τη διαφοροποίηση από την Κίνα σε κρίσιμους τομείς, προστατεύει τη βιομηχανία της και χτίζει συμμαχίες με ομονοούσες χώρες. Δεν επιδιώκει εμπορικό πόλεμο, παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία υπό όρους και βλέπει την απομείωση κινδύνου ως προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη οικονομική της επιβίωση.

3.Το ενδιάμεσο σενάριο (το πιο πιθανό)

Η Ευρώπη αναγνωρίζει σωστά τον κίνδυνο που προέρχεται από την Κίνα, αλλά διστάζει να λάβει τα αναγκαία, σκληρά μέτρα. Διατηρεί σκληρή ρητορική, όμως επιτρέπει στο Πεκίνο να εκμεταλλεύεται τις εσωτερικές της διαιρέσεις. Η απομείωση κινδύνου μένει στα λόγια, η πολιτική βούληση είναι ανεπαρκής και τα εργαλεία δεν ενεργοποιούνται πλήρως. Το αποτέλεσμα δεν είναι συνειδητή παράδοση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε παρόμοια αποδυνάμωση με το πρώτο σενάριο.

Συνολικά, το δίλημμα για την Ευρώπη δεν είναι αν θα πληρώσει κόστος, αλλά πότε και με ποιον τρόπο — είτε παθητικά μέσω σταδιακής αποδυνάμωσης είτε ενεργητικά μέσω δύσκολων αλλά στρατηγικών επιλογών.

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