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Η επιδίωξη της μακροζωίας έχει πάψει να αποτελεί απλώς μια προσωπική φιλοδοξία και εξελίσσεται σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά, στην οποία η ιατρική συναντά την τεχνολογία, την ευεξία και το υψηλό εισόδημα. Για ορισμένους εύπορους πελάτες, η παρακολούθηση της υγείας έχει μετατραπεί σε καθημερινή διαδικασία, με δεκάδες εξετάσεις, διαρκείς μετρήσεις και εξειδικευμένες θεραπείες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κέιτ Τόλο, η οποία καταγράφει καθημερινά τα επίπεδα κορτιζόλης της και συλλέγει δείγματα αίματος, ούρων και κοπράνων. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό της «την πιο μετρημένη γυναίκα», ακολουθώντας σε σημαντικό βαθμό τη φιλοσοφία του συντρόφου της, επιχειρηματία Μπράιαν Τζόνσον, ο οποίος έχει κάνει την προσπάθεια παράτασης της ζωής κεντρικό στοιχείο της καθημερινότητάς του.

Ο Τζόνσον, γνωστός για το μότο «Μην πεθάνεις», έχει φτάσει στο σημείο να υποβληθεί ακόμη και σε μεταγγίσεις πλάσματος από τον έφηβο γιο του, ενώ έχει επίσης δωρίσει δικό του πλάσμα στον πατέρα του. Πέρα όμως από τις πιο ακραίες πρακτικές, έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών που υπόσχεται στους πελάτες καλύτερη υγεία και, ενδεχομένως, περισσότερα χρόνια ζωής.

Εύποροι καταναλωτές καταβάλλουν πλέον δεκάδες χιλιάδες δολάρια τον χρόνο σε εξειδικευμένες κλινικές μακροζωίας. Τα πακέτα μπορεί να περιλαμβάνουν εκτεταμένες αιματολογικές και μεταβολικές εξετάσεις, ολόσωμες μαγνητικές τομογραφίες, αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης, εξατομικευμένη διατροφή και άσκηση, αλλά και θεραπείες που βρίσκονται ακόμη υπό επιστημονική διερεύνηση.

Περίπου 800 κλινικές μακροζωίας στις ΗΠΑ

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς αποτυπώνεται και στον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Στις ΗΠΑ λειτουργούν περίπου 800 κλινικές μακροζωίας, με την πλειονότητά τους να απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης της υγείας τους.

Η αρχική αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος εξετάσεων. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιούνται αιματολογικοί και μεταβολικοί έλεγχοι, μέτρηση VO2 max για την εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, αλλά και εξετάσεις που επιχειρούν να προσδιορίσουν τη λεγόμενη «βιολογική ηλικία» του οργανισμού.

Στη συνέχεια εξετάζονται δείκτες που σχετίζονται με τη φλεγμονή, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τη γνωστική απόδοση. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στη διατροφή και την άσκηση, συμπληρώματα ή άλλες παρεμβάσεις.

Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία διευρύνεται η αγορά δεν συνοδεύεται πάντοτε από αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση. Ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς πρακτικές παραμένουν αντικείμενο έρευνας, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει κάθε νέα θεραπεία να αντιμετωπίζεται ως αποδεδειγμένος τρόπος επιβράδυνσης της γήρανσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ενδοφλέβιες εγχύσεις NAD+, ενός συνενζύμου που συμμετέχει σε σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες και τα επίπεδά του μειώνονται φυσιολογικά με την ηλικία. Παρότι η πρακτική έχει αποκτήσει δημοτικότητα στις κλινικές μακροζωίας, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες εγχύσεις αυξάνουν αποτελεσματικά τα επίπεδα NAD+ μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα.

Το κόστος μιας συνεδρίας μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 150 έως 1.000 δολάρια, ανάλογα με την κλινική και το πρόγραμμα που επιλέγει ο πελάτης.

Ολόσωμες μαγνητικές και «τυχαία ευρήματα»

Ιδιαίτερη θέση στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου καταλαμβάνουν και οι ολόσωμες μαγνητικές τομογραφίες. Η τιμή τους μπορεί να ξεκινά περίπου από 1.000 δολάρια και να ξεπερνά τα 3.000 δολάρια, με βασικό επιχείρημα ότι η έγκαιρη ανίχνευση ενός προβλήματος μπορεί να επιτρέψει την ταχύτερη αντιμετώπισή του.

Η λογική αυτή, ωστόσο, έχει και την άλλη πλευρά της. Μια εξέταση χωρίς συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη μπορεί να αποκαλύψει ευρήματα που είναι στην πραγματικότητα ακίνδυνα, αλλά να οδηγήσει σε μια αλυσίδα επιπλέον εξετάσεων. Έτσι, ένα τυχαίο εύρημα μπορεί να προκαλέσει νέες μαγνητικές ή άλλες απεικονιστικές εξετάσεις, ενδοσκοπήσεις, βιοψίες ή ακόμη και χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επομένως ότι η προληπτική ιατρική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όσο περισσότερες εξετάσεις πραγματοποιεί κάποιος τόσο καλύτερη είναι η προστασία της υγείας του. Η αξιοποίηση μιας εξέτασης πρέπει να συνδέεται με τον πραγματικό κίνδυνο και με το κατά πόσο το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

Από 8.000 έως 250.000 δολάρια τον χρόνο

Το κόστος των υπηρεσιών δείχνει ότι η μακροζωία έχει εξελιχθεί σε προϊόν πολυτελείας. Ορισμένα προγράμματα συνδυάζουν ιατρικές εξετάσεις με προσωπική προπόνηση, συμβουλές για τον ύπνο, διατροφική καθοδήγηση και συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς.

Ένα από τα πιο ακριβά προγράμματα κοστίζει περίπου 40.000 δολάρια ετησίως και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προσωπική προπόνηση, καθοδήγηση για τον ύπνο και προσωπικό σύμβουλο υγείας. Η ζήτηση είναι τέτοια ώστε η λίστα αναμονής να αριθμεί περισσότερους από 1.000 ενδιαφερόμενους.

Σε άλλη εξειδικευμένη κλινική, τα ετήσια προγράμματα ξεκινούν περίπου από 8.000 δολάρια και μπορούν να φτάσουν τα 19.000 δολάρια. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν εξετάσεις όπως μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου και σώματος και αξιολόγηση από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων.

Ακόμη υψηλότερα βρίσκεται ένα πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη, το οποίο διατίθεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Το ετήσιο κόστος του φτάνει τα 250.000 δολάρια και μπορεί να περιλαμβάνει ιδιαίτερα εξειδικευμένες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και διαδικασίες ανταλλαγής πλάσματος.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία αφαιρείται αίμα από τον οργανισμό, διαχωρίζονται συγκεκριμένα συστατικά και στη συνέχεια το αίμα επιστρέφεται. Η πρακτική έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον χώρο της μακροζωίας, όμως η ύπαρξη μιας ακριβής και τεχνολογικά σύνθετης διαδικασίας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει αποδειχθεί πως παρατείνει τη ζωή.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση πλούτου, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα πληρωμής για υπηρεσίες που προσφέρουν συνεχή εξατομικευμένη φροντίδα.

Η οικονομία της ευεξίας στα 9,8 τρισ. δολάρια

Η άνοδος των κλινικών μακροζωίας αποτελεί μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης οικονομικής τάσης. Η παγκόσμια αγορά ευεξίας αναμένεται να φτάσει τα 9,8 τρισ. δολάρια έως το 2029, από περίπου 6,8 τρισ. δολάρια το 2024.

Στο εσωτερικό αυτής της αγοράς, η μακροζωία βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι φορητές συσκευές παρακολούθησης, η διατροφή, η άσκηση και οι υπηρεσίες πολυτελείας.

Για τους πελάτες υψηλού εισοδήματος, η αξία δεν βρίσκεται πάντοτε μόνο στις ίδιες τις εξετάσεις ή τις θεραπείες. Ένα σημαντικό μέρος του κόστους αφορά την ευκολία και την εξατομίκευση: ένας ειδικός συγκεντρώνει τα δεδομένα, αξιολογεί τα αποτελέσματα και οργανώνει ένα συνολικό πλάνο, απαλλάσσοντας τον πελάτη από την ανάγκη να συντονίζει μόνος του γιατρούς, εξετάσεις και διαφορετικές παρεμβάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η μακροζωία μετατρέπεται σταδιακά από μια σειρά μεμονωμένων υπηρεσιών σε μια ολοκληρωμένη συνδρομητική εμπειρία υγείας, στην οποία η συνεχής μέτρηση θεωρείται βασικό εργαλείο πρόληψης.

Η πιο αποδοτική επένδυση μπορεί να είναι η πιο απλή

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογία και τα προγράμματα υψηλού κόστους, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλές από τις παρεμβάσεις με την καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση παραμένουν εξαιρετικά απλές: σωστή διατροφή, συστηματική άσκηση, επαρκής ύπνος και κοινωνικές σχέσεις.

Η συμβουλή προς όσους θέλουν να επενδύσουν στη μακροζωία είναι να ξεκινούν από πρακτικές για τις οποίες υπάρχουν ισχυρά δεδομένα και να εξετάζουν προσεκτικά εάν μια ακριβή θεραπεία ή εξέταση έχει πραγματική ιατρική χρησιμότητα.

Ακόμη και η περίπτωση του Μπράιαν Τζόνσον δείχνει τα όρια της προσπάθειας για απόλυτο έλεγχο της γήρανσης. Τον Ιούλιο αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με αυτοάνοση γαστρίτιδα, μια χρόνια φλεγμονώδη πάθηση στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα κύτταρα του στομάχου.

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει μια βασική πραγματικότητα: όσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνει κάποιος για τον οργανισμό του, δεν σημαίνει ότι μπορεί να εξαλείψει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία και τη γήρανση.

Η αγορά της μακροζωίας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, καθώς η ζήτηση για εξατομικευμένη φροντίδα και πρόληψη αυξάνεται. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει εάν οι πιο ακριβές και εντυπωσιακές υπηρεσίες προσφέρουν πραγματικά περισσότερα χρόνια ζωής ή απλώς περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο γερνά ο οργανισμός.

Και μέχρι να δοθούν πιο σαφείς επιστημονικές απαντήσεις, η καλύτερη απόδοση επένδυσης στη μακροζωία ενδέχεται να εξακολουθεί να βρίσκεται στις πιο απλές συνήθειες της καθημερινότητας.