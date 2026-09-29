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Ένα ακίνητο με σπάνια καλλιτεχνική κληρονομιά στην Ύδρα, που υπήρξε το οικογενειακό σπίτι ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, περνά σε μια νέα εποχή, καθώς έχει ήδη εκδοθεί άδεια για την ανακατασκευή της κύριας κατοικίας και δύο ξενώνων συνολικής επιφάνειας 1.078 τ.μ, έναντι 4,49 εκατ. δολαρίων.

Το κτήμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία αποκατάστασης ενός χώρου με ιδιαίτερο πολιτιστικό βάρος, σε μία από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες του νησιού, με ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα και την Πελοπόννησο, όπως αναφέρει στην περιγραφή του το Christie’s International Real Estate

Η οικογένεια του καλλιτέχνη κατείχε την ιδιοκτησία από τον 18ο αιώνα, ενώ το 1937 ο ίδιος ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας ανακαίνισε το σπίτι, μετατρέποντάς το σε κατοικία και εργαστήριο ζωγραφικής.

Ο χώρος εξελίχθηκε σε σημαντικό σημείο συνάντησης ανθρώπων της τέχνης και της λογοτεχνίας, φιλοξενώντας προσωπικότητες όπως ο συγγραφέας Πάτρικ Λη Φέρμορ και ο ζωγράφος Τζον Κράξτον. Ο Λη Φέρμορ είχε περιγράψει χαρακτηριστικά το σπίτι ως ένα «εργαστήριο πεζογραφίας».

Ένα κτήμα με ιστορία και σπάνια θέα

Η κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά το 1961, με τα ερείπια να παραμένουν μέχρι σήμερα στο κτήμα, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη της καλλιτεχνικής του ιστορίας.

Το ακίνητο βρίσκεται σε μία από τις υψηλότερες περιοχές των Καμινίων, σε οικόπεδο 4.141 τ.μ., περιτριγυρισμένο από παραδοσιακούς πέτρινους τοίχους.

Η θέση του προσφέρει εντυπωσιακή, ανοιχτή και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα και την Πελοπόννησο, ενώ συνδυάζει την ιδιωτικότητα με την άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο της Ύδρας.

Τα υπάρχοντα ερείπια περιλαμβάνουν τρία κτίσματα, μεταξύ των οποίων η πρώην κύρια κατοικία και το παλιό εργαστήριο του ζωγράφου.

Η προτεινόμενη αποκατάσταση προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης κύριας κατοικίας με έξι υπνοδωμάτια και ιδιωτικά μπάνια, μεγάλους χώρους καθιστικού, κουζίνα, αίθουσα κινηματογράφου, γυμναστήριο, τζακούζι και πισίνα.

Παράλληλα, δύο ανεξάρτητες κατοικίες για φιλοξενούμενους ή προσωπικό θα διαθέτουν επιπλέον δύο υπνοδωμάτια, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους και βοηθητικούς χώρους.

Η νέα διαμόρφωση επιχειρεί να συνδυάσει τη σύγχρονη πολυτέλεια με τον χαρακτήρα ενός ακινήτου που αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας του νησιού.

Το κτήμα απέχει περίπου 20 λεπτά με τα πόδια από τη Χώρα της Ύδρας ή μόλις 5 λεπτά με θαλάσσιο ταξί, ενώ η κοντινότερη παραλία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων.

Η ιδιοκτησία αποτελεί μια σπάνια περίπτωση ακινήτου όπου η αρχιτεκτονική, η ιστορία και η τοποθεσία συνδυάζονται, προσφέροντας την προοπτική αναγέννησης ενός χώρου που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ελληνική και διεθνή καλλιτεχνική ζωή.

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