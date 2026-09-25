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Εξελίξεις σε 5 διαφορετικά «μέτωπα» για το μικτό τουριστικό project του Serenity Village του Γιάννη Βαρδινογιάννη απέναντι από την Υδρα που προχωρά τόσο με το σκέλος των αδειοδοτήσεων όσο και με τα χρηματοδοτικά και επιχειρησιακά σκέλη της μεγάλης επένδυσης, στρατηγικού χαρακτήρα, των 474,6 εκατ. ευρώ.

Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 7 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η εταιρεία Hydra Rock Ακίνητα Μ.Α.Ε. σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης μέσα στο Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα πλέον το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στα 71 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη είναι ο επενδυτικός φορέας για τη φιλόδοξη 5άστερη μικτή τουριστική επένδυση με φιλοξενία, κατοικίες και μαρίνα που προωθείται απέναντι από την Υδρα στην Πελοπόννησο.

Η συνολική έκταση όπου αναπτύσσεται το επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε περίπου 1.751 στρέμματα και αποτελείται από δύο τμήματα που απέχουν περί τα 800 μέτρα μεταξύ τους στη θέση «Βλαχέικα» του δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στη θέση «Μετόχι» του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Το τελικό ακίνητο δημιουργήθηκε από την ένωση 16 ιδιοκτησιών οι οποίες είναι αδόμητες πλην κάποιων υφιστάμενων κτισμάτων στην θέση «Βλαχέικα» με δόμηση περί τα 450 τ.μ.. Η καθαρή έκταση αντιστοιχεί σε 1.296 στρέμματα, με συνολική δόμηση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης στα 90.701 τ.μ. με Συντελεστή Δόμησης 0,07 και μέγιστη κάλυψη από 12%- 20% και συνολική δυναμικότητα 1.133 κλινών.

Οι κινήσεις μέχρι σήμερα

Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει προχωρήσει σε σειρά κινήσεων έχοντας σημειώσει «σημαντική πρόοδο», όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται στο σχόλιο της διοίκησης που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ως προς την ωρίμανση του φακέλου για τη δημιουργία του εμβληματικού αειφορικού τουριστικού θερέτρου υψηλών προδιαγραφών στις θέσεις «Βλαχέικα» του Δήμου Πόρου και «Μετόχι» του Δήμου Ερμιονίδας

Πιο συγκεκριμένα μέσα στην άνοιξη πραγματοποιήθηκε η θεώρηση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο κατάρτισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και εκδόθηκε η θετική εισήγηση για την περιβαλλοντική του έγκριση του. Πρόοοδος σημειώθηκε και ως προς τη χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα:

Σε συνέχεια του αιτήματος της εταιρείας ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 για τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα στη θέση «Μετόχι» του Δήμου Ερμιονίδας, στις 20/02/2026 εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων για τη χωροθέτηση της νέας Μαρίνας, γεγονός που διασφαλίζει, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη συνέπεια της υλοποίησης του master plan του έργου.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος η εταιρεία έχει προχωρήσει με την υπογραφή της σύμβασης ομολογιακού δανείου. Ειδικότερα, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος, της σύμβασης κάλυψης πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεως ομολογιών και της σύμβασης ορισμού εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών), συνολικού ύψους 67,24 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη του δανείου έχει εξασφαλιστεί για το πρώτο μέρος με ποσό 38,42 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και για το δεύτερο με ποσό 28,82 εκατ. ευρώ μέσω της τράπεζας Optima Bank A.E.

Στο επιχειρησιακό κομμάτι και στο πλαίσιο ειδικότερα της «βέλτιστης εταιρικής δομής για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, η εταιρεία προχώρησε εντός του 2026 στη σύσταση των 100% θυγατρικών εταιρειών και συγκεκριμένα των HYDRA Rock Facility Management M.A.E., HYDRA Rock Residences M.Α.Ε., HYDRA Bay Resort M.Α.Ε. και HYDRA Rock Activities M.A.E. και Μετόχι Μαρίνα Μ.Α.Ε. για τη μαρίνα.

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