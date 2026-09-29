Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της ενεργειακής κατάστασης ενόψει του χειμώνα αναμένεται να δώσει ο επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας.

Σε επιστολή του προς τις κυβερνήσεις λίγα εικοσιτετράωρα πριν το άτυπο συμβούλιο, ο Ευρωπαίος επίτροπος ζητεί τη συνέχιση των μέτρων περιορισμού της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης παραμένουν «εξαιρετικά χαμηλά» σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως επισημαίνει, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά από την πρώτη προειδοποίησή του τον περασμένο Μάρτιο και καλεί τις χώρες της ΕΕ να εξετάσουν τη λήψη ή τη διατήρηση μέτρων που μπορούν να στηρίξουν τις εισαγωγές αερίου στις αποθήκες ή να περιορίσουν τη ζήτηση «για όσο διάστημα χρειαστεί».

Χαμηλά αποθέματα και πιέσεις από το LNG

Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται σήμερα περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, επίπεδο περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η πίεση στις αγορές εντείνεται από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά και από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό με την Ασία για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, το ολλανδικό TTF, κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση περιορισμού των εξαγωγών LNG από τον Κόλπο ή παρατεταμένων προβλημάτων στις νορβηγικές εξαγωγές, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη και πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε περιόδους υψηλής χειμερινής ζήτησης.

Στο επίκεντρο η εξοικονόμηση ενέργειας

Ο Γιόργκενσεν υπογραμμίζει ότι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής μπορεί να περιορίσει την ανάγκη χρήσης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, μειώνοντας την πίεση τόσο στις προμήθειες όσο και στις τιμές ηλεκτρισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει σε μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, όπως ο περιορισμός της κατανάλωσης σε ώρες αιχμής, η μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων, η προσαρμογή της θερμοκρασίας σε δημόσια κτίρια, ο περιορισμός εξωτερικών θερμάνσεων και η μείωση μη απαραίτητου φωτισμού.

Ωστόσο, ο επίτροπος δεν εισηγείται την επιβολή υποχρεωτικών μέτρων, αλλά υποστηρίζει εθελοντικές και στοχευμένες δράσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Παράλληλα, καλεί τις κυβερνήσεις να είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών, τα οποία περιλαμβάνουν εργαλεία όπως διακοπτόμενα συμβόλαια αερίου ή αλλαγή καυσίμου σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Η ΕΕ αποφεύγει νέο «ράλι» αγορών αερίου

Ο Ευρωπαίος επίτροπος εμφανίζεται επίσης επιφυλακτικός απέναντι σε μια μαζική προσπάθεια ταχείας πλήρωσης των αποθηκών, προειδοποιώντας ότι οι αγορές μεγάλων ποσοτήτων σε μια ήδη πιεσμένη διεθνή αγορά μπορεί να οδηγήσουν σε νέα άνοδο των τιμών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ένας στόχος πληρότητας 80% μπορεί να επαρκεί για την ενεργειακή ασφάλεια του χειμώνα, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να κατανείμουν τις αγορές τους σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Ο Γιόργκενσεν επισημαίνει ότι η ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης είναι σήμερα μεγαλύτερη σε σχέση με την περίοδο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

«Αν και τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά χαμηλά και η κατάσταση παραμένει δύσκολη, σήμερα δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλεια εφοδιασμού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα των Βρυξελλών είναι ότι η ενεργειακή πρόκληση δεν αφορά πλέον μόνο στο ύψος των τιμών, αλλά και στη διαχείριση της ίδιας της ζήτησης, καθώς η επάρκεια προσφοράς εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των αγορών.

Διαβάστε ακόμη:

Economist: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία τα πάει καλύτερα από ό,τι νομίζουμε

Κυβέρνηση και διυλιστήρια ρίχνουν €0,40 το πετρέλαιο θέρμανσης

Παπούτσια τρεξίματος: Από τις Ελβιέλες της ελληνικής αλάνας στη βιομηχανία δισεκατομμυρίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ