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Οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να ξεπερνούν τους 32 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αρκετά σχολεία δεν έχουν ακόμη ανοίξει και η Labor Day, η αργία που παραδοσιακά σηματοδοτεί το ανεπίσημο τέλος του αμερικανικού καλοκαιριού, βρίσκεται ακόμη σχεδόν δύο εβδομάδες μακριά.

Για τη Starbucks, ωστόσο, η αλλαγή της εποχής έχει ήδη συντελεστεί. Το φθινόπωρο ξεκίνησε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Αύγουστος.

Η γνωστή αλυσίδα καφέ επανέφερε την Τρίτη 25 Αυγούστου στα καταστήματά της στις ΗΠΑ το Pumpkin Spice Latte, ή απλώς PSL όπως είναι ευρύτερα γνωστό στους φίλους του, μαζί με το υπόλοιπο εποχικό φθινοπωρινό μενού. Η φετινή επιστροφή του έγινε μία ημέρα νωρίτερα από το 2025, αλλά όχι τόσο νωρίς όσο το 2024, όταν είχε κάνει πρεμιέρα στις 22 Αυγούστου.

Η επιλογή μιας τόσο πρώιμης ημερομηνίας δεν εξηγείται μόνο από τη δημοτικότητα που έχουν στις ΗΠΑ οι γεύσεις της κολοκύθας, της κανέλας και του μοσχοκάρυδου. Αποτελεί μέρος μιας δοκιμασμένης εμπορικής τακτικής: τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα ενισχύουν την αίσθηση ότι ο καταναλωτής πρέπει να κινηθεί γρήγορα, δημιουργούν μεγαλύτερη ζήτηση και βοηθούν μια εταιρεία να επιστρέψει δυναμικά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Το ρόφημα που μετατράπηκε σε σύμβολο του φθινοπώρου

Η ιστορία του Pumpkin Spice Latte ξεκίνησε το 2003, όταν η Starbucks ανέπτυξε και δοκίμασε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο ρόφημα. Έναν χρόνο αργότερα, το 2004, κυκλοφόρησε ευρύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιτυχία του ήταν τέτοια ώστε σύντομα εξελίχθηκε στο δημοφιλέστερο εποχικό ρόφημα της αλυσίδας και σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα της.

Για πολλά χρόνια, το PSL έκανε την επανεμφάνισή του στα καταστήματα μέσα στον Σεπτέμβριο. Από το 2018, όμως, η Starbucks άρχισε να μεταφέρει σταδιακά την έναρξη της εποχικής περιόδου στα τέλη Αυγούστου. Με αυτόν τον τρόπο συμμετείχε και η ίδια σε μια ευρύτερη τάση του αμερικανικού λιανεμπορίου, όπου οι εποχές αλλάζουν στις βιτρίνες πολύ νωρίτερα από ό,τι στο ημερολόγιο: τα προϊόντα με κολοκύθα και τα είδη για το Halloween εμφανίζονται πριν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, ενώ λίγο αργότερα αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα χριστουγεννιάτικα προϊόντα.

Το φετινό φθινοπωρινό μενού δεν περιορίζεται, πάντως, στο διάσημο latte. Η Starbucks εμπλουτίζει τις επιλογές της με νέες προτάσεις που βασίζονται στο pumpkin spice, ροφήματα με γεύσεις pecan και banana bread, αλλά και το Chaider, ένα ρόφημα που συνδυάζει το chai με αρώματα και γεύσεις μηλίτη.

Γιατί το PSL είναι ακόμη πιο σημαντικό φέτος

Η φετινή επιστροφή του Pumpkin Spice Latte αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Starbucks, καθώς συμπίπτει με μια κομβική περίοδο για την εταιρεία. Έπειτα από δύο χρόνια πιέσεων στις πωλήσεις, η αλυσίδα επιχειρεί υπό την ηγεσία του CEO Μπράιαν Νίκολ να ανακτήσει τη δυναμική της, εφαρμόζοντας το σχέδιο «Back to Starbucks». Στόχος είναι η εταιρεία να επιστρέψει στις βασικές αρχές που έχτισαν την ταυτότητά της ως αλυσίδα καφέ.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Starbucks έχει αυξήσει τις εργατοώρες στα καταστήματα, επιδιώκει ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, απλοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες και προσπαθεί να ενισχύσει ξανά την εικόνα των καταστημάτων της ως χώρων όπου οι πελάτες μπορούν να συναντηθούν και να περάσουν χρόνο, και όχι απλώς ως σημεία γρήγορης παραλαβής μιας παραγγελίας.

Οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του σχεδίου είναι θετικές. Κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο του 2026, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Starbucks στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 7,9%. Παράλληλα, ο αριθμός των συναλλαγών ενισχύθηκε κατά 4,2%, ενώ η μέση αξία ανά παραγγελία σημείωσε άνοδο 3,6%. Με αυτή την επίδοση, η εταιρεία συμπλήρωσε τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα βελτίωσης των συγκρίσιμων πωλήσεών της.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Pumpkin Spice Latte αποκτά για τη Starbucks αξία που ξεπερνά κατά πολύ εκείνη ενός απλού εποχικού προϊόντος. Η επιστροφή του αποτελεί κάθε χρόνο ένα μικρό εμπορικό γεγονός, ικανό να αυξήσει την επισκεψιμότητα στα καταστήματα, να προσελκύσει ξανά πελάτες που αγοράζουν από την αλυσίδα περιστασιακά και ταυτόχρονα να στρέψει το ενδιαφέρον του κοινού και προς τις υπόλοιπες επιλογές του μενού.

Η Starbucks δεν ανακοινώνει ξεχωριστά στοιχεία για τις πωλήσεις του Pumpkin Spice Latte. Η εμπειρία προηγούμενων ετών έχει δείξει, ωστόσο, ότι η επιστροφή του δημοφιλούς ροφήματος μπορεί να συνοδεύεται από αισθητή αύξηση της κίνησης στα καταστήματα. Για την εταιρεία, επομένως, η έναρξη του φθινοπώρου δεν καθορίζεται από την πτώση της θερμοκρασίας ή από τα πρώτα κιτρινισμένα φύλλα. Καθορίζεται από τη στιγμή που το εμπορικό ημερολόγιο δείχνει ότι οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να μπουν σε φθινοπωρινή διάθεση – και να πληρώσουν γι’ αυτήν.

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