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Η τάση ξεκίνησε στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Starbucks και άλλες αλυσίδες καφέ καθιέρωσαν το matcha latte, μετατρέποντας ένα παραδοσιακό τελετουργικό ρόφημα σε καθημερινό προϊόν. Από τα τέλη της δεκαετίας του 2010, η εξάπλωση μέσω Instagram και TikTok εκτόξευσε τη δημοτικότητά του, με το κύμα να έχει φτάσει για τα καλά και στην Ευρώπη.

Καφέ, φούρνοι, παγωτατζίδικα αλλά και εταιρείες καλλυντικών έχουν εντάξει το matcha στις νέες τους προτάσεις, καθώς η ζήτηση για το χαρακτηριστικό πράσινο τσάι συνεχίζει να αυξάνεται.

Η δημοτικότητα του matcha έχει αυξηθεί θεαματικά την τελευταία δεκαετία. Στην Ιαπωνία, η παραγωγή αυξήθηκε από 1.969 τόνους το 2014 σε 5.336 τόνους το 2024, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Παράλληλα, η Κίνα παρήγαγε περίπου 12.000 τόνους matcha το 2025, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.

«Έχει ταιριάξει πραγματικά με το γευστικό προφίλ των δυτικών καταναλωτών», δήλωσε στο Rapporteur ο Marco Sinram, ειδικός στο matcha της ευρωπαϊκής ένωσης τσαγιού THIE. Όπως σημειώνει, το matcha latte είναι το πρώτο προϊόν τσαγιού που μπορεί να ανταγωνιστεί τον καφέ ως καθημερινή επιλογή για πολλούς καταναλωτές.

Σήμερα, η Κίνα καλύπτει περίπου το 60%-70% της παγκόσμιας παραγωγής, με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ η Ιαπωνία αντιστοιχεί περίπου στο 30%. Παράλληλα, μικρότερα κέντρα παραγωγής αναπτύσσονται στη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Matcha: Η Κίνα το δημιούργησε, η Ιαπωνία το τελειοποίησε

Το matcha εμφανίστηκε αρχικά στην Κίνα μεταξύ του 7ου και του 10ου αιώνα. Ωστόσο, στην Ευρώπη το ιαπωνικό matcha θεωρείται ευρέως σημείο αναφοράς.

«Η Κίνα το εφηύρε, αλλά η Ιαπωνία το τελειοποίησε», εξηγεί ο Sinram, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα κινεζικά προϊόντα έχουν βελτιωθεί σημαντικά και η ποιοτική διαφορά μειώνεται.

Η επιτυχία δημιουργεί πρόβλημα: Οι τιμές ανεβαίνουν, oι μεσάζοντες… επελαύνουν

Η αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί πλέον νέα προβλήματα στην αγορά. Η Ιαπωνία δυσκολεύεται να αυξήσει την παραγωγή αρκετά γρήγορα, ενώ η περιορισμένη προσφορά και οι υψηλές τιμές οδηγούν πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προς την Κίνα, η οποία διαθέτει μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα.

Ο Ryo Iwamoto, διευθυντής της International Matcha Association, προειδοποιεί ότι η εκρηκτική άνοδος της ζήτησης μπορεί να γίνει απειλή για το ίδιο το προϊόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή που πληρώνουν τα καφέ για ιαπωνικό matcha αυξήθηκε από περίπου 80 δολάρια το κιλό πριν από δύο χρόνια στα 200 δολάρια σήμερα. «Η βιομηχανία κινδυνεύει να καταστρέψει τη ζήτηση που δημιούργησε», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας πωλούνται πλέον σχεδόν στις ίδιες τιμές με τα premium. Ορισμένοι Ιάπωνες παραγωγοί γλυκών έχουν ήδη διακόψει σειρές προϊόντων με matcha λόγω του αυξημένου κόστους.

Παρόμοια προβλήματα για τις τιμές του matcha, είχε καταγράψει και ο Economist, σε πρόσφατο ρεπορτάζ του για τα viral τρόφιμα και ποτά. Όπως καταγράφεται, οι τιμές για τα φύλλα tencha, από τα οποία παράγεται το matcha, σχεδόν τριπλασιάστηκαν μεταξύ 2024 και 2025 λόγω της τεράστιας ζήτησης. Το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια είναι, ότι τα φυτά από τα οποία προέρχονται χρειάζονται αρκετά χρόνια για να αναπτυχθούν, με ότι αυτό σημαίνει για την αγορά matcha.

Eπιπλέον, οι «καυτές» αγορές προσελκύουν επίσης ευκαιριακούς παίκτες. Ο Rocky Xu, πωλητής matcha στο Λος Άντζελες, είχε δηλώσει στον Economist, ότι όταν εξαντλήθηκαν τα αποθέματά του πέρυσι, διαπίστωσε ότι η αγορά είχε γεμίσει με μεσάζοντες. Οι νέοι παίκτες –κυρίως Ιάπωνες επιχειρηματίες που προσπάθησαν να λειτουργήσουν ως σύνδεσμος μεταξύ παραγωγών και ξένων αγοραστών– συνέβαλαν στην περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Η λύση περνά από την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα

Μια πιθανή λύση που θα μπορούσε να φέρει αποκλιμάκωση, είναι η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των προϊόντων μέσω της ανάδειξης συγκεκριμένων περιοχών παραγωγής. Η ιαπωνική κυβέρνηση πρόσφατα καταχώρισε το «Japanese tea» ως Γεωγραφική Ένδειξη (GI), ωστόσο η προστασία δεν αφορά αποκλειστικά το matcha και δεν θεωρείται αρκετή για τον διεθνή ανταγωνισμό.

Ο Iwamoto υποστηρίζει ότι η λύση βρίσκεται στην καλύτερη προστασία και επικοινωνία της ποιότητας, στα πρότυπα της αγοράς specialty coffee. «Η αγορά εκτιμά πλέον την εξειδικευμένη προσέγγιση στον καφέ: την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα και την ιστορία πίσω από το προϊόν», αναφέρει.

Κατά την άποψή του, το matcha χρειάζεται ένα κοινό διεθνές σύστημα αξιολόγησης και εκπαιδευμένους επαγγελματίες που θα μπορούν να εξηγούν την αξία του στους καταναλωτές.

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