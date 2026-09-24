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Η Starbucks Corp. κλείνει 250 καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις στη Βόρεια Αμερική, προκειμένου να επικεντρωθεί σε καταστήματα με μεγαλύτερες προοπτικές

Το κλείσιμο των καταστημάτων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του δικτύου των 18.000 καταστημάτων της εταιρείας στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η Starbucks προχωρά σε εξορθολογισμό του δικτύου της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. Η εταιρεία εκτιμά ότι μπορεί να κατευθύνει τους πελάτες σε καταστήματα με καλύτερη εξυπηρέτηση και υψηλότερες επιδόσεις. Σε βάθος χρόνου, σχεδιάζει να επιστρέψει σε τροχιά επέκτασης του δικτύου της.

Η Starbucks «εντόπισε σημεία στα οποία δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε με συνέπεια την εμπειρία που θέλουμε για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας ή στα οποία δεν βλέπουμε προοπτική για αποδεκτές οικονομικές επιδόσεις», ανέφερε ο Chief Operating Officer Μάικ Γκραμς σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους της εταιρείας.

Το κλείσιμο των καταστημάτων ακολουθεί έναν ξεχωριστό γύρο λουκέτων που ανακοινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η Starbucks δήλωσε ότι θα έκλεινε εκατοντάδες καταστήματα στη Βόρεια Αμερική, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Μπράιαν Νίκολ προχωρούσε στην προσαρμογή του μεγέθους της αλυσίδας. Η εταιρεία επικεντρώθηκε σε σημεία στα οποία δεν έβλεπε προοπτική κερδοφορίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε καταστήματα που ευθυγραμμίζονταν με την προσπάθεια του Νίκολ να καταστήσει τα καφέ της πιο ελκυστικούς χώρους για τους επισκέπτες, μεταδίδει το Bloomberg.

Η εταιρεία υπολογίζει ότι το νέο κύμα κλεισίματος καταστημάτων θα της κοστίσει 300 εκατ. δολάρια σε δαπάνες αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, αναμένει ότι στο τρέχον οικονομικό έτος θα προσθέσει συνολικά 440 νέα καταστήματα σε καθαρή βάση, λιγότερα από τα έως 650 που προέβλεπε προηγουμένως.

Η Starbucks έχει εξέλθει από μια περίοδο κάμψης των πωλήσεων τα τελευταία τρίμηνα, αφού επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση των καταστημάτων, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, σε πιο στοχευμένο μάρκετινγκ και σε ένα ανανεωμένο μενού — όλα στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης του Νίκολ. Η ανάπτυξη στα υφιστάμενα καταστήματα ξεπέρασε τις προσδοκίες το περασμένο τρίμηνο και οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg αναμένουν ότι η δυναμική θα συνεχιστεί.

Η Starbucks θα επιδιώξει, όπου αυτό είναι εφικτό, να μεταφέρει τους εργαζομένους των καταστημάτων που κλείνουν σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας. Όσοι δεν μπορέσουν να μετακινηθούν σε άλλη θέση θα λάβουν αποζημίωση, σύμφωνα με το μήνυμα της εταιρείας.

Η αλυσίδα ολοκλήρωσε το τελευταίο οικονομικό της έτος, το οποίο έληξε στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, με λιγότερα καταστήματα στη Βόρεια Αμερική, καθώς έκλεισε δεκάδες σημεία, παρότι παράλληλα άνοιξε εκατοντάδες νέα.

Η Starbucks έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να αναπτύξει εκ νέου το δίκτυο καταστημάτων της στις ΗΠΑ, επιδιώκοντας να ανοίξει περίπου 400 καθαρά νέα ιδιόκτητα καταστήματα κατά το οικονομικό έτος 2028. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται καταστήματα που λειτουργούν από συνεργάτες, όπως εκείνα σε αεροδρόμια. Μακροπρόθεσμα, η Starbucks έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προσθέσει τουλάχιστον 5.000 καταστήματα μόνο στις ΗΠΑ.

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