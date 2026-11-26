Γυμνασμένοι, ημίγυμνοι άνδρες χορευτές πετούν τις φορεσιές τους μπροστά σε κατάμεστες θεατρικές αίθουσες. Ηθοποιοί με ενδυμασίες εποχής σε θεματικά πάρκα φωτογραφίζονται από εκατοντάδες γυναίκες. Ρωμαλέοι νεαροί ανεβαίνουν τρέχοντας βουνά, κρατώντας στην αγκαλιά τους γυναίκες πεζοπόρους.

Σε ολόκληρη την Κίνα, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν μια νέα, ιδιαίτερα επικερδή αγορά: τη γυναικεία απόλαυση.

Ακόμη και καθώς η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας επιβραδύνεται και οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους και αποταμιεύουν περισσότερο, οι γυναίκες με αυξανόμενα εισοδήματα τροφοδοτούν τον κλάδο της ψυχαγωγίας στο πλαίσιο της λεγόμενης «sheconomy» των 1,5 τρισ. δολαρίων, ενός όρου που χρησιμοποιεί η κινεζική κυβέρνηση για να περιγράψει την καταναλωτική δύναμη των γυναικών.

Γυναίκες με άφθονο διαθέσιμο εισόδημα αναπτύσσουν εικονικές ερωτικές σχέσεις με συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης, παίζουν βιντεοπαιχνίδια που ανταποκρίνονται στις γυναικείες ερωτικές φαντασιώσεις και παρακολουθούν με ενθουσιασμό τηλεοπτικές σειρές ή διαβάζουν μυθιστορήματα στα οποία οι γυναίκες εμφανίζονται ως μεγιστάνες των επιχειρήσεων, στρατιωτικοί διοικητές και πολιτικοί ηγέτες — ρόλοι που παραδοσιακά δεν αποδίδονταν σε γυναικείους χαρακτήρες.

Μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ενίοτε τολμηρού χαρακτήρα, που μετατρέπουν τους άνδρες σε αντικείμενο θαυμασμού.

Η τάση αντιστρέφει το λεγόμενο «ανδρικό βλέμμα» (male gaze), στο πλαίσιο του οποίου οι γυναίκες αποτελούν αντικείμενα της ανδρικής επιθυμίας, εξηγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Μινγκλού Τσεν, η οποία μελετά ζητήματα φύλου και πολιτικής στην Κίνα, γράφουν οι New York Times.

Τώρα, οι γυναίκες πληρώνουν για να θαυμάζουν τους άνδρες.

Η καταναλωτική αυτή έκρηξη δημιουργεί ένα δίλημμα για το Πεκίνο. Εδώ και χρόνια, η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τις καταναλωτικές δαπάνες προκειμένου να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, οι μηχανισμοί λογοκρισίας κινητοποιούνται εντατικά κάθε φορά που ο φεμινισμός, το φύλο και η εξουσία μετατρέπονται σε αντικείμενα δημόσιας συζήτησης.

Η κρατική εφημερίδα People’s Daily προειδοποίησε πρόσφατα τις επιχειρήσεις κατά του «υπαινικτικού φλερτ και της απρεπούς σωματικής επαφής», ζητώντας αυστηρή ρύθμιση, μετά τη μεγάλη διάδοση στο Διαδίκτυο ενός βίντεο που έδειχνε έναν άνδρα ηθοποιό να προσφέρει ένα γλειφιτζούρι σε μια γυναίκα σε θεματικό πάρκο.

Για πολλές γυναίκες, αυτή η προσοχή είχε καθυστερήσει υπερβολικά.

«Επιτέλους, είναι η σειρά μας»

«Επιτέλους, είναι η σειρά μας», δήλωσε η 32χρονη Λίντα Σιονγκ, υπάλληλος γραφείου, η οποία πλήρωσε 90 δολάρια για να παρακολουθήσει μια παράσταση του Gonggou Theater, ενός θιάσου γυμνασμένων ανδρών ηλικίας περίπου 20 έως 29 ετών, που παρουσιάζεται ως η κινεζική απάντηση στους Chippendales.

Πάνω στη σκηνή, άνδρες με γυμνό στήθος και παραδοσιακές κινεζικές κεντημένες φούστες κινούνται αισθησιακά υπό τους δυνατούς ήχους των τυμπάνων, ενώ οι γυναίκες στο κοινό ξεσπούν σε κραυγές ενθουσιασμού.

«Μου προκάλεσε απίστευτη χαρά», δήλωσε η Σιονγκ, η οποία είναι ανύπαντρη. Όπως ανέφερε, τα εισιτήρια της παράστασης εξαντλήθηκαν μέσα σε επτά δευτερόλεπτα.

«Είτε στο παρελθόν είτε στη σύγχρονη Κίνα, δεν ήταν πάντοτε μια ομάδα όμορφων γυναικών εκείνη που χόρευε για τους άνδρες;».

Η παράσταση είναι τόσο δημοφιλής ώστε, σύμφωνα με τον ιδρυτή του θιάσου, Τζουνγί Γκε, οι περισσότερες εμφανίσεις του κατά τους τελευταίους 15 μήνες ήταν sold out.

Ένα διαδικτυακό φόρουμ συζήτησης σχετικά με την παράσταση στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 2,1 δισ. προβολές.

«Πρέπει να είναι σέξι, δυναμικό, να ξεχειλίζει από τεστοστερόνη», δήλωσε ο Γκε σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του σε influencer. «Αυτό είναι το μυστικό μας όπλο».

Μισθοί 4.500 δολαρίων για γοητευτικούς νεαρούς

Τα θεματικά πάρκα ανακαλύπτουν επίσης τη δύναμη του γυναικείου βλέμματος.

Διαδικτυακές αγγελίες εργασίας αναζητούν «χαμογελαστούς, γοητευτικούς και εξωστρεφείς» νεαρούς άνδρες, οι οποίοι θα ποζάρουν για φωτογραφίες και θα συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια με τους επισκέπτες.

Ορισμένες θέσεις προσφέρουν αποδοχές έως και 4.500 δολάρια τον μήνα, ποσό υπερπολλαπλάσιο του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των κατοίκων των αστικών περιοχών της χώρας, χωρίς να απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο.

Τουριστικοί πράκτορες σε ορισμένα από τα διασημότερα βουνά της Κίνας προσλαμβάνουν ψηλούς, μυώδεις νεαρούς άνδρες, τους ντύνουν με ομοιόμορφες στολές και τους προωθούν ως «ανδρικά συγκροτήματα προσωπικού ασφαλείας», προκειμένου να προσελκύσουν τουρίστες.

Άλλοι νεαροί εργάζονται ως ανεξάρτητοι συνοδοί πεζοπορίας, προσφέροντας φρέσκα φρούτα, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της διαδρομής και, ορισμένες φορές, μεταφέροντας στην αγκαλιά τους τις εξαντλημένες πελάτισσες μέχρι την κορυφή.

Πίσω από την άνθηση αυτής της αγοράς βρίσκεται μια γενιά ολοένα πιο εύπορων και μορφωμένων γυναικών των αστικών κέντρων, που διαμορφώθηκε μέσα από τις τρεις δεκαετίες εφαρμογής της κινεζικής πολιτικής του ενός παιδιού.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των πρωτοετών φοιτητών έχει αυξηθεί κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Παράλληλα, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει περιοριστεί από το 23% στο 13% κατά την τελευταία επταετία, σύμφωνα με εκθέσεις της Zhaopin, της μεγαλύτερης πλατφόρμας εύρεσης εργασίας στην Κίνα.

Η βιομηχανία της «συναισθηματικής αξίας»

Οι επιχειρήσεις πωλούν υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες «συναισθηματικής αξίας» —ή, με άλλα λόγια, εμπειρίες που προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα— σε γυναίκες οι οποίες είναι οικονομικά περισσότερο ανεξάρτητες από τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους.

Η επιτυχία αυτών των υπηρεσιών «αντανακλά τη δυσαρέσκεια και ενδεχομένως την απογοήτευση από τις ερωτικές σχέσεις στην πραγματική ζωή», δήλωσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, Καϊλίνγκ Σιε, η οποία μελετά ζητήματα φύλου και κοινωνίας στην Κίνα.

Όπως εξηγεί, η τάση αναδεικνύει την αναντιστοιχία μεταξύ της αυξανόμενης οικονομικής δύναμης των γυναικών και της βραδύτερης αποδοχής από τους άνδρες των γυναικείων προσδοκιών για συναισθηματική εγγύτητα στις σχέσεις.

Ο 21χρονος Τσενγκλίν Λιού ανακάλυψε μια επαγγελματική ευκαιρία την περίοδο που δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα εργαζόμενος ως σερβιτόρος.

Άρχισε να χρεώνει τις γυναίκες πεζοπόρους 100 έως 150 δολάρια για να τις συνοδεύει σε εξάωρες αναβάσεις στο όρος Τάι, στην ανατολική Κίνα.

Ο λογαριασμός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέκτησε μεγάλο αριθμό ακολούθων, όταν ο ίδιος και άλλοι τρεις συνοδοί μετέφεραν μέχρι την κορυφή μια γυναίκα που είχε χάσει το ένα της πόδι λόγω καρκίνου των οστών.

Ωστόσο, οι συνεχείς αναβάσεις και καταβάσεις του βουνού, ακόμη και τρεις φορές την ημέρα, καταπόνησαν τα γόνατά του. Εγκατέλειψε έτσι τα ορεινά μονοπάτια για μια θέση ηθοποιού σε θεματικό πάρκο στην Καϊφένγκ, πόλη της κεντρικής Κίνας.

Σήμερα αφιερώνει 90 λεπτά στο μακιγιάζ του, προκειμένου να μεταμορφωθεί σε λόγιο ή πολεμιστή της αρχαίας εποχής. Ορισμένες ημέρες ποζάρει για φωτογραφίες με έως και 200 επισκέπτες, στην πλειονότητά τους γυναίκες.

Για τους άνδρες, η συγκεκριμένη εργασία μπορεί επίσης να είναι ανταποδοτική σε συναισθηματικό επίπεδο.

«Οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να διασκεδάσουν. Είναι φυσικό να θέλω να τους προσφέρω τη συναισθηματική αξία που αναζητούν», δήλωσε ο 23χρονος Ρεν Τζισέν, ηθοποιός που εργάζεται σε άλλο θεματικό πάρκο της Καϊφένγκ.

Ο Ρεν ανέφερε ότι απολαμβάνει τους επαίνους και τα κομπλιμέντα των επισκεπτών — μια μορφή προσοχής που σπάνια δεχόταν στις προηγούμενες δουλειές του.

Ωστόσο, οι συναναστροφές μπορεί να γίνουν «λίγο αμήχανες και άβολες», όπως σημείωσε, ιδιαίτερα όταν οι γυναίκες τον τσιμπούν ή του ζητούν να ακουμπήσει το πιγούνι του στις παλάμες τους για να φωτογραφηθούν.

«Είμαστε απλώς άγνωστοι μεταξύ μας», είπε.

Η παρέμβαση του Πεκίνου και οι απαγορεύσεις

Τέτοιες συναναστροφές έχουν προσελκύσει την προσοχή των αρχών.

Η People’s Daily τις χαρακτήρισε χυδαίες και «οριακά παγίδες για την προσέλκυση κλικ», καταδικάζοντας το βίντεο που έδειχνε έναν ηθοποιό στη Σανγκράο, στη νοτιοκεντρική Κίνα, να μεταφέρει γλειφιτζούρια από το στόμα του στο στόμα των επισκεπτριών.

Θεματικά πάρκα σε ολόκληρη την Κίνα αντέδρασαν απαγορεύοντας τη σωματική επαφή μεταξύ ηθοποιών και επισκεπτών, σύμφωνα με τη Σουεγίνγκ Γουάνγκ, διευθύντρια μάρκετινγκ του Wansui Mountain Martial Arts City, όπου εργάζεται ο Ρεν.

«Εν μέρει, πρόκειται απλώς για τη συνεχή προσπάθεια του κράτους να ελέγχει τα όρια του τι επιτρέπεται να κάνει η βιομηχανία της ψυχαγωγίας», δήλωσε η επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, Χαντσάνγκ Λιού.

Η ίδια συνέκρινε την καταστολή με προηγούμενους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στην προκλητική ενδυμασία γυναικών εργαζομένων.

Επιπλέον, οι γεννήσεις στην Κίνα καταγράφουν κατακόρυφη πτώση, με την κυβέρνηση να αντιδρά, μεταξύ άλλων, προωθώντας τους παραδοσιακούς ρόλους των γυναικών μέσα στην οικογένεια.

Η κυβέρνηση, πρόσθεσε η Λιού, «ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αλλεργική σε τέτοιου είδους καταναλωτικά πρότυπα».

Παρ’ όλα αυτά, η ζήτηση δεν παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης.

Το θεματικό πάρκο Wansui Mountain απασχολεί περισσότερους από 1.500 ηθοποιούς και προσελκύει πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες τον μήνα.

«Πολλοί επισκέπτες έρχονται ειδικά για να αλληλεπιδράσουν με τους ηθοποιούς», δήλωσε η διευθύντρια μάρκετινγκ του πάρκου. «Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να πληρώνουν για συναισθηματικές εμπειρίες».

Η αγοραστική δύναμη δεν συνεπάγεται πραγματική εξουσία

Η συγκεκριμένη αλλαγή επεκτείνεται πέρα από τη ζωντανή ψυχαγωγία. Σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές με γυναίκες πρωταγωνίστριες, οι ηρωίδες διοικούν επιχειρήσεις, ηγούνται στρατών και ασκούν πολιτική εξουσία.

Ωστόσο, η κατανάλωση περιεχομένου που αναπαριστά φαντασιώσεις γυναικείας εξουσίας δεν ισοδυναμεί με την πραγματική κατοχή αυτής της εξουσίας, επισημαίνει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Μινγκλού Τσεν.

Η αλλαγή του βλέμματος «δεν μεταβάλλει τη θέση των γυναικών στην οικογένεια, στους χώρους εργασίας και στην πολιτική σφαίρα».

Η 32χρονη Μελίσα Γιουάν αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα αυτή τη διάκριση.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής της στο όρος Τιαντζού, κοντά στην πόλη της, τη Γουχάν, έφτασε στην κορυφή και αντίκρισε μια σειρά από γοητευτικούς νεαρούς άνδρες με γυαλιά ηλίου και μπλε και μαύρες στολές. Είχαν προσληφθεί για να φωτογραφίζονται με τους τουρίστες.

Το θέαμα την έκανε να χαμογελάσει. Η Γιουάν έχει πληρώσει στο παρελθόν εμφανίσιμους άνδρες για να τη συνοδεύουν στα ψώνια ή στο φαγητό, δεν πιστεύει όμως ότι τέτοιες συναλλαγές αλλάζουν την ισορροπία εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ακόμη και όταν πληρώνει άνδρες για να την ψυχαγωγήσουν, εξακολουθεί «από συνήθεια και υποσυνείδητα» να ανησυχεί για τα συναισθήματά τους.

«Από την εμπειρία μου, η κατανάλωση δεν μεταφράζεται άμεσα σε εξουσία», καταλήγει η Γιουάν.