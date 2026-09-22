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Η σαμπάνια βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες συγκομιδές στην ιστορία της, καθώς η φετινή παραγωγή σταφυλιών καταγράφει δραματική πτώση, κυρίως λόγω της ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Παρά τη μεγάλη ζημιά στους αμπελώνες, οι καταναλωτές δεν θα δουν άμεσα τις φιάλες σαμπάνιας να μειώνονται αντίστοιχα στα καταστήματα. Ο λόγος είναι ότι η παραγωγή του διάσημου αφρώδους οίνου δεν εξαρτάται μόνο από τη φετινή συγκομιδή, καθώς οι παραγωγοί διαθέτουν σημαντικά αποθέματα παλαιότερων ετών και κρασιά ρεζέρβας που μπορούν να στηρίξουν την προσφορά.

Η φετινή εικόνα, ωστόσο, αποτελεί ισχυρή ένδειξη της πίεσης που δέχεται ένας από τους πιο εμβληματικούς αμπελοοινικούς κλάδους της Γαλλίας.

Η μικρότερη γαλλική παραγωγή κρασιού εδώ και δεκαετίες

Η συνολική παραγωγή κρασιού στη Γαλλία αναμένεται να υποχωρήσει στα 3,39 δισ. λίτρα το 2026, καταγράφοντας πτώση 6% σε σχέση με το 2025 και μείωση 28% έναντι του 2023. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα πρόκειται για τη χαμηλότερη παραγωγή από το 1957.

Η υποχώρηση δεν οφείλεται μόνο στη μείωση των αμπελώνων, αλλά κυρίως στη χαμηλότερη απόδοση κάθε εκταρίου. Η παρατεταμένη ξηρασία και τα κύματα καύσωνα έχουν περιορίσει σημαντικά την ποσότητα των σταφυλιών που μπορούν να παραχθούν.

Η Σαμπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κρίσης. Η παραγωγή κρασιού από τη φετινή συγκομιδή προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 48%, ενώ για την προστατευόμενη ονομασία Champagne η πτώση φτάνει σχεδόν το 49% σε σχέση με πέρυσι.

Παγετός, χαλάζι και ξηρασία «χτύπησαν» τους αμπελώνες

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τους παραγωγούς. Ο παγετός στην περιοχή Αιν, το χαλάζι και η ξηρασία που επικράτησε από την άνοιξη περιόρισαν δραστικά την παραγωγή.

Παρά το γεγονός ότι ο τρύγος ξεκίνησε με σταφύλια υψηλής ωρίμανσης, το μέσο βάρος των σταφυλιών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πραγματική συγκομιδή θα κινηθεί περίπου στα 7.000 κιλά ανά εκτάριο, το χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1980.

Γιατί η αγορά δεν θα δει άμεσα έλλειψη φιαλών

Παρά τη σχεδόν κατά το ήμισυ απώλεια της φετινής παραγωγής, η εικόνα στα ράφια δεν αναμένεται να αλλάξει άμεσα. Η διαδικασία παραγωγής σαμπάνιας απαιτεί χρόνο, ενώ ο κλάδος λειτουργεί με στρατηγικά αποθέματα που επιτρέπουν την εξομάλυνση των διακυμάνσεων.

Οι παραγωγοί μπορούν να αξιοποιήσουν κρασιά ρεζέρβας και αποθηκευμένες ποσότητες προηγούμενων ετών, περιορίζοντας τις επιπτώσεις της κακής σοδειάς στην τελική διάθεση του προϊόντος.

Η απώλεια παραγωγής εκτιμάται ότι αντιστοιχεί περίπου σε 140 εκατ. φιάλες των 75 εκατοστόλιτρων, με δυνητική εμπορική αξία που προσεγγίζει τα 2,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αποτελεί άμεση απώλεια εσόδων, καθώς τα αποθέματα μπορούν να καλύψουν μέρος του κενού.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η επόμενη δεκαετία

Το μεγαλύτερο ερώτημα για τη Σαμπάνια δεν αφορά μόνο τη φετινή χρονιά, αλλά το κατά πόσο τέτοιες ακραίες συνθήκες θα επαναλαμβάνονται.

Μια μεμονωμένη κακή συγκομιδή μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω των αποθεμάτων. Αν όμως οι πολύ χαμηλές παραγωγές γίνουν συχνότερο φαινόμενο, ο κλάδος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυξημένο κόστος, μειωμένα αποθέματα και μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης της διεθνούς ζήτησης.

Η φετινή κρίση λειτουργεί έτσι ως προειδοποίηση για έναν κλάδο που έχει χτίσει την παγκόσμια φήμη του πάνω στη σταθερή ποιότητα και τη μακρά παράδοση, αλλά πλέον καλείται να προσαρμοστεί σε ένα ολοένα πιο ασταθές κλιματικό περιβάλλον.

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