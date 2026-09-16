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Η περιοχή της Σαμπάνιας στη Γαλλία βιώνει μια πρωτοφανή πτώση της παραγωγής. Παρά το μέγεθος του προβλήματος, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα δουν άμεσα τον αριθμό των φιαλών στα ράφια να περιορίζεται κατά 50%.

Η εξήγηση βρίσκεται στον ιδιαίτερο τρόπο παραγωγής της σαμπάνιας, καθώς η φετινή συγκομιδή δεν καθορίζει από μόνη της πόσες φιάλες μπορούν να κυκλοφορήσουν άμεσα στην αγορά. Για την παραγωγή σαμπάνιας απαιτούνται αρκετά χρόνια, ενώ τα οινοποιεία διαθέτουν σημαντικά αποθέματα και κρασιά ρεζέρβας από προηγούμενες σοδειές, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την προσφορά σε χρονιές με περιορισμένη παραγωγή.

Σε επίπεδο Γαλλίας, πάντως, όλα δείχνουν ότι το 2026 θα αποτελέσει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την οινοπαραγωγή. Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Agreste, της στατιστικής υπηρεσίας του γαλλικού υπουργείου Γεωργίας, η συνολική παραγωγή κρασιού αναμένεται να περιοριστεί στα 3,39 δισ. λίτρα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη, η παραγωγή θα είναι κατά 6% χαμηλότερη σε σχέση με το 2025 και κατά 28% μειωμένη έναντι των 4,72 δισ. λίτρων που είχαν παραχθεί το 2023.

Μια τέτοια επίδοση θα αποτελούσε τη χαμηλότερη παραγωγή κρασιού στη Γαλλία από το 1957, όταν είχε διαμορφωθεί στα 3,25 δισ. λίτρα, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου.

Ένας από τους παράγοντες πίσω από την υποχώρηση είναι η κατά 2,5% μείωση της έκτασης των γαλλικών αμπελώνων που βρίσκονται σε παραγωγή. Ακόμη μεγαλύτερη, ωστόσο, θεωρείται η επίδραση της ξηρασίας και των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα, τα οποία έχουν περιορίσει σημαντικά την απόδοση ανά εκτάριο.

Η παραγωγή κρασιού που θα προκύψει από τη φετινή συγκομιδή στην περιοχή της Σαμπάνιας εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση 48%. Από τα 2,57 εκατ. εκατόλιτρα του 2025 αναμένεται να περιοριστεί σε μόλις 1,34 εκατ. εκατόλιτρα φέτος.

Ακόμη μεγαλύτερη προβλέπεται η υποχώρηση στα κρασιά που φέρουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης Champagne. Η παραγωγή τους εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 49%, στα 1,24 εκατ. εκατόλιτρα, επίπεδο που βρίσκεται κατά 47% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Θα φτάσουν τελικά λιγότερες φιάλες στα ράφια;

Οι απώλειες της φετινής σοδειάς είναι ιδιαίτερα σοβαρές, κυρίως για τους ανεξάρτητους αμπελουργούς. Ωστόσο, η κατά 49% μείωση του κρασιού που θα παραχθεί από τα φετινά σταφύλια δεν συνεπάγεται αντίστοιχη και άμεση πτώση της διαθέσιμης σαμπάνιας κατά 49%.

Προτού γίνει γνωστό το πραγματικό μέγεθος των ζημιών, ο κλάδος είχε αποφασίσει ότι από τη συγκομιδή του 2026 θα μπορούσαν να διατεθούν προς πώληση 8.800 κιλά σταφυλιών ανά εκτάριο. Το όριο ήταν μόλις περίπου 2% χαμηλότερο από τα 9.000 κιλά ανά εκτάριο που είχαν καθοριστεί για το 2025 και αντανακλούσε τόσο την υποτονική ζήτηση όσο και την ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αποθεμάτων.

Η πραγματικότητα της φετινής συγκομιδής αποδεικνύεται πολύ διαφορετική. Σύμφωνα με το Syndicat Général des Vignerons de la Champagne, η μέση απόδοση εκτιμάται πλέον ότι δεν θα ξεπεράσει περίπου τα 7.000 κιλά ανά εκτάριο. Πρόκειται για επίπεδο που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι το χαμηλότερο από τη δεκαετία του 1980.

Για τους αμπελουργούς που δεν καταφέρνουν να φτάσουν το επιτρεπόμενο όριο παραγωγής, δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα σταφύλια που χάθηκαν. Τα οινοποιεία σαμπάνιας, αντίθετα, έχουν ένα σημαντικό «μαξιλάρι», καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρασιά από τις ρεζέρβες τους για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της φτωχής συγκομιδής.

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