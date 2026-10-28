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Τέλος δεν έχει, όπως φαίνεται, η εμπλοκή του Ισραηλινού μεγαλοεπενδυτή M.W. με την περιπέτεια των πλειστηριασμών.

Στο στόχαστρο, όπως έχει αποκαλύψει το newmoney, βρίσκεται πολυτελές ακίνητό του στο Κολωνάκι, σε ιδιαίτερα προνομιακή τοποθεσία και με άπλετη θέα από την Ακρόπολη έως τη θάλασσα.

Το εν λόγω ακίνητο βγήκε σε πλειστηριασμό στις 16 Οκτωβρίου με τιμή πρώτης προσφοράς 2,4 εκατ. ευρώ, αλλά η διαδικασία ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Τώρα όμως έχει μπει ξανά στον προγραμματισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις 27 Νοεμβρίου, -εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει αναστολή ή ματαίωση-, με την ίδια τιμή εκκίνησης, δηλαδή στα 2,4 εκατ. ευρώ.

Ο οφειλέτης και οι επισπεύδοντες

Οφειλέτης εμφανίζεται ο M.W., επιχειρηματίας από το Ισραήλ, ο οποίος φέρεται μέσω του ομίλου του να έχει επενδύσεις σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε και στο εγχείρημα της ανάπτυξης ξενοδοχειακής αλυσίδας, ισραηλινών συμφερόντων, στην Ελλάδα, η οποία άνοιξε αρκετές μονάδες στην Αθήνα και άλλες περιοχές. Η συγκεκριμένη αλυσίδα, όμως, έχει αλλάξει πλέον χέρια καθώς λόγω οικονομικών προβλημάτων πουλήθηκε σε άλλον πολύ ισχυρό ισραηλινό όμιλο.

Στην αρχική κατασχετήρια έκθεση ο επιχειρηματίας αναφερόταν ως κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Δημάκη και ως προσωρινά διαμένων στο ξενοδοχείο Brown Acropole επί της οδού Πειραιώς.

Στην έκθεση για τον επόμενο πλειστηριασμό εμφανιζόταν ως κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, ενώ σε αυτήν για τον επαναληπτικό του Νοεμβρίου, ξανά ως κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Δημάκη και ως προσωρινά διαμένων στο ξενοδοχείο Brown Acropole επί της οδού Πειραιώς.

Αρχικά, επισπεύδοντες ήταν η εταιρεία «V.A. Conland Τεχνική», η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των πολυτελών κατασκευών και είχε αναλάβει αρκετά από τα ξενοδοχεία της Brown Hotels, όπως το Brown Acropole, το Brown Lighthouse Athens, το Isla Brown Corinthian Resort, το Villa Brown Ermou κ.α., καθώς και ο Πολιτικός Μηχανικός Α.Β.

Ο πρώτος πλειστηριασμός είχε οριστεί για τον Ιανουάριο με τιμή εκκίνησης 1.431.000 ευρώ, αλλά τελικά ανεστάλη λόγω ανακοπής. Στα βάρη περιλαμβάνονταν προσημείωση υποθήκης για 4 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2022, υπέρ της ισραηλινής εταιρείας Michlol Growth Limited, συντηρητική κατάσχεση για 430.000 ευρώ, δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2024, υπέρ της «V.A. Conland Τεχνική», καθώς και αναγκαστική κατάσχεση για 60.000 ευρώ που έγινε τον Ιούνιο του 2025.

Πριν τον αρχικό πλειστηριασμό, όμως, μεσολάβησε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 «σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων» από τους αρχικούς επισπεύδοντες (την «V.A. Conland Τεχνική» και τον Α.Β.) προς την ισραηλινή εταιρεία «Michlol Growth Limited». Πρόκειται για εταιρεία παροχής ιδιωτικών πιστώσεων και εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων και είναι θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ Michlol Finance Ltd.

Η νέα επισπεύδουσα, όμως, άσκησε ανακοπή κατά του οφειλέτη για να ανεβάσει την τιμή πρώτης προσφοράς.

Το πολυτελές ακίνητο

Μήλον της έριδος είναι μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του 9ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Γ. Σταθά 20 και 6ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Δημάκη 8, «μετά του ανήκοντος σε αυτό ως παράρτημα -δώμα- του 10ου ορόφου» μιας πολυκατοικίας κτισμένης στη θέση «Σχιστή Πέτρα», στο Κολωνάκι.

Το διαμέρισμα αποτελείται από είσοδο, σάλα, τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό, β’ λουτρό, W.C., και δωμάτιο υπηρεσίας, ενώ έχει επιφάνεια 208,30 τ.μ. Το δώμα, επιφάνειας 52,19 τ.μ., αποτελείται από ένα δωμάτιο και λουτρό.

Το ακίνητο αγοράστηκε από τον Ισραηλινό επενδυτή τον Ιούλιο του 2019.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του στις 28 Σεπτεμβρίου, έκανε δεκτή την ανακοπή, επισημαίνοντας στο σκεπτικό ότι «το επίδικο ακίνητο βρίσκεται στο Κολωνάκι, το οποίο αποτελεί μία από τις πλέον προνομιακές και υψηλού κύρους οικιστικές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, σε σχετικά μικρή απόσταση από την οργανωμένη εμπορική αγορά της περιοχής, με εύκολη πρόσβαση σε καταστήματα, χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και λοιπές υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα σε ήσυχο σημείο, έμπροσθεν πάρκου».

Επίσης, ότι «καταλαμβάνει τον 9ο και 10ο όροφο του κτηρίου, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα προς την Ακρόπολη και τον ευρύτερο αστικό ορίζοντα της Αθήνας έως και τη θάλασσα», είναι πολυτελώς ανακαινισμένο, με υψηλών προδιαγραφών κατασκευαστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αξιολογούνται ως ανώτερα από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της πλειονότητας των συγκριτικών ακινήτων και διατίθεται πλήρως επιπλωμένο».

Ακόμη, τονίζεται η «ιδιαίτερα καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτήριο εξωτερικά» αλλά και η «πολυτελής κατασκευή του ακινήτου εσωτερικά». Με βάση αυτά το δικαστήριο αύξησε την τιμή πρώτης προσφοράς από 1,43 εκατ. ευρώ στα 2,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 1 εκατ. ευρώ.