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Από τη «Γραμμή» του Γιώργου Κοσκωτά και τη διαφήμιση μέχρι την οικοδόμηση μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές αλυσίδες εστίασης, ο Κωνσταντίνος Αντάρας διένυσε μια επιχειρηματική διαδρομή σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

Μια διαδρομή που τον έφερε από τα διαφημιστικά γραφεία της δεκαετίας του 1980 στο τιμόνι της Pizza Fan, με 110 καταστήματα και συνολικές πωλήσεις δικτύου που, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο ίδιος, ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ το 2025. Μόνο που η «συνταγή επιτυχίας» του επιχειρηματία βρίσκεται πλέον στη σκιά μιας σοβαρής αστυνομικής έρευνας. Η σύλληψή του, στο πλαίσιο της υπόθεσης των «πειραγμένων» αποδείξεων και της φερόμενης μη απόδοσης ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή στην πορεία του ανθρώπου που δημιούργησε την Pizza Fan.

Η υπόθεση που ερευνούν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η ΑΑΔΕ αφορά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε δραστηριότητα που φέρεται να εκτείνεται από το 2022. Μεταξύ των εννέα συλληφθέντων περιλαμβάνονται, εκτός από τον Κωνσταντίνο Αντάρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων. Οι αρχές εξετάζουν φερόμενες παρεμβάσεις στα στοιχεία των αποδείξεων, μέσω των οποίων εκτιμάται ότι δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης αναφέρεται ότι κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα. Η διερεύνηση των επιμέρους ρόλων και ευθυνών συνεχίζεται.

Η εξέλιξη αυτή στρέφει την προσοχή και στην οικονομική εικόνα της Pizza Fan. Την ώρα που οι πωλήσεις της κεντρικής εταιρείας αυξάνονταν με διψήφιο ποσοστό, η καθαρή κερδοφορία της υποχωρούσε κατά 66,5%. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στις 19 Οκτωβρίου, η Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ πραγματοποίησε το 2025 κύκλο εργασιών 60,44 εκατ. ευρώ, έναντι 50,97 εκατ. ευρώ το 2024, αλλά τα καθαρά της κέρδη περιορίστηκαν σε 533.112 ευρώ, από 1,59 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μεγέθη της κεντρικής εταιρείας, διαφορετικά από τις συνολικές λιανικές πωλήσεις του δικτύου. Η διάκριση έχει σημασία και για την υπό διερεύνηση υπόθεση, καθώς το ποσό του φερόμενου μη αποδοθέντος ΦΠΑ αφορά περισσότερες χρήσεις, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η κατανομή του μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Από τον Κοσκωτά στην πίτσα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Κωνσταντίνου Αντάρα ξεκίνησε από έναν εντελώς διαφορετικό χώρο. Έχοντας σπουδάσει μάρκετινγκ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εργάστηκε αρχικά στη διαφήμιση, ενώ την περίοδο 1985-1988 διετέλεσε εμπορικός διευθυντής πωλήσεων στη «Γραμμή», το εκδοτικό συγκρότημα του Γιώργου Κοσκωτά. Στη συνέχεια δημιούργησε δική του διαφημιστική εταιρεία, την οποία διατήρησε μέχρι το 2005.

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή ήρθε σε επαφή με την αγορά της πίτσας και ειδικότερα με τη Roma Pizza, που τότε διέθετε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων στη χώρα. Διαπιστώνοντας τις δυσκολίες στην παραγγελιοληψία και στην εξυπηρέτηση των πελατών, πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου που θα συγκέντρωνε τις παραγγελίες και θα τις διοχέτευε στα καταστήματα. Η ιδέα δεν υλοποιήθηκε από τη Roma Pizza, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για τη δική του επιχειρηματική προσπάθεια.

Έτσι, το 1996 δημιουργήθηκε η Pizza Fan, με το πρώτο πιλοτικό κατάστημα στους Αμπελοκήπους. Χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην εστίαση, ο κ. Αντάρας επένδυσε εξαρχής στην τεχνολογία, στην κεντρική οργάνωση και στη δημιουργία ενός μοντέλου που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολλά καταστήματα. Όπως έχει πει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, τα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς χρειάστηκαν σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη των υποδομών.

Το 2001 παραχώρησε, κατά τις ίδιες δηλώσεις του, το 34% της επιχείρησης στη Vectis Capital, ποσοστό που επαναγόρασε περίπου πέντε χρόνια αργότερα. Στη συνέχεια στράφηκε στη δικαιόχρηση, επιλέγοντας να παραχωρεί τη λειτουργία οργανωμένων καταστημάτων σε συνεργάτες, αρκετοί από τους οποίους προέρχονταν από το προσωπικό της αλυσίδας. Το μοντέλο αυτό επέτρεψε την επέκταση του δικτύου, με την κεντρική εταιρεία να διατηρεί σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και στην υποστήριξή του.

Το δίκτυο και τα σχέδια

Η Pizza Fan εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους εγχώριους παίκτες στην αγορά της διανομής φαγητού. Τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο κ. Αντάρας παρουσίαζε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, είχε ανακοινώσει σχέδιο για τη δημιουργία 36 νέων καταστημάτων μέσα στο 2026, επιδιώκοντας να επιταχύνει την επέκταση του δικτύου.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε ένα σύστημα κεντρικής παραγγελιοληψίας, οργανωμένων προμηθειών και κοινής εμπορικής πολιτικής. Η εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση των καταστημάτων, τους χρόνους εξυπηρέτησης και τις ανάγκες τους σε προϊόντα, ενώ αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της εμπορικής και διαφημιστικής υποστήριξης. Παράλληλα, τα συνεργαζόμενα καταστήματα λειτουργούν μέσω επιχειρήσεων με αυτοτελή νομική και φορολογική υπόσταση.

Η διαφημιστική εμπειρία του Κωνσταντίνου Αντάρα αποτυπώθηκε και στην πολιτική προσφορών της αλυσίδας. Χαρακτηριστική ήταν η καθιέρωση κουπονιών με έκπτωση 50%, μια στρατηγική που, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις του, βοήθησε την Pizza Fan να αναπτυχθεί ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση επιχειρούσε να διευρύνει τη δραστηριότητα πέρα από την πίτσα, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές για περισσότερες κατηγορίες φαγητού. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν τα MyCook και MyBurger, η συνεργασία με τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο και ο σχεδιασμός πρόσθετων εμπορικών σημάτων. Παράλληλα, προωθούνταν ένα μοντέλο δικαιόχρησης με παραχώρηση έτοιμων καταστημάτων και εξοπλισμού αξίας 180.000 ευρώ, χωρίς αρχική επένδυση από τον συνεργάτη, σύμφωνα με τις ανακοινωμένες προθέσεις της εταιρείας.

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας είχε αναπτύξει και δημόσια παρουσία πέρα από την Pizza Fan. Τον Μάιο του 2023 εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της «Συμμαχίας για την Ελλάδα», αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με αντικείμενο την προώθηση της εικόνας της χώρας και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο ισολογισμός και οι επιφυλάξεις

Η τελευταία οικονομική χρήση αποτυπώνει την πίεση που δέχθηκε η κερδοφορία της Φανατικς Πίτσα, παρά την αύξηση των πωλήσεων. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε το 2025 σε 39,67 εκατ. ευρώ, από 31,76 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 772.829 ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Στο τέλος του 2025 η εταιρεία εμφάνιζε συνολικές υποχρεώσεις 17,13 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 4,46 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 4,86 εκατ. ευρώ. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων διαμορφώθηκε σε 265 άτομα.

Η Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ, με έδρα το Χαλάνδρι και διαχειριστή τον Κωνσταντίνο Αντάρα, απέκτησε τη σημερινή νομική μορφή της το 2014, έπειτα από μετατροπή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα εταιρικά στοιχεία, το 99% της ελληνικής ΕΠΕ ανήκει στην Fanatics Pizza Deliveries and Food Services Limited και το υπόλοιπο 1% άμεσα στον Κωνσταντίνο Αντάρα, χωρίς από τα συγκεκριμένα στοιχεία να προκύπτει η πλήρης σύνθεση των τελικών δικαιούχων της αλλοδαπής εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις για το 2025 εγκρίθηκαν στις 10 Οκτωβρίου και καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 19 Οκτωβρίου. Συνοδεύονται από έκθεση της PKF Ευρωελεγκτική, στην οποία διατυπώνεται γνώμη με επιφύλαξη.

Μεταξύ των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή περιλαμβάνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων 2020 έως 2025 δεν είχαν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και ότι δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, το ύψος των οποίων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Παράλληλα, επισημαίνεται η μη σχηματισθείσα πρόβλεψη περίπου 979.000 ευρώ για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, καθώς και περίπου 164.000 ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού.