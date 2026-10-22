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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την αλυσίδα Pizza Fan βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (22/10), με την υπόθεση να αφορά σε μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο από το 2022. Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε εννέα συλλήψεις, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Ειδικότερα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση, η οποία εκτιμάται ότι δεν απέδωσε στο Δημόσιο ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, με τη δραστηριότητά της να φέρεται ότι εκτείνεται από το 2022. Η υπόθεση αφορά σε δραστηριότητες που συνδέονται με την Pizza Fan, αλυσίδα που διαθέτει δίκτυο 140 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί εννέα συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις και κατοικίες, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για την υπό διερεύνηση δραστηριότητα.

Μεταξύ των συλληφθέντων ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στα εννέα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, καθώς και υψηλόβαθμο στέλεχος που περιγράφεται ως το νούμερο δύο στη διοικητική δομή της εταιρείας.

Στους συλληφθέντες φέρονται επίσης να περιλαμβάνονται λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τη φερόμενη συμμετοχή των εμπλεκομένων στην υπόθεση, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι επιμέρους ρόλοι τους και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκε η μη απόδοση του φόρου.

Οι εννέα συλληφθέντες φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποτελούν μέλη του βασικού πυρήνα της υπό διερεύνηση οργάνωσης.

Πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή ΙΧ και κοσμήματα

Σημαντικά ευρήματα έχουν προκύψει από τις έρευνες που πραγματοποιούν τα στελέχη του λεγόμενου ελληνικού FBI.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολυτελή επιβατικά αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος στοιχείων που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Την επιχείρηση πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τα αρμόδια κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε καταστήματα και κατοικίες, αναζητώντας πρόσθετο υλικό που θα συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης.