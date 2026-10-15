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Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να προσθέσει ένα ακόμη εντυπωσιακό απόκτημα στη συλλογή του, αυτή τη φορά στη θάλασσα. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής παρήγγειλε ένα υπερπολυτελές καταμαράν μήκους 26,8 μέτρων, το μοντέλο Ultima 88 της πολωνικής ναυπηγικής εταιρείας Sunreef Yachts, επιλέγοντας ένα σκάφος σχεδιασμένο για οικογενειακές αποδράσεις, άνεση και ιδιωτικότητα.

Το νέο γιοτ βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πρόκειται να ενταχθεί στον στόλο MIM Ocean του Μέσι, ο οποίος έχει ως βάση τις Βαλεαρίδες Νήσους, στην Ισπανία.

Με αυτή την επιλογή, ο Αργεντινός αστέρας προστίθεται στη λίστα των διάσημων ιδιοκτητών σκαφών της Sunreef, στην οποία περιλαμβάνονται ο ποδοσφαιριστής Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, οι κορυφαίοι τενίστες Ραφαέλ Ναδάλ και Κάρλος Αλκαράθ, καθώς και οι οδηγοί της Formula 1 Φερνάντο Αλόνσο και Νίκο Ρόσμπεργκ.

Πέντε πολυτελείς καμπίνες και ιδιωτική σουίτα

Το Sunreef Ultima 88 έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου μηχανοκίνητου καταμαράν με την πολυτέλεια και την άνεση μιας μεγάλης θαλαμηγού.

Στο εσωτερικό του θα διαθέτει τέσσερις καμπίνες φιλοξενουμένων, καθώς και μία ιδιωτική σουίτα ιδιοκτήτη που εκτείνεται σε ολόκληρο το πλάτος του σκάφους, προσφέροντας άνετους χώρους διαμονής.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι το Ocean Lounge της Sunreef, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα για κολύμπι και θαλάσσια σπορ.

Το καταμαράν θα διαθέτει επίσης ξεχωριστό γκαράζ για τζετ σκι, ενισχύοντας τις δυνατότητες αναψυχής κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Στους εξωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ένα flybridge, δηλαδή υπερυψωμένο κατάστρωμα, και πολλαπλοί χώροι χαλάρωσης, σχεδιασμένοι τόσο για ξεκούραση όσο και για σωματική άσκηση.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το σκάφος θα εξοπλιστεί με δύο κινητήρες ισχύος 1.000 ίππων ο καθένας, αν και η Sunreef δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα στοιχεία για την ταχύτητα και τις υπόλοιπες επιδόσεις του.

Ο Λιονέλ Μέσι εξήγησε ότι η αγάπη της οικογένειάς του για τη θάλασσα αποτέλεσε βασικό παράγοντα πίσω από την απόφαση αγοράς του νέου σκάφους.

«Είναι πραγματική χαρά να γίνομαι μέλος της οικογένειας της Sunreef. Η οικογένειά μου κι εγώ αγαπούσαμε πάντα να περνάμε χρόνο στη θάλασσα, όποτε μας δίνεται η ευκαιρία», δήλωσε.

«Τα σκάφη της Sunreef Yachts διαθέτουν το στιλ και τα χαρακτηριστικά που μου αρέσουν πραγματικά και ανταποκρίνονται απόλυτα σε αυτό που αναζητώ. Ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία του Ultima 88 και να το απολαύσω με την οικογένειά μου», πρόσθεσε ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής.

Η Sunreef και η λίστα των διάσημων ιδιοκτητών

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Sunreef Yachts, Φρανσίς Λαπ, καλωσόρισε τον Μέσι στην οικογένεια της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία πέρα από τη δημοσιότητα που συνοδεύει τον ποδοσφαιριστή.

«Ο Λέο Μέσι ενσαρκώνει ένα εξαιρετικό επίπεδο αριστείας, αλλά αυτό που κάνει αυτό το νέο κεφάλαιο ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», δήλωσε.

«Στη Sunreef Yachts πιστεύουμε ότι η πραγματική πολυτέλεια είναι η ελευθερία να επιλέγεις πώς θα περνάς τον χρόνο σου, μαζί με τους ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εσένα. Η θάλασσα μάς προσφέρει αυτή την ελευθερία στην πιο αγνή της μορφή».

«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι που καλωσορίζουμε τον Λέο Μέσι και την οικογένειά του στον οίκο της Sunreef», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της BOATPro, η Sunreef διαθέτει αυτή την περίοδο 26 γιοτ σε παραγγελία ή υπό κατασκευή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην αγορά των πολυτελών καταμαράν.

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