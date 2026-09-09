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Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου ισπανικής ποδοσφαιρικής ομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων EFE.

Ο Αργεντίνος σταρ έχει καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά της Έλντενσε, ομάδας που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας να τελεί υπό τον έλεγχο των οικονομικών και νομικών στοιχείων της ομάδας (due diligence). Η τελική συμφωνία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

Η Έλντενσε, με έδρα την πόλη Έλντα στην παράκτια περιοχή της Βαλένθια, ιδρύθηκε πριν από 105 χρόνια και αποτελεί έναν σύλλογο με μακρά παρουσία στις χαμηλότερες κατηγορίες του ισπανικού ποδοσφαίρου. Στην ιστορία της έχει κινηθεί κυρίως μεταξύ δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, αλλά και των περιφερειακών πρωταθλημάτων, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε βρεθεί κοντά στο ενδεχόμενο να διακόψει τη λειτουργία της.

Η ομάδα αγωνίζεται σε γήπεδο χωρητικότητας 5.776 θεατών και, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα αποτελέσει τον δεύτερο ισπανικό σύλλογο που αποκτά ο Μέσι μέσα στο ίδιο έτος και τον πρώτο που βρίσκεται σε επαγγελματική κατηγορία.

Τον Απρίλιο, ο Αργεντίνος είχε αποκτήσει την πέμπτη κατηγορίας Ουνιόν Εσπορτίβα Κορνεγιά, ενώ η επένδυση στην Έλντενσε σηματοδοτεί μια πιο φιλόδοξη κίνηση στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Από τα γήπεδα στις επιχειρήσεις

Η πιθανή εξαγορά της Έλντενσε εντάσσεται στη διευρυνόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του Μέσι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα ευρύτερο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Η οικογένειά του έχει ιδρύσει ποδοσφαιρικό σύλλογο στην Αργεντινή με την ονομασία Λεόνες, ενώ ο ίδιος διαθέτει μερίδιο σε ομάδα της Ουρουγουάης μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του Λουίς Σουάρες. Παράλληλα, έχει δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου αγωνίζεται σήμερα, μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα εισηγμένη στην Ισπανία, επενδυτικό κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών στις ΗΠΑ και συμμετοχή σε αλυσίδα εστιατορίων στην Αργεντινή.

Οι επενδύσεις του, σε συνδυασμό με τα έσοδα από συμβόλαια και εμπορικές συμφωνίες, έχουν συμβάλει ώστε ο Μέσι να ενταχθεί στη μικρή ομάδα ενεργών αθλητών με εκτιμώμενη περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο διαχρονικός αντίπαλός του μέσα στα γήπεδα, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει αποκτήσει την ισπανική ποδοσφαιρική ομάδα Αλμερία.

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