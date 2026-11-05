Μόνο το όνομά του δεν επιβεβαιώνει το σκάφος αναψυχής του γνωστού και άλλοτε ισχυρού εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα, το οποίο αν και «Lucky», που σημαίνει «τυχερό», τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί σε μια περιπέτεια με σίγουρα… ατυχή κατάληξη.

Έτσι, αντί να σκίζει τις θάλασσες όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και μάλιστα κάποιες φορές με «επώνυμους» επιβάτες, βρίσκεται αραγμένο και ακινητοποιημένο στο ντόκο της Μαρίνας Ζέας.

Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του έχει οφειλές προς τη Μαρίνα, που οδηγούν και στους πλειστηριασμούς.

Όπως αποκάλυψε το newmoney στις 3 Σεπτεμβρίου, για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 είχε προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί με τιμή πρώτης προσφοράς που προκαλεί…σοκ καθώς αυτή ήταν μόλις 10.000 ευρώ, έναντι των 150.000 ευρώ που έφτανε σε προηγούμενες φάσεις.

Ο εν λόγω πλειστηριασμός ωστόσο ανεστάλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, όμως, όλα δείχνουν ότι το σκάφος βρίσκεται ξανά σε…ρότα για το σφυρί, καθώς υπάρχει στα σκαριά νέος πλειστηριασμός για τις 2 Δεκεμβρίου, αν και ακόμη δεν έχει γίνει σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Βεβαίως, μέχρι τότε είναι πιθανό να υπάρξει και πάλι αναστολή για τους ίδιους ή και διαφορετικούς λόγους που οδήγησαν και στην πρώτη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, πάντως, υφίσταται νέα κατάσχεση από τις 21 Οκτωβρίου 2026, με επισπεύδουσα τη Μαρίνα Ζέας Α.Ε. η οποία στρέφεται κατά της Orion Yachting Limited, «όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Μικελίνα Καλογρίτσα», με το ποσό της απαίτησης να ανέρχεται σε 33.615,57 ευρώ εντόκως.

Η νέα εκτίμηση

Με βάση τα αναφερόμενα στην κατασχετήρια έκθεση, το «Lucky A.T.M.» εξακολουθεί να βρίσκεται δεμένο στην προβλήτα HG, στη Μαρίνα Ζέας Πειραιά, ενώ, στο πλαίσιο της διαδικασίας του πλειστηριασμού, έγινε νέα επιθεώρησή του τον Ιούνιο του 2026.

«Κατά τη μετάβασή μας σ΄ αυτό και σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του επιθεωρητή, ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού κ. Σπύρου Βολονάκη, διαπιστώθηκαν τα εξής: Το σκάφος βρέθηκε ευσταθές και μακροσκοπικά παρατηρήθηκε ύπαρξη αυξημένης μαλακής και σκληρής θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης υφίσταται βοηθητική πνευστή λέμβος με εξωλέμβια μηχανή για το οποίο δεν έγινε περαιτέρω έλεγχος αυτού ούτε της φέρουσας μηχανής. Το σκάφος κρίνεται μη αξιόπλοο λόγω λήξης των σχετικών πιστοποιητικών του».

Δηλαδή, έγινε μακροσκοπική εξέταση καθώς, όπως αναφέρεται σχετικά, δεν κατέστη δυνατή η είσοδος λόγω απουσίας κατάλληλης κλίμακας.

Επίσης η εκτίμηση του σκάφους και των μηχανών έγιναν αποκλειστικά με βάση τον τύπο και την χρονολογία κατασκευής.

Βασικό στοιχείο, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι κρίνεται μη αξιόπλοο καθώς τα πιστοποιητικά του (έγγραφο Transcript of Registry of a British ship) έχουν λήξει από τις 17 Ιουλίου 2022.

Έτσι, όπως τονίζεται, «σύμφωνα με την παρούσα κατάστασή του, τη χρονολογία ναυπήγησης και τις τρέχουσες εμπορικές αξίες στην αγορά, η εμπορική αξία του εκτιμάται στο ποσό των 10.000 ευρώ». Στο ίδιο ποσό ορίστηκε και η τιμή πρώτης προσφοράς.

Τα χαρακτηριστικά του και το ιστορικό

Το «Lucky A.T.M.» ανήκε, όπως προαναφέρθηκε στην Orion Yachting Limited, με έδρα στο Λονδίνο, βασική μέτοχος της οποίας είναι η κυρία Μικελίνα Καλογρίτσα, η ιταλικής καταγωγής σύζυγος του Χρήστου Καλογρίτσα.

Η Orion Yachting Limited, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2007, με αντικείμενο δραστηριότητας τις θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές επιβατών ενώ φαίνεται να έχει λυθεί από τον Μάρτιο του 2018.

Το υπό αγγλική σημαία σκάφος αναψυχής “Lucky A.T.M.”, τύπου Admiral, είναι κατασκευασμένο από ξύλο και ναυπηγήθηκε το 1974 στην Ιταλία, από τα ναυπηγεία Cantieri Navalidi La Vagna. Έτσι, η…ηλικία του φτάνει πλέον τα 52 χρόνια.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, έχει μήκος 26,50 μέτρων, πλάτος 6,50 μέτρων και βύθισμα 2,50 μέτρων (ολικής χωρητικότητας 68,12 Κ.Ο.Χ.), ενώ φέρει δύο μηχανές εσωτερικής καύσης MTU συνολικής ιπποδύναμης 2.909,40 kW.

Το σκάφος κατασχέθηκε από τη Μαρίνα Ζέας Α.Ε. αρχικά τον Φεβρουάριο του 2020 για απαίτηση 23.867,65 ευρώ και προγραμματίστηκε να βγει σε πλειστηριασμό την 1 Απριλίου 2020, με επισπεύδουσα την ίδια και με τιμή πρώτης προσφοράς στις 120.000 ευρώ.

Ο πλειστηριασμός δεν έγινε λόγω της πανδημίας και επαναπρογραμματίστηκε για τις 8 Σεπτεμβρίου 2021, οπότε και πάλι ανεστάλη. Στο μεταξύ μεσολάβησε προσφυγή (ασφαλιστικά μέτρα) από την οφειλέτιδα εταιρεία και το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά διέταξε την αύξηση της τιμής εκκίνησης στις 150.000 ευρώ.

Με αυτή την τιμή βγήκε στις 6 Απριλίου 2022 στο σφυρί, αλλά ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Ακολούθησε επαναληπτικός πλειστηριασμός με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς (150.000 ευρώ) στις 27 Ιουλίου 2022, που και αυτός κατέληξε άγονος.

Μετά από μια τετραετία προγραμματίστηκε νέο σφυρί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, το οποίο ανεστάλη και, όπως όλα δείχνουν, έρχεται το επόμενο για τις 2 Δεκεμβρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σκάφος, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Βαρών του Νηολογίου Λονδίνου, δεν φέρει άλλα βάρη.