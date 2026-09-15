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Την πεποίθηση ότι ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας θα ανταπεξέλθει και στην τρέχουσα χρήση εξέφρασε πριν από λίγο ο πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχης Βασιλάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

«Παρά το κλίμα αβεβαιότητας και τις περικοπές δρομολογίων ειδικά στο δίκτυο της Μέσης Ανατολής, ο όμιλος έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει». Με τη γεωπολιτική κρίση να έχει εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων, η διοίκηση της AEGEAN ανέφερε, εν όψει και της χειμερινής περιόδου της χαμηλής εποχικότητας ότι η εταιρεία θα διατηρήσει τη χωρητικότητα ως προς τις προσφερόμενες θέσεις στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά από το μείον 1 έως το +1%, στο πλαίσιο μιας «συνετής» στρατηγικής που σκοπεύει να ακολουθήσει η εταιρεία λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Όπως σημείωσε η διοίκηση της AEGEAN, αυτή την στιγμή οι τιμές του αεροπορικού καυσίμου είναι διπλάσιες σε σύγκριση με την περίοδο προ κρίσης και αυτή παραμένει και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο των αερομεταφορών. «H AEGEAN, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δε θα αυξήσει τη χωρητικότητα για το 2027 και θεωρώ ότι όλοι οι αερομεταφορείς θα δείξουν την αντίστοιχη πειθαρχημένη πολιτική. Ωστόσο ακόμη και στην πιθανότητα μίας πιο επιθετικής συμπεριφοράς του ανταγωνισμού, ο όμιλος έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να θωρακίσει τα μερίδια της σε προορισμους και δρομολόγια στρατηγικού χαρακτήρα».

Για το γ’ τρίμηνο του 2026, που περιλαμβάνει και την κρίσιμη θερινή περίοδο, η ζήτηση διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές να παραμένουν ανθεκτικές. Για το φθινόπωρο οι κρατήσεις είναι πιο συγκρατημένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το «παράθυρο» να παραμένει μικρό, σε συνέχεια και της τάσης για περισσότερες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

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