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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα αβεβαιότητας γύρω από την κορυφή της διοίκησής της, καθώς το προσωπικό της ζητά σαφείς απαντήσεις για το ενδεχόμενο πρόωρων αποχωρήσεων κορυφαίων στελεχών.

Σε επιστολή των εργαζομένων που απευθύνεται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και διέρρευσε σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι του προσωπικού προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία του θεσμού μπορεί να πλήξει την εμπιστοσύνη στην κεντρική τράπεζα, να προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό και να δυσκολέψει τον σχεδιασμό της διαδοχής και των στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Στην επιστολή, οι εργαζόμενοι διευκρινίζουν ότι δεν παίρνουν θέση για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων σχετικά με πιθανές αποχωρήσεις, ούτε αμφισβητούν το δικαίωμα οποιουδήποτε στελέχους να εξετάζει μελλοντικές επαγγελματικές ή δημόσιες επιλογές. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι όταν τέτοια ενδεχόμενα αφορούν μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ειδικά την Πρόεδρο, Κριστίν Λαγκάρντ, δημιουργούνται εύλογα θεσμικά ερωτήματα.

Οι εκπρόσωποι του προσωπικού ζητούν ουσιαστικά από την Κριστίν Λαγκάρντ να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της και να απαντήσει στις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα περί πρόωρης παραίτησης της, απαιτώντας συγκεκριμένα «την κατάλληλη σαφήνεια σχετικά με πιθανές μεταβάσεις στην ηγεσία». Κι αυτό διότι, όπως τονίζουν, οι αλλαγές στην κορυφή ενός τόσο σημαντικού θεσμού μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνιακή αξιοπιστία της τράπεζας, τη λειτουργία της και την εφαρμογή των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ανησυχίες για την εσωτερική λειτουργία της ΕΚΤ. Σύμφωνα με την επιστολή, πιθανές αποχωρήσεις ανώτερων στελεχών θα μπορούσαν να «καθυστερήσουν ή να αποδυναμώσουν» προσπάθειες που αφορούν την κουλτούρα ελεύθερης έκφρασης στο εσωτερικό της τράπεζας, τα κίνητρα εξέλιξης του προσωπικού και την εμπιστοσύνη στις εσωτερικές διαδικασίες.

Οι εργαζόμενοι επικαλούνται, μάλιστα, την έρευνα προσωπικού της ΕΚΤ για το 2025, σύμφωνα με την οποία μόνο το 40% των εργαζομένων δήλωσε ότι αισθάνεται πως μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα χωρίς φόβο αρνητικών συνεπειών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση της έως το 2027, οπότε ολοκληρώνεται η θητεία της, αλλά δεν έχει δεσμευτεί δημόσια ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της οκταετούς θητείας της, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2027. Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα για το μέλλον της, απάντησε ότι «δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση».

Τα σενάρια που έχουν τροφοδοτήσει τη συζήτηση αφορούν κυρίως το ενδεχόμενο η Λαγκάρντ να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της, με ένα από τα σενάρια να τη συνδέει με μελλοντικό ρόλο στην ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η ίδια έχει επίσης αναφερθεί στο ενδιαφέρον της να διαδραματίσει ρόλο στη γαλλική προεκλογική διαδικασία, χωρίς να είναι υποψήφια.

Παράλληλα, η επιστολή αφορά και την Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, για την οποία ζητούνται επίσης διευκρινίσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησής της πριν από τη λήξη της θητείας της τον Δεκέμβριο του 2027. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Γερμανίδα οικονομολόγος εξετάζεται για τη θέση της επικεφαλής του τμήματος Νομισματικών και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ, διαδεχόμενη τον Τόμπιας Άντριαν.

Η συζήτηση για πιθανές αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωζώνη, με την κεντρική τράπεζα να καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις από τις ενεργειακές αναταράξεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα προσπαθεί να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Η ΕΚΤ από την πλευρά της έχει υποστηρίξει ότι διαθέτει «καθιερωμένες θεσμικές διαδικασίες διακυβέρνησης» και την απαραίτητη εμπειρία ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά ακόμη και σε περιόδους μετάβασης.

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