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Επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 1,9 δισ. δολαρίων θα μπορούσε να δημιουργήσει στην Ελλάδα, μέσα στην πρώτη δεκαετία λειτουργίας της, μία μόνιμη ομάδα του υπό σχεδιασμό NBA Europe με έδρα την Αθήνα. Η εκτίμηση περιλαμβάνεται σε ανάλυση της βρετανικής The Sports Consultancy, την οποία έχει στη διάθεσή του το newmoney, και αποτυπώνει για πρώτη φορά το δυνητικό οικονομικό αποτύπωμα της νέας διοργάνωσης στην ελληνική αγορά.

Η ανάλυση, με ημερομηνία αναφοράς τον Φεβρουάριο του 2026, εξετάζει την περίοδο 2027-2036 και βασίζεται ρητά στο σενάριο μιας «ιδρυτικής ομάδας» στην Αθήνα. Δεν αφορά, επομένως, τη φιλοξενία μεμονωμένων αγώνων ή την περιστασιακή συμμετοχή ελληνικού συλλόγου μέσω προκριματικής διαδικασίας, αλλά τη σταθερή παρουσία μίας από τις ομάδες που θα αποτελέσουν τον μόνιμο κορμό του NBA Europe.

Το σχέδιο έχει πλέον περάσει από τη διερευνητική φάση στην επεξεργασία των προσφορών για τις έως 12 μόνιμες θέσεις, με στόχο η νέα διοργάνωση να αρχίσει τον Οκτώβριο του 2027. Η τελική μορφή της, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ NBA, FIBA και Ευρωλίγκας. Συμφωνία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και τόσο το NBA όσο και η Ευρωλίγκα προετοιμάζονται να προχωρήσουν αυτοτελώς εάν δεν βρεθεί κοινός τόπος.

Σύμφωνα με την TSC, από τα 1,9 δισ. δολάρια συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, περίπου 1,3 δισ. θα προέλθουν άμεσα από τη λειτουργία της ομάδας, του γηπέδου και των διοργανώσεων. Επιπλέον 209 εκατ. δολάρια υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν έμμεσα, μέσα από τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες από προμηθευτές, ενώ άλλα 393 εκατ. δολάρια αποδίδονται στην κατανάλωση που θα προκαλέσουν τα εισοδήματα των άμεσα και έμμεσα απασχολουμένων.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 832 εκατ. δολάρια στη δεκαετία, ενώ η δραστηριότητα αναμένεται να υποστηρίζει κατά μέσο όρο 225 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά ετήσια υποστηριζόμενη απασχόληση και δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί επί δέκα ώστε να παρουσιαστεί ως συνολικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας.

Οι 3,6 εκατ. θεατές

Το σενάριο της TSC προβλέπει 213 αγώνες και συναφείς εκδηλώσεις στην Αθήνα κατά την πρώτη δεκαετία, με συνολική προσέλευση 3,6 εκατ. θεατών. Με απλή αναγωγή, οι παραδοχές αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε περίπου 21 εκδηλώσεις και 360.000 θεατές τον χρόνο, με μέση προσέλευση σχεδόν 16.900 ατόμων ανά εκδήλωση.

Το οικονομικό αποτέλεσμα δεν περιορίζεται στα εισιτήρια. Η μελέτη συνυπολογίζει τη δαπάνη κατοίκων και επισκεπτών για μετακινήσεις, διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία, καθώς και τα έσοδα από χορηγίες, εταιρική φιλοξενία, εμπορικά προϊόντα και την ευρύτερη αξιοποίηση της εγκατάστασης.

Ξεχωριστά αποτιμώνται η καθημερινή λειτουργία της ομάδας και του γηπέδου, αλλά και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την κατασκευή ή την ανακαίνιση εγκαταστάσεων. Στο μοντέλο περιλαμβάνονται ακόμη οι αμοιβές των εργαζομένων, η φορολογική συνεισφορά και η δραστηριότητα κατασκευαστών και προμηθευτών.

Η προσέγγιση της TSC ακολουθεί τις αρχές του βρετανικού Magenta Book για την αποτίμηση οικονομικών επιπτώσεων. Τα 1,9 δισ. δολάρια, συνεπώς, δεν αποτελούν επένδυση, τζίρο της ομάδας ή άμεση προσθήκη στο ΑΕΠ. Το μέγεθος που αποτυπώνει καθαρότερα τη συνεισφορά στην ελληνική οικονομία είναι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των 832 εκατ. δολαρίων.

Το ευρωπαϊκό κενό

Πίσω από το σχέδιο βρίσκεται η εκτίμηση ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ εμφανίζει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη δημοφιλία και στην εμπορική του απόδοση. Το άθλημα αριθμεί περισσότερους από 270 εκατ. φίλους στην Ευρώπη και βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά το ποδόσφαιρο, ενώ 71 Ευρωπαίοι παίκτες συμμετείχαν στα ρόστερ του NBA, αριθμός-ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την ανάλυση, το μπάσκετ απορροφά λιγότερο από το 1% της ευρωπαϊκής αγοράς αθλητικών μέσων ενημέρωσης και χορηγιών, η οποία αποτιμάται σε περίπου 45 δισ. δολάρια. Στο ίδιο υλικό επισημαίνεται ότι λίγο περισσότερο από το 10% των ευρωπαϊκών συλλόγων έχει δυνατότητα συμμετοχής στην Ευρωλίγκα, με αποτέλεσμα περισσότερο από το 80% των φίλων του αθλήματος να μη βλέπει την ομάδα που υποστηρίζει στην κορυφαία πανευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Το μοντέλο 12+4

Η νεότερη μορφή του σχεδίου προβλέπει 16 ομάδες, από τις οποίες οι 12 θα διαθέτουν μόνιμη θέση και οι υπόλοιπες τέσσερις θα προκρίνονται κάθε χρόνο βάσει αγωνιστικών κριτηρίων.

Η Αθήνα περιλαμβάνεται στις 12 πόλεις-στόχους μαζί με το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Παρίσι, τη Λυών, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, τη Ρώμη, το Μιλάνο, το Βερολίνο, το Μόναχο και την Κωνσταντινούπολη. Οι ομάδες μπορεί να προέλθουν από υφιστάμενους μπασκετικούς ή ποδοσφαιρικούς συλλόγους, αλλά και από νέα επενδυτικά σχήματα.

Οι τελικές προσφορές για τις μόνιμες θέσεις υποβλήθηκαν στα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει το NBA, στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 20 υφιστάμενοι σύλλογοι μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ενώ σε καθεμία από τις 12 πόλεις-στόχους υπήρξαν προσφορές εντός ή και πάνω από το εύρος των 500 εκατ. έως 1 δισ. δολαρίων. Το NBA και η FIBA επεξεργάζονται πλέον τις μακροχρόνιες συμφωνίες με τους επικρατέστερους υποψηφίους, με τις τελικές ανακοινώσεις να αναμένονται σταδιακά.

Σύμφωνα με τους «Financial Times», το NBA έχει ενημερώσει ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια για να υποστηρίξει τη νέα λίγκα στα πρώτα στάδια λειτουργίας της, καλύπτοντας μέρος των αρχικών ζημιών και περιορίζοντας το ρίσκο για όσους εξετάζουν την καταβολή εκατοντάδων εκατομμυρίων για μια μόνιμη θέση.

Οι διαπραγματεύσεις

NBA, FIBA και Ευρωλίγκα έχουν πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις από τον περασμένο Απρίλιο, χωρίς μέχρι σήμερα να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι τρεις οργανισμοί έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές συζητήσεις» και πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας, χωρίς έκτοτε να ανακοινωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Ο κομισάριος του NBA Ανταμ Σίλβερ δήλωσε τον περασμένο Ιούλιο ότι στόχος παραμένει «κάποιου είδους ενοποίηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ». Την προηγούμενη εβδομάδα, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Ευρωλίγκας Τσους Μπουένο επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η πόρτα της συνεργασίας παραμένει ανοιχτή, αλλά ξεκαθάρισε πως η διοργάνωση είναι έτοιμη και να ανταγωνιστεί το NBA Europe εάν δεν προκύψει μια συμφωνία επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, βρίσκονται ο έλεγχος της νέας διοργάνωσης, η αξία που θα αναγνωριστεί στους υφιστάμενους μετόχους της Ευρωλίγκας και το ενδεχόμενο καταβολής υψηλών ποσών από ιστορικούς συλλόγους για την απόκτηση μόνιμης θέσης.

Η Ευρωλίγκα, παράλληλα, επεξεργάζεται σχέδιο διεύρυνσης από τις 20 στις 24 ομάδες την περίοδο 2027-2028. Σύμφωνα με τον Μπουένο, έχει δεχθεί 12 δεσμευτικές προτάσεις συνολικής αξίας άνω των 800 εκατ. ευρώ, εξετάζοντας την επέκτασή της σε αγορές όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, το Μιλάνο και η Νάπολη. Η λειτουργία δύο ανταγωνιστικών κορυφαίων διοργανώσεων ενέχει τον κίνδυνο να κατακερματίσει περαιτέρω συλλόγους, παίκτες, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και κοινό.

Η FIBA συμμετέχει στις συνομιλίες ως στρατηγικός εταίρος του NBA. Μέσω της συνεργασίας αυτής το NBA Europe αποκτά σύνδεση με τα εγχώρια πρωταθλήματα, δυνατότητα ετήσιας αγωνιστικής πρόκρισης και συμβατότητα του προγράμματός του με τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι ελληνικές κινήσεις

Η προοπτική δημιουργίας του NBA Europe βρίσκει το ελληνικό μπάσκετ σε περίοδο επενδυτικής κινητικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη συνδέονται με τη νέα διοργάνωση.

Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει δημοσιοποιήσει την κατάθεση αρχικού φακέλου για τη μόνιμη θέση της Αθήνας. Παράλληλα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί σύνδεση των δύο εξελίξεων, στο μετοχικό της κεφάλαιο εισήλθαν τρεις εταιρείες του εξωτερικού με συνολικό ποσοστό 25%, μεταξύ των οποίων σχήματα που συνδέονται με τον όμιλο De Agostini και την ION Group του Ιταλού επιχειρηματία Αντρέα Πινιατάρο. Η ΚΑΕ έχει επίσης εξασφαλίσει τη Sunel Arena για 49 χρόνια και σχεδιάζει νέες επενδύσεις στην εγκατάσταση και στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε εκτεταμένη τεχνολογική και εμπορική αναβάθμιση του Telekom Center Athens, ενώ ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει για 49 χρόνια το ΣΕΦ και σχεδιάζει τη μετατροπή του σε αμιγώς μπασκετικό γήπεδο. Καμία από τις δύο ΚΑΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει υποψηφιότητα για το NBA Europe.

Κινητικότητα καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Αριστοτέλης Μυστακίδης απέκτησε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και χρηματοδοτεί νέο προπονητικό κέντρο, ενώ στον Άρη έχει εισέλθει από το 2025 ο βορειοαμερικανικός επενδυτικός όμιλος RHC. Η μόνιμη θέση του αρχικού σχεδιασμού αφορά την Αθήνα, αλλά η δυνατότητα ετήσιας αγωνιστικής πρόκρισης διατηρεί ανοιχτή μια διαδρομή συμμετοχής και για άλλες ελληνικές ομάδες.

Για την ελληνική αγορά, το υπό εξέταση μοντέλο συνδέει μια μόνιμη ομάδα με πολυετή λειτουργία γηπέδου, τουριστική κατανάλωση, χορηγίες, εταιρική φιλοξενία και κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Η πραγματοποίηση του αποτυπώματος που υπολογίζει η TSC προϋποθέτει την επιλογή της Αθήνας, την εξασφάλιση μόνιμης άδειας και την επιβεβαίωση στην πράξη των παραδοχών της ανάλυσης.

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